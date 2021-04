Documents: Manque de vaccins Oxford / AstraZeneca en raison de problèmes de production dans l’UE

Appuyez sur play pour écouter cet article

La pénurie de vaccins Oxford / AstraZeneca dans l’UE au cours des derniers mois se résumait simplement à ne pas avoir assez de sérum – et même une quantité importante envoyée des États-Unis ne pouvait pas combler le déficit.

Alors qu’un sous-traitant belge fabriquant le sérum ou «substance médicamenteuse» remplissait son contrat avec AstraZeneca, une autre usine aux Pays-Bas ne produisait pas suffisamment pour être incluse dans la demande d’approbation de la société auprès des régulateurs européens fin décembre, selon Documents de l’UE vus par POLITICO et le magazine belge Knack.

Avec si peu de substance médicamenteuse en provenance de l’UE, AstraZeneca s’est tournée vers son usine américaine du Maryland pour combler la différence.

« La quantité la plus importante » de substance médicamenteuse provenait de l’usine américaine, propriété de Catalent, avant d’être mise dans des flacons en Italie dans le cadre d’un processus connu sous le nom de « remplissage et finition », selon les documents, détaillant les inspections en janvier et début février de trois ans. Usines d’AstraZeneca en Belgique, en Italie et aux Pays-Bas qui ont produit des vaccins pour l’UE.

Les documents ne précisent pas la quantité de substance médicamenteuse qui provenait réellement des États-Unis – un responsable de l’UE a déclaré que c’était plus de la moitié de ce qui constituait à l’époque l’approvisionnement en vaccins Oxford / AstraZeneca de l’UE. Ils n’indiquent pas non plus le nombre d’envois supplémentaires arrivés des États-Unis depuis début février.

Mais ils révèlent que les États-Unis ont joué un rôle plus important dans l’approvisionnement en vaccins de l’UE qu’on ne le pensait auparavant.

C’est un point qui a parfois été brouillé par des déclarations contradictoires de fonctionnaires de l’UE.

Le président du Conseil européen, Charles Michel, a écrit en mars que tant le Royaume-Uni que les États-Unis avaient « interdit purement et simplement l’exportation de vaccins ou de composants de vaccins produits sur leur territoire ». Mais la présidente de la commissaire européenne, Ursula von der Leyen, a déclaré qu’il y avait un flux « continu » de vaccins avec les États-Unis.

À la lumière du rôle de l’usine du Maryland, les documents expliquent pourquoi von der Leyen a adopté une approche plus douce envers les États-Unis lorsque l’UE a menacé de couper les exportations de vaccins vers des pays qui n’envoyaient pas de vaccins en retour – une menace principalement pointée. au Royaume-Uni

Les documents confirment également que la relation entre l’UE et le Royaume-Uni n’a pas été réciproque: « Rien » en termes de substance médicamenteuse « n’a été reçu » du Royaume-Uni, qui possède trois usines AstraZeneca, affirment-ils. Cependant, une partie de ce que l’usine néerlandaise fabriquait au début du mois de février était toujours destinée à être exportée vers le Royaume-Uni, même si on ne sait toujours pas combien.

AstraZeneca n’a pas répondu immédiatement aux commentaires de POLITICO.

Squeeze de production

Les inspections de janvier ne sont qu’une partie de l’histoire en cours du conflit acharné entre la Commission européenne et AstraZeneca, qui a explosé fin janvier lorsque le fabricant de médicaments a annoncé qu’il ne livrerait pas des dizaines de millions de doses promises à l’UE. Cette annonce a incité les responsables de l’UE à accuser presque catégoriquement la société d’envoyer des vaccins fabriqués dans l’UE au Royaume-Uni.

À ce moment-là, une équipe de fonctionnaires de l’UE, comprenant trois membres du personnel de la Commission et neuf inspecteurs nationaux, a été envoyée pour enquêter sur les usines européennes pour voir ce qui causait les énormes déficits et évaluer si AstraZeneca faisait ses «meilleurs efforts» pour honorer ses contrats. , comme l’a insisté son PDG.

Les documents, obtenus par Knack via une demande d’accès à l’information et analysés avec POLITICO, sont basés sur deux réunions entre les membres de l’équipe les 29 janvier et 5 février. Ils ont constaté que, sur la base de la chaîne d’approvisionnement existante d’AstraZeneca, l’entreprise ne pouvait tout simplement pas livrer.

