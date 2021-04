Pourquoi Boris Johnson abandonne tout pour le football

LONDRES – Boris Johnson a raté les cinq premières réunions de coordination du gouvernement sur la pandémie émergente de coronavirus – mais le Premier ministre britannique était au sommet de la crise du football européen en moins de 24 heures.

Entre la réunion initiale de Cobra de haut niveau sur COVID-19 en janvier 2020 et sa présence éventuelle au cinquième événement de ce type en mars, Johnson a remanié son cabinet et a passé la meilleure partie de deux semaines en vacances. Mais après l’annonce d’une proposition de Super League européenne, le Premier ministre a publié un déclaration et organisé des pourparlers avec les principales parties prenantes en quelques heures.

«Si seulement la réponse du gouvernement à la pandémie avait été aussi rapide que sa réponse à la ‘crise du football’, nous pourrions tous être dans une position très différente», a déclaré Kit Yates, conseiller du groupe indépendant SAGE qui rivalise avec l’avis officiel du gouvernement. panel sur la pandémie. Yates a noté qu’il n’y avait «aucun capital politique à faire» au début de la pandémie.

Gabriel Scally, un professeur de la Royal Society of Medicine et un autre membre du groupe, a déclaré: «C’est formidable de voir le Premier ministre intervenir rapidement sur une question internationale très préoccupante. Quel contraste avec l’année dernière où il était absent à plusieurs reprises du terrain de jeu lorsque la crise du COVID-19 commençait.

En effet, il existe de nombreux exemples qui illustrent comment le plan de la Super League européenne a attiré l’attention de Westminster d’une manière que d’autres problèmes de vie ou de mort n’ont pas. L’explication se résume à une simple politique: les politiciens se soucient des électeurs, et les électeurs – y compris une grande partie du groupe central du mur rouge pour lequel les deux principaux partis se disputent – se soucient du football.

Ligue fermée

L’une des objections des fans est que la nouvelle ligue proposée garantit des places pour 15 clubs de base qui ne peuvent pas être relégués. Bien que cinq autres clubs puissent entrer dans la ligue chaque année sur la base du mérite, cela signifie que les équipes de deuxième niveau ont moins de chances d’être dans le grand temps – et les compétitions existantes telles que la Ligue des champions et la Premier League en souffriront.

«Le gouvernement a rapidement pris conscience du sentiment d’injustice qui entoure ces [Super League] propositions », a déclaré Andrew Forsey, directeur national de la campagne Feeding Britain. Mais il a ajouté: «De nombreuses familles qui considèrent les propositions comme injustes ont du mal à mettre de la nourriture sur la table et à payer leurs factures. Comme nous, ils s’attendront à ce que les ministres fassent preuve d’un sentiment d’urgence similaire pour les aider à nourrir leurs enfants, à gagner décemment leur vie et à garder un toit au-dessus de leur tête alors que nous commençons à sortir de la pandémie.

En effet, Johnson a enfoncé ses talons pendant des semaines pendant les verrouillages contre les coronavirus pour éviter de financer les repas des écoliers pauvres, avant de devoir finalement faire demi-tour. La campagne pour nourrir les enfants a été menée par le footballeur Marcus Rashford, qui joue pour Manchester United, l’un des clubs à s’être inscrit pour la Super League.

Il existe d’autres exemples du manque apparent d’urgence de Johnson sur des questions importantes. Ce mois-ci, le premier ministre a mis une semaine à commenter en public sur les violences qui ont éclaté en Irlande du Nord – en partie à cause de l’accord sur le Brexit, il a accepté. Il n’y a pas eu de sommet d’urgence avec la République d’Irlande pour résoudre les tensions.

Mais Johnson s’est réuni mardi pourparlers d’urgence avec les instances dirigeantes du football, y compris la Football Association, la Premier League et des groupes représentant les supporters. « Si, en tant que fan de football, j’admire la réponse rapide du Premier ministre aux nouvelles de la Super League européenne, je serais beaucoup plus admiratif s’il augmentait son niveau d’engagement sur la situation post-Brexit en Irlande du Nord », a déclaré Neale Richmond, parlementaire du Fine Gael en Irlande.

