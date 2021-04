Les Verts allemands adoptent une approche conservatrice de la course à la chancelière

Appuyez sur play pour écouter cet article

BERLIN – Les Verts d’Allemagne sont enfin les adultes dans la salle.

Alors que le bloc de centre-droit au pouvoir du pays reste empêtré dans un duel amer et alimenté par l’ego pour savoir qui devrait être son candidat à la chancelière (et probablement l’héritier de la couronne d’Angela Merkel), les Verts ont présenté une image de réflexion sobre.

Les co-dirigeants du parti – Annalena Baerbock, une ancienne assistante de 40 ans d’un eurodéputé du Land de Brandebourg est-allemand, et Robert Habeck, un auteur de livres pour enfants de 51 ans originaire de l’état du Schleswig-Holstein, dans le nord du pays il y a des semaines, ils ont délibéré sur la moitié de leur duo et divulguer leur choix lundi. (L’annonce est prévue vers 11 heures, heure locale.)

Depuis lors, il n’y a eu ni drame, ni intrigue dans les coulisses, ni même un soupçon de discorde entre eux.

L’une des raisons de l’approche sereine du parti dans le choix de son candidat à la chancelière est que pour beaucoup, le choix est clair: Baerbock. Pour un parti qui a longtemps propagé les droits des femmes, une candidate féminine est un choix naturel, d’autant plus qu’elle est un talent politique comme Baerbock, qui est sorti de l’obscurité au cours des trois dernières années pour devenir un nom familier. Elle mène Habeck parmi les électeurs verts dans les sondages, bien qu’il ait un léger avantage parmi tous les électeurs.

«Elle est suffisamment confiante et éloquente et est considérée par la plupart, sinon la totalité du parti, comme compétente et industrieuse», a écrit un commentateur du quotidien allemand Welt au cours du week-end – éloges d’un journal connu pour ses opinions libérales-conservatrices. .

Ce qui inquiète l’establishment politique traditionnel allemand, c’est qu’à un moment où le changement climatique est en tête de liste des préoccupations de nombreux électeurs, les Verts, qui sont nés du mouvement écologique dans les années 1970, ont un avantage naturel. Au cours de la dernière décennie, le parti a largement abandonné l’image rebelle et anti-établissement de ses premières années pour devenir la patrie politique de nombreuses élites urbaines.

Un autre problème du temps qui joue en faveur des Verts est la corruption. L’establishment conservateur allemand a été secoué par une série de scandales ces derniers mois impliquant des pressions et diverses formes d’intrigues politiques. Le combat de longue date des Verts pour plus de transparence au sein du gouvernement lui a donné un autre moment dit-vous-tellement que beaucoup s’attendent à ce qu’il rapportera des dividendes le jour des élections.

Baerbock, qui a étudié le droit international à Londres avant de se lancer en politique, représente l’idéal du nombre d’élites allemandes qui veulent que le pays soit vu dans le monde: jeunes, femmes et européennes.

La réalité allemande reste cependant résolument plus ancienne et dominée par les hommes – des facteurs qui pourraient réduire les chances de victoire des Verts.

Ni Baerbock ni Habeck n’ont une grande expérience de la direction. Habeck a passé plusieurs années en tant que ministre de l’Environnement dans le Schleswig-Holstein, l’un des plus petits États du pays. Il est douteux que l’Allemagne conservatrice soit prête à remettre les clés de la plus grande économie d’Europe à quelqu’un qui n’a presque pas d’antécédents en matière de gouvernement.

Les points de vue du parti sur des questions telles que la défense (il s’oppose à l’augmentation des dépenses à 2% du PIB conformément aux lignes directrices de l’OTAN) et les réfugiés (le parti soutient une approche libérale de l’asile) semblent en décalage avec l’opinion majoritaire.

Cela dit, les conservateurs, que ce soit par leur mauvaise gestion de la réponse à la pandémie ou par leurs luttes intestines, semblent faire tout ce qu’ils peuvent pour donner une chance aux Verts. Certains sondages récents placent les Verts à moins de 4 points de pourcentage de la soi-disant Union, le bloc qui comprend les chrétiens-démocrates d’Angela Merkel et sa sœur bavaroise, l’Union chrétienne-sociale. Les Verts, qui ont remporté moins de 9% des voix en 2017 mais qui sondent désormais régulièrement plus de 20%, ont déjà supplanté les sociaux-démocrates en tant que deuxième parti allemand.

Le parti environnementaliste a depuis longtemps de meilleurs résultats dans les sondages d’opinion publique que dans les urnes, cependant, et avec les élections dans cinq mois, beaucoup de choses peuvent encore se passer.

Malgré cela, le style sobre et concentré incarné par Baerbock et Habeck est la principale raison pour laquelle les observateurs politiques disent que le parti a réussi à se rendre indispensable.

En d’autres termes, peu importe qui termine premier aux élections, il sera difficile de construire une coalition sans la participation des Verts. Pour le moment, les constellations potentielles les plus probables sont une coalition dirigée par les conservateurs ou un lien à trois avec les sociaux-démocrates et les libéraux-démocrates libres.

Les Verts ont déjà gouverné au niveau fédéral, en tant que partenaire junior des sociaux-démocrates de 1998 à 2005 sous la direction de Joschka Fischer, un brandon politique qui a refusé de se joindre à la guerre américaine en Irak.

La différence maintenant est que le parti sera probablement beaucoup plus fort, ce qui lui donnera le pouvoir de façonner l’Allemagne comme jamais auparavant, peut-être même de la chancellerie.

Le nombre croissant de sondages des Verts a incité Baerbock et Habeck à exprimer leur disponibilité pour le poste le plus élevé de l’Allemagne.

«Je me fais confiance pour le faire», a déclaré Baerbock.

Mais est-ce que l’Allemagne?

CORRECTION: Cet article a été modifié pour corriger l’ancien rôle d’Annalena Baerbock au Parlement européen. Elle était assistante d’un député européen.