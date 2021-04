George Floyd tuant un acte de violence qui a mis à nu la fracture raciale américaine

C’était le Memorial Day l’année dernière – traditionnellement le jour qui marque le début de l’été en Amérique. Mais pour George Floyd, le 25 mai 2020 serait le dernier jour de sa vie.

Ce lundi jour férié, il est entré dans le dépanneur Cup Foods dans le sud de Minneapolis peu avant 20 heures. Un vendeur a appelé la police, car il pensait que Floyd essayait d’utiliser un faux billet de 20 $. Derek Chauvin et trois autres agents sont arrivés sur les lieux. Ce qui s’est déroulé dans l’heure qui a suivi a fait l’objet du procès qui s’est conclu mardi après plus de trois semaines, et le début d’une saga qui a saisi l’Amérique.

Dans les 24 heures suivant sa mort, la vidéo prise par un passant du meurtre de Floyd, un homme afro-américain qui a pris son dernier souffle alors qu’un policier blanc s’est agenouillé sur son cou pendant plus de neuf minutes, a ricoché à travers le pays et le monde.

L’importation de ce qui avait été capturé – un policier blanc silencieusement, presque avec désinvolture, pressant son genou sur le cou d’un homme plaidant pour sa vie et appelant sa mère jusqu’à sa mort – fut immédiate et profonde.

Des manifestations ont rapidement éclaté à Minneapolis et dans le monde.

Chauvin et les trois officiers qui ont assisté au meurtre ont été licenciés par les forces de police de Minneapolis peu de temps après que la vidéo de l’arrestation soit devenue virale. Quatre jours après le meurtre, Chauvin a été arrêté et accusé de meurtre au troisième degré et d’homicide involontaire coupable. L’accusation de meurtre au deuxième degré a été ajoutée plus tard. Les trois autres officiers seront jugés ensemble en août.

L’ancien officier de police de Minneapolis Derek Chauvin devant le tribunal mardi. Photographie: Court TV via AP, Pool



Pendant ce temps, les répercussions du meurtre de George Floyd éclataient. Le gouverneur du Minnesota, Tim Walz, a activé la garde nationale du Minnesota. Les manifestants ont attaqué le troisième poste de police de la ville, où Chauvin était basé. Les manifestations se sont rapidement propagées à travers le pays.

D’un océan à l’autre

Le week-end suivant la mort de George Floyd, des manifestations avaient lieu d’un océan à l’autre. À Atlanta, où le maire a décrété un couvre-feu, des centaines de manifestants se sont affrontés avec la police pendant plusieurs nuits consécutives. De New York, à Chicago, à Portland, les manifestants de Black Lives Matter sont descendus dans les rues, affligés par ce qui s’était passé à Minneapolis.

Mais ce sont les événements de Washington DC qui sont devenus la pièce maîtresse de l’effusion nationale de colère à propos de l’histoire américaine de l’injustice raciale, poussant les questions de relations raciales et de maintien de l’ordre au premier plan de la politique américaine quelques mois seulement avant l’élection présidentielle américaine.

La police retient un manifestant après le meurtre de George Floyd, le 30 mai 2020 à Atlanta, en Géorgie. Photographie: Elijah Nouvelage / Getty Images



Peu de temps après le meurtre de Floyd et les manifestations qui ont suivi, le président Donald Trump a été largement critiqué pour avoir fait référence à des «voyous» qui manifestaient à Minneapolis. «Quand le pillage commence, la fusillade commence», a-t-il dit, un commentaire qu’il a ensuite tenté de rétracter.

Mais deux jours plus tard, il a invoqué l’indignation nationale en ordonnant aux forces de l’ordre de disperser les manifestants venus manifester à Lafayette Square devant la Maison Blanche. Alors que les manifestants étaient attaqués avec des gaz lacrymogènes, Trump et certains de ses fonctionnaires ont marché de la Maison Blanche à l’église St John’s de Lafayette Square pour poser avec une Bible dans un mouvement hautement mis en scène. Les chefs religieux ont été parmi ceux qui ont critiqué le président pour cette décision.

Puis le président américain Donald Trump tenant une Bible devant l’église Saint-Jean de l’autre côté du parc Lafayette depuis la Maison Blanche le 1er juin 2020. Photographie: Patrick Semansky / AP



Tout au long de l’été, les manifestations se sont poursuivies sous différentes formes. Washington est resté sous haute sécurité. Lafayette Square a été rebaptisé Black Lives Matter plaza par la maire de la ville, Muriel Bowser, qui s’était opposée aux forces de l’ordre au sujet de la décision de déployer des troupes pour réprimer les manifestations pacifiques.

Les questions sur le racisme institutionnel dans le système américain d’application de la loi et le recours excessif à la force par la police sont devenues une question électorale en direct, alors que Joe Biden s’est engagé à répondre aux demandes des Américains en faveur de l’égalité raciale s’ils sont élus à la Maison Blanche.

Alors que l’hiver allait et venait, au début du mois de mars, des jurés potentiels ont été évalués pour le procès Chauvin, et Minneapolis s’est préparé pour l’un des procès les plus importants de l’histoire américaine.

L’équipe de la défense a demandé au juge de déplacer le procès, arguant que la décision de la ville de Minneapolis de payer un règlement de plusieurs millions de dollars à la famille de George Floyd pourrait entacher les opinions du jury. Mais la demande a été rejetée.

Le procès

Le 29 mars, le procès a commencé, avec un jury de sept femmes, cinq hommes et deux membres suppléants du jury.

À la lumière de la pandémie de coronavirus, la fréquentation du tribunal était extrêmement limitée – les membres de la famille de George Floyd se sont relayés pour s’asseoir au siège des spectateurs réservé de chaque côté. Le siège attribué au côté Chauvin était pour la plupart inoccupé.

Des manifestants à Minneapolis lundi. Photographie: Craig Lassig / EPA



Le juge Peter Cahill a statué que les débats quotidiens pouvaient être télévisés en direct, une chaîne de télévision étant autorisée à couvrir d’autres réseaux.

À l’extérieur de la cour fortement fortifiée du centre-ville de Minneapolis, des jurés ont été amenés dans le bâtiment chaque jour, cachés sous une sécurité stricte, jusqu’à lundi soir, lorsqu’ils ont été envoyés dans un hôtel du centre-ville pour examiner le verdict.

Un peu plus à mi-chemin du procès, la ville a été plongée dans un nouveau désarroi lorsqu’un homme noir de 20 ans, Daunte Wright, a été abattu par un policier blanc à Brooklyn Center, après avoir été arrêté pour une infraction au code de la route. . De nouvelles manifestations ont éclaté.

À quelques kilomètres au sud du palais de justice du comté de Hennepin, la jonction entre Chicago Avenue et 38th Street où George Floyd a perdu la vie a continué à fonctionner comme un sanctuaire en quelque sorte. Des photographies, des fleurs et des élans ont décoré l’endroit où il est mort sous le genou de Derek Chauvin.

Alors que le procès de l’ancien policier s’est finalement achevé mardi, la mémoire de George Floyd était partout à Minneapolis – son nom était esquissé aux coins des rues, sur des panneaux manuscrits accrochés aux fenêtres et à travers certains des nombreux bâtiments fermés de la ville. Pour Minneapolis, le procès est peut-être terminé, mais le processus de guérison ne fait que commencer.