« A notre connaissance, la firme AstraZeneca n’est pas en mesure d’honorer les quantités définies dans le contrat avec la Commission européenne et avec le calendrier défini à l’origine », ont écrit les inspecteurs.

« Aujourd’hui, la seule solution serait d’importer davantage de lots de substances médicamenteuses » des États-Unis, car « une certaine capacité » pour le remplissage-finition est toujours disponible sur le site italien, ont-ils ajouté. Ils ont également confirmé leur intention d’obtenir des substances médicamenteuses d’autres pays, dont la Corée du Sud et la Chine.

C’est une image bien différente au Royaume-Uni – où plus de la moitié des Britanniques vaccinés ont reçu le vaccin Oxford / AstraZeneca – ou aux États-Unis, où l’effort de vaccination s’accélère si rapidement que certains responsables américains disent que le pays n’aura probablement pas besoin de le faire. autoriser le jab AstraZeneca du tout. En théorie, cela devrait libérer plus de substance vaccinale pour l’UE en provenance du Maryland.

Mais même s’il y a un afflux de fournitures américaines, il reste difficile de savoir si le fabricant de médicaments peut honorer ses livraisons à l’UE, s’ajoutant à un énorme déficit au premier trimestre, alors qu’il n’a livré que 30 millions de doses au lieu des 100 millions promis. .

À ce stade, AstraZeneca prévoit de livrer 70 millions de doses supplémentaires au deuxième trimestre, totalisant 100 millions de doses d’ici juillet – juste un tiers des 300 millions de doses promises lors de la signature du contrat en août 2020.

Les retards de livraison persistants, ainsi que les problèmes de sécurité liés aux effets secondaires du jab, ont sérieusement sapé les chances que l’UE signe de futurs contrats avec la société anglo-suédoise. Au lieu de cela, la Commission se concentre sur les vaccins à ARNm, venant d’accepter d’acheter 1,8 milliard de doses supplémentaires à BioNTech / Pfizer.

Substance médicamenteuse

Les composants qui forment un flacon de vaccin sont souvent produits à différents endroits dans le monde.

Dans l’UE, AstraZeneca fabrique des substances médicamenteuses chez deux sous-traitants: une usine belge appartenant à l’origine à Henogen mais achetée par Thermo Fisher Scientific au début de 2021, et une autre, Halix, aux Pays-Bas. La substance est ensuite envoyée dans une usine appartenant à Catalent à Anagni, en Italie, pour y être placée dans des flacons. Un autre site, la filiale d’AstraZeneca MedImmune, effectue la «libération des lots», ou contrôles de qualité, avant l’envoi des vaccins vers un site de distribution belge.

La société possède également trois usines au Royaume-Uni: Oxford Biomedica et Cobra Biologics fabriquent toutes deux des substances médicamenteuses, bien qu’Oxford Biomedica soit le seul site britannique autorisé à envoyer de la substance vers l’UE. Wockhardt effectue le remplissage-finition au Royaume-Uni et une autre usine en Allemagne, détenue par IDT Biologika, a confirmé avoir également effectué le remplissage-finition pour les doses destinées au Royaume-Uni.

Peu de temps après qu’AstraZeneca a annoncé les déficits de l’UE en janvier, le PDG Pascal Soriot a déclaré que le problème se situait dans son usine belge de substances médicamenteuses. Mais ces documents le contredisent, détaillant à la place les affirmations de la société et des responsables de l’UE selon lesquelles l’usine respectait ses obligations contractuelles. « Henogen a rempli[ed] [its] contact avec AZ « , ont écrit les inspecteurs. » Nous ne pouvons pas espérer plus d’efforts de leur part. «

La société a également ajouté un nouvel « outil plus efficace » à ce site, qui devrait accélérer la fabrication d’ici le 6 février, selon le rapport. Ce plan était peut-être une référence à l’espoir, précédemment exposé par un fonctionnaire de l’UE, selon lequel le site passerait de 4 à 8 millions de doses par mois.

En revanche, l’usine néerlandaise n’a pas produit beaucoup de substance médicamenteuse en 2020 lorsque la société a soumis le vaccin pour approbation dans l’UE, suggèrent les documents. Il avait un contrat initial pour fabriquer une substance médicamenteuse pour les essais cliniques de l’Université d’Oxford en avril 2020, mais n’a pas signé un autre contrat avec AstraZeneca pour fabriquer des vaccins au-delà des essais cliniques jusqu’au début décembre.

Selon les informations de l’Agence européenne des médicaments en décembre dernier, Halix « a été retiré du dossier en tant que … fabricant et sera ajouté plus tard au premier trimestre 2021 », déclarent-ils.

La raison probable de la suspension était que l’usine n’était pas « prête » à produire suffisamment de substance médicamenteuse, a déclaré le responsable de l’UE. « S’ils ne fabriquent pas suffisamment, ils ne peuvent pas atteindre le statut de qualification. »

Le 8 février, cependant, l’usine néerlandaise semblait produire de la substance. Les inspecteurs ont écrit qu’il se rendait au Royaume-Uni, probablement un site de remblayage au Pays de Galles, et en Italie. D’autres expéditions vers le Royaume-Uni étaient attendues, les inspecteurs ayant écrit que la production de la substance était « achevée » et que « l’expédition » de certaines substances au Royaume-Uni « est prévue ».

Cependant, les contrôles des exportations de la Commission semblent avoir maintenu la substance dans l’UE. Le commissaire au marché international, Thierry Breton, a déclaré après une visite en mars à Halix que rien n’avait été envoyé de cette usine au Royaume-Uni après la mise en œuvre des contrôles à l’exportation fin janvier. À ce stade, l’usine était en mesure de produire environ 5 millions de doses par mois. Il a été approuvé pour fabriquer une substance médicamenteuse pour l’UE à la fin du mois de mars.

Au milieu de la compression de la production, ont écrit les inspecteurs, une solution «plus durable» que de compter sur la substance médicamenteuse fabriquée aux États-Unis pourrait être d’ajouter plus de producteurs de substances médicamenteuses, peut-être de SK Bio en Corée du Sud. Ils ont également noté qu’une autre demande est en cours, très probablement avec WuXi de la Chine.

Depuis lors, AstraZeneca a soumis une demande d’ajout de SK Bio à la demande de commercialisation conditionnelle de la société dans l’UE, ce qui permettrait à l’UE d’utiliser des vaccins fabriqués sur le site, a déclaré le responsable de l’UE, ajoutant que la demande était toujours en attente auprès de l’EMA.

Remplissage-finition

C’est l’inspection de l’usine de remplissage-finition italienne gérée par Catalent qui a montré que la majeure partie de la substance vaccinale qui y arrivait venait en fait du site du Maryland – et a confirmé l’absence d’envois en provenance du Royaume-Uni

La Belgique et les États-Unis « sont les seuls à fournir » de la substance médicamenteuse à l’Italie, ont noté les inspecteurs.

Le nombre de doses remplies à l’usine italienne devrait diminuer en 2021, car Catalent devait également remplir le vaccin Johnson & Johnson. Cet ordre devait avoir la priorité sur Oxford / AstraZeneca, qui passerait à «une ligne moins puissante et plus lente» à un moment donné. (La date de ce changement dans le document est expurgée.)

Depuis, AstraZeneca a signé plus de contrats pour faire du remplissage-finition ailleurs dans l’UE. Elle a signé un contrat avec Insud d’Universal Farma en janvier, et début février, les inspecteurs ont déclaré que l’entreprise avait reçu le «vrac congelé» et prévoyait de faire la validation des lots en mars. Et dans le cadre du partenariat récemment annoncé avec l’allemand IDT Biologika, l’usine ferait le remplissage pour au moins 10 millions de doses.

Le site italien, quant à lui, a également rempli de la substance qui provenait de SK Bio, mais qui a ensuite été envoyée vers des « marchés non européens », ont indiqué les documents.

Une fois le remplissage terminé en Italie, l’étape suivante consiste à envoyer les flacons à la filiale d’AstraZeneca, MedImmune, aux Pays-Bas, pour effectuer une «libération des lots» ou des contrôles de qualité. De là, les doses sont envoyées vers un site de distribution en Belgique. Notamment, les documents indiquent clairement que rien de ce site belge n’a été envoyé en dehors de l’UE.

« Après vérification, ils [have never exported batches] aux pays hors de l’UE », ont écrit les inspecteurs.