Pendant ce temps, les ministres ont déjà établi une liste d’options pour bloquer le plan de la Super League et ont utilisé un langage dur pour promettre une répression si les organes directeurs du sport sont incapables d’agir. Un examen promis depuis longtemps sur l’implication des supporters dans le football a été soudainement lancé le lendemain de l’éclatement du scandale.

Un haut député conservateur a dit qu’il était «ridicule de pouvoir réagir si vite à quelque chose comme ça», mais adopter une approche plus lente sur des questions plus importantes.

Le jeu du peuple

Mais Johnson est loin d’être seul à Westminster – ou même parmi les politiciens à travers l’Europe. Le dirigeant travailliste Keir Starmer tient son propre sommet d’urgence avec des groupes de fans et des ministres fantômes, qui ont lancé leurs propres cris de guerre urgents contre la Super League cette semaine. Les députés se sont rapidement réunis des lettres exhortez les équipes à renoncer aux propositions.

Les conservateurs qui ont passé leur carrière à lutter contre la réglementation gouvernementale jettent leurs idéologies au vent dans le but de sauver les compétitions de football existantes. «Le football va au-delà des arguments idéologiques typiques que les gens avancent souvent», a expliqué un responsable gouvernemental, avant d’insister sur le fait que les interventions de l’État augmenteraient la concurrence sur le marché du football.

Les premiers sondages suggèrent que les politiciens de tous bords qui ont sauté sur la question peuvent être sur une bonne chose, s’ils ne déçoivent pas les fans. Le football a un impact énorme sur les électeurs et il y a un consensus clair parmi le public sur la question. Un sondage réalisé par YouGov a révélé que 79% des fans de football s’opposent à la création de la Super League, tandis que près des trois quarts veulent voir les propriétaires de clubs punis s’ils s’inscrivent.

«Avec le football si ancré dans la culture britannique et avec des passions si vives, aucun politicien ne veut paraître déconnecté ou avoir l’impression de faire quoi que ce soit pour manquer de respect à quelque chose qui compte tant pour tant de gens», a expliqué Patrick English, responsable de la recherche politique. chez YouGov. « Il n’est donc probablement pas surprenant que nous voyions des politiciens tomber sur eux-mêmes en essayant de donner l’impression de connaître leur bordeaux et leur bleu de leur bordeaux et de leur bleu » – une référence aux bandes de football Aston Villa et West Ham, que l’ancien Premier ministre David Cameron a mélangées de manière célèbre .

Il s’agit également des électeurs en question. Les deux principaux partis politiques cherchent désespérément à faire appel au soi-disant mur rouge des sièges du nord et des Midlands que les conservateurs ont arraché aux travaillistes aux élections de 2019 – des électeurs pour qui les équipes sportives locales évidées sont une grande partie de leurs communautés.

Will Tanner, directeur du groupe de réflexion de droite Onward, a déclaré que la proposition de la Super League «cristallise le champ de bataille politique clé» en politique en ce moment, sur «le lieu et l’appartenance» et le sentiment que les actifs de la communauté ont été dégradés.

«Dans ces types d’endroits, les types d’endroits qui sont les plus politiquement importants pour le moment, ces types d’institutions, de clubs sportifs et d’autres institutions communautaires, sont d’une importance vitale», a déclaré Tanner. «Alors bien sûr, cela va prendre une plus grande résonance avec ce gouvernement, et en fait avec ce Parti travailliste aussi.»

Un groupe de discussion organisé par Onward à Grimsby sur la côte est de l’Angleterre il y a environ un an a révélé que la seule chose que les gens voulaient améliorer la qualité de l’endroit était de déplacer le club de football vers le centre-ville, après son transfert à des kilomètres. C’est ce sentiment que les politiciens veulent exploiter dans le cadre du soi-disant programme de «mise à niveau» – et la Super League leur a donné la chance parfaite.

Tanner a fait valoir que l’urgence avec laquelle Johnson avait saisi le scandale montrait que les conservateurs comprenaient leur nouvelle base, plutôt qu’une tentative désespérée de suivre le vent. «La rapidité de la réponse du gouvernement témoigne du fait que cela a été cuit dans le nouveau conservatisme, plutôt que dans un mode panique ou tout type de réaction instinctive», a-t-il déclaré.