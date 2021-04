Peter Ireton, fondateur de Bóthar, retrouvé mort chez lui à Limerick

Peter Ireton, fondateur et ancien chef de l’organisation caritative des pays en développement Bóthar, est décédé dans des circonstances tragiques.

Sa mort subite survient au milieu d’un conflit judiciaire acharné entre Bóthar et David Moloney, l’homme qui lui a succédé à la direction générale en 2011.

M. Ireton, qui aurait eu 69 ans cette semaine, a été retrouvé mort lundi matin à son domicile de Castletroy, Limerick. Son corps a été transporté à l’hôpital universitaire de Limerick pour un autopsie après avoir été découvert dans le jardin arrière.

« Gardaí enquête sur un incident de mort subite suite à la découverte d’un corps », a déclaré un porte-parole.

La mort de M. Ireton a été qualifiée localement de «tragédie personnelle». Un ami de la famille a déclaré: «Les gens qui le connaissent sont absolument dévastés.»

Cela survient moins de quinze jours après que Bóthar a intenté une action contre M. Moloney, affirmant devant la Haute Cour qu’il avait détourné environ 464 346 € de l’argent de l’organisme de bienfaisance au profit de lui-même et de ses associés.

M. Moloney est au centre de la procédure judiciaire après qu’Harry Lawlor, un administrateur de longue date de Bóthar et son ancien président, se soit déclaré «coupable d’un abus de confiance flagrant et d’un manquement effroyable à son devoir».

M. Moloney, qui a démissionné en février, a nié tout acte répréhensible et a protesté contre son innocence. Ses avoirs ont été temporairement gelés par la Haute Cour et il a été condamné à ne pas ramener ses avoirs en dessous de 465 000 euros. L’affaire doit être renvoyée au tribunal la semaine prochaine.

M. Lawlor a révélé dans un affidavit du tribunal que Bóthar avait également enquêté sur M. Ireton, affirmant qu’une question s’était posée de savoir si les paiements qu’il avait reçus après avoir pris sa retraite il y a dix ans avaient été effectués à la connaissance ou avec le consentement du conseil.

«Il est apparu très récemment que M. Ireton a continué à recevoir des paiements substantiels de Bóthar après sa retraite en 2011 jusqu’à au moins 30 ans.[th] Avril 2015, et ces paiements font actuellement l’objet d’une enquête de la part du conseil d’administration », a déclaré M. Lawlor.

«Bóthar a récemment ouvert une enquête sur ces transactions et d’autres impliquant M. Ireton et attend la conclusion de cette enquête pour décider de poursuivre M. Ireton pour acte répréhensible.»

Dans son affidavit, M. Lawlor a déclaré que M. Ireton avait pris sa retraite en 2011 «en ce qui concerne le conseil».

M. Ireton avait lui-même nié toute irrégularité, affirmant à un journal qu’il n’avait pas été contacté par Bóthar au sujet de son enquête. M. Ireton a déclaré qu’il n’avait pas pris sa retraite en 2011 et qu’il avait continué à travailler pour l’organisme de bienfaisance jusqu’au 1er mai 2015 et qu’il faisait ouvertement partie de son personnel.

Bóthar était l’idée originale de M. Ireton. Il a conçu le programme caritatif et a aidé à recruter des personnalités locales de haut niveau à son conseil d’administration. C’était son idée en 1990 de marquer les célébrations du Traité de Limerick 300 en envoyant des vaches irlandaises dans des familles des régions rurales de l’Ouganda, financées par des dons de membres du public.

L’organisme de bienfaisance lui-même a été créé à Limerick en 1991, avec l’ancien président de l’IFA TJ Maher en tant que président et un conseil inaugural qui comprenait l’archevêque catholique de Cashel de l’époque, Dermot Clifford, et l’évêque de l’Église d’Irlande de Limerick, Edward Darling.

Le premier conseil comprenait également M. Lawlor, directeur de HL Commodity Foods, un fournisseur de fromage, de beurre et d’ingrédients laitiers. M. Ireton était secrétaire de la société. Parmi les autres directeurs fondateurs figuraient Kevin Culhane, un agriculteur qui était l’oncle de M. Ireton et les comptables James Guinane et James Quigley. Un autre était Billy Kelly, un ancien journaliste de Limerick Leader.

Bóthar est devenu bien connu pour envoyer du bétail à l’étranger à des familles pauvres en Afrique, en Amérique du Sud, en Asie et en Europe de l’Est. En janvier, par exemple, il a sollicité des dons pour des projets de vaches laitières au Rwanda, en Albanie et au Kosovo.

Mais lorsque Bóthar a intenté une action contre M. Moloney ce mois-ci après une enquête interne, la Haute Cour a appris que l’organisme de bienfaisance avait cessé de collecter des fonds. Bóthar avait un revenu de 6,06 millions d’euros au cours de l’année se terminant en juin 2019 et a versé 5,53 millions d’euros à des «activités caritatives» cette année-là, selon le dossier judiciaire de M. Lawlor.

M. Lawlor a déclaré que le catalyseur du différend était une plainte anonyme et non datée qu’il a reçue en avril 2019. Le plaignant a mis en doute le recrutement de personnel par M. Moloney, dont un membre senior, en dehors du processus normal.

Le plaignant a également remis en question ce qui a été décrit comme de «fausses» déclarations de frais d’hôtel par deux employés; et a déclaré que M. Moloney avait résolu de ne rien faire à leur sujet parce que l’un des demandeurs était un ami de longue date qu’il avait recruté à un poste supérieur tandis que l’autre était un membre de la famille.

M. Lawlor a déclaré que M. Moloney avait orchestré une campagne pour le démettre de ses fonctions de président, car il craignait de s’être lancé dans une enquête qui finirait par révéler ses activités frauduleuses.

Il a accusé M. Moloney d’avoir sollicité l’aide de M. Ireton et d’autres pour changer la composition du conseil d’administration de Bóthar.