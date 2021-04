Les ministres envisagent la réouverture la plus large possible malgré les bégaiements de la vaccination Covid

Les ministres du gouvernement ont indiqué qu’ils souhaitaient une réouverture aussi large que possible en mai, car le programme de vaccination de l’État continue de souffrir de pénuries d’approvisionnement et de restrictions sur l’utilisation des vaccins.

Le Tánaiste Leo Varadkar est devenu le dernier ministre à suggérer que la réouverture de la vie sociale et économique en mai et juin est en bonne voie, à la suite des commentaires optimistes du Taoiseach, Micheál Martin et du ministre de l’Enseignement supérieur et supérieur Simon Harris ces derniers jours.

Le Cabinet a convenu mardi de procéder comme prévu avec un nouvel assouplissement progressif d’un certain nombre de restrictions à partir de lundi. Cela comprend la réouverture des installations pour les sports de plein air, y compris le golf et le tennis, et les attractions touristiques en plein air, y compris les zoos et les sites patrimoniaux.

La participation maximale aux funérailles passera à 25 mais l’interdiction d’autres rassemblements demeure.

Des sources gouvernementales de haut niveau ont indiqué mardi soir qu’elles s’attendaient à un nouvel assouplissement rapide au cours des deux prochains mois, avec la possibilité pour certains secteurs de s’accélérer si le nombre de cas continue de baisser.

Une source impliquée dans le processus a déclaré que la croyance du côté politique était qu’il y avait une diminution de la tolérance du public pour le verrouillage continu alors que le nombre de cas, les hospitalisations et les décès continuaient de baisser. Le gouvernement doit le reconnaître et en tenir compte lorsqu’il prépare des plans pour les mois à venir, ont déclaré plusieurs sources de haut niveau.

Il est entendu, cependant, qu’il existe une résistance à certains aspects de la réouverture de la part des responsables de la santé publique qui préfèrent un calendrier plus prudent, et certains aspects des plans restent en discussion. Il devrait y avoir d’intenses disputes dans les coulisses avant que les décisions sur la réouverture de mai ne soient finalisées et annoncées au milieu de la semaine prochaine.

Discussions intenses

Des discussions intenses sont également en cours au sein du gouvernement sur le programme de vaccination. Les perturbations et les retards dans les livraisons de vaccins signifient que l’État aura du mal à atteindre son objectif allégé de 860 000 doses en avril, et présente un vent contraire pour l’objectif de donner une dose unique à 80% des adultes d’ici la fin juin.

«Nous travaillons dans ce sens du mieux que nous pouvons», a déclaré mardi le responsable de la vaccination HSE Damien McCallion au comité Oireachtas sur la santé, mais il a ajouté: «Il y a des problèmes d’approvisionnement très importants.

AstraZeneca a de nouveau réduit ses volumes de livraison pour une expédition prévue le 24 avril de 45 000 à seulement 9 000, tandis qu’une livraison de 165 000 doses prévue le vendredi 30 avril a été retardée jusqu’au 3 mai.

L’impact à court terme sera atténué par un stock de doses d’AstraZeneca et une augmentation des livraisons de Pfizer, mais ce sera un autre frein à l’objectif d’atteindre 250 000 doses administrées en une semaine. M. McCallion a déclaré que le HSE atteindrait ce chiffre, « mais pour le moment, nous n’avons pas l’approvisionnement nécessaire pour tester le système pour y arriver. »

Il a déclaré que le HSE s’attend à recevoir 800 000 doses en avril, 1,4 million en mai et 1,6 million en juin. Entre 140 000 et 160 000 doses seront administrées cette semaine.

Mais des progrès inégaux provoquent des troubles parmi les députés d’arrière-ban de la coalition. Fianna Fáil TD pour Dublin Sud-Ouest John Lahart a déclaré que le HSE et le gouvernement devraient «arrêter de promettre 250 000 par semaine et être honnête avec les gens au sujet du déploiement du vaccin, vous obtiendrez plus de respect pour cela».

Mardi, Johnson & Johnson a déclaré qu’il allait reprendre les livraisons de son vaccin Covid-19 à un coup à l’Union européenne après que l’Agence européenne des médicaments (EMA) a confirmé que ses avantