Les experts appellent à la prudence sur l’élargissement de l’écart entre les doses de vaccins

Les médecins et experts chevronnés ont exhorté à la prudence sur l’élargissement de l’écart entre les doses de vaccins Covid-19, affirmant qu’un avantage significatif pour le programme de vaccination serait nécessaire pour le justifier.

Le ministre de la Santé, Stephen Donnelly, a demandé l’avis du médecin-chef adjoint, le Dr Ronan Glynn, et du Comité consultatif national d’immunisation (Niac) sur cette possibilité. La recherche a montré de bons niveaux d’immunité à partir d’une seule dose.

Le Dr Denis McCauley, président du médecin généraliste de l’Organisation médicale irlandaise (OMI), a déclaré qu’il pensait que cela n’accélérerait pas considérablement le programme de vaccination. Une modélisation montrant une «différence énorme et évidente» devrait être publiée pour justifier une telle évolution.

Il a fait valoir que cela ne pouvait pas être fait tant que les personnes très vulnérables n’étaient pas entièrement couvertes avec un intervalle de quatre semaines entre les doses. «Pour retarder leur couverture de 90% [the efficacy reached from two shots] serait injustifiable médicalement et moralement ».

Le Dr Glynn a déclaré qu’il y avait des avantages et des inconvénients, mais «cela signifierait que le programme dans son ensemble se terminera plus tard, et pour un grand nombre de personnes, ils attendront plus longtemps pour être complètement vaccinés».

Une décision ne sera prise que plus tard dans la semaine, une fois que l’Agence européenne des médicaments (EMA) émettra un avis sur le vaccin à injection unique de Johnson & Johnson. Il étudie les liens potentiels entre le vaccin et les rares événements de coagulation.

Changements

Des sources de la coalition ont déclaré qu’à la suite des changements apportés à l’utilisation du vaccin AstraZeneca la semaine dernière et de l’incertitude autour de Johnson & Johnson, toutes les options doivent être envisagées pour maintenir le programme de vaccination sur la bonne voie et permettre la levée d’autres restrictions. Les limitations du vaccin Johnson & Johnson auraient un impact sur le programme de vaccins de l’Irlande, tandis que les coûts associés au verrouillage augmenteraient.

Le ministre des Dépenses publiques et de la Réforme, Michael McGrath, dira au Cabinet aujourd’hui (mardi) que les dépenses sont de 500 millions d’euros en avance sur les prévisions pour les trois premiers mois de l’année.

Quelque 19,5 milliards d’euros avaient été dépensés à la fin du mois de mars, dont 3 milliards au titre du régime de paiement du chômage en cas de pandémie et de subvention des salaires à l’emploi. Il y a eu un tirage important sur les fonds de prévoyance, amortis par environ 120 millions d’euros de moins consacrés aux projets d’investissement.

Alors que la vaccination généralisée devrait réduire la demande de dépenses en cas de pandémie, les hauts responsables de la santé publique estiment que l’espacement des doses ne pourrait accélérer le programme de vaccination que de deux ou trois semaines à moins qu’il ne soit considérablement augmenté bien au-delà des directives des fabricants allant jusqu’à six semaines.

Pendant ce temps, il pourrait y avoir un risque de procéder à la réouverture avec des niveaux globaux de protection inférieurs, ainsi qu’une perspective de confusion du message autour de l’importance d’un régime à deux doses.

«Nous devrions nous concentrer sur la façon dont nous faisons vacciner correctement les gens, pas sur la façon de faire vacciner rapidement les gens», a déclaré une source.

Certains experts sont favorables à un espacement accru. Luke O’Neill, professeur d’immunologie au Trinity College de Dublin, a déclaré que davantage de premières doses protégeraient une plus grande partie de la population contre les maladies graves.

«Garder le deuxième coup retardera la campagne pour atteindre 80% étant donné que nous n’avons pas assez de vaccin pour être déployé aussi vite que nous le souhaitons, alors pourquoi ne pas utiliser toute la première injection?»

Recherche d’essai

Cependant, la spécialiste des vaccins Anne Moore, maître de conférences à l’école de biochimie de l’UCC, a déclaré que l’extension de l’intervalle de dose n’était pas soutenue par la recherche sur les essais cliniques.

«Ma conviction fondamentale est que nous devons nous en tenir aux preuves cliniques générées lors des essais cliniques par les entreprises qui fabriquent les vaccins», a-t-elle déclaré.

Anthony Staines, professeur de systèmes de santé à l’Université de Dublin, a averti que prolonger l’intervalle augmenterait le risque de propagation de souches de coronavirus résistantes aux vaccins. «Ce n’est pas fou, mauvais ou méchant de faire quelque chose de différent, mais l’approche la plus sûre est de faire ce que nous faisons.»

Aucun autre décès associé à Covid-19 n’a été annoncé lundi, avec 403 autres diagnostics confirmés.

Trois cas de la variante B1617 de Covid-19 identifiés pour la première fois en Inde ont maintenant été identifiés ici, a-t-il été confirmé lundi. Au moins deux des cas sont liés à des voyages et l’autre fait l’objet d’une enquête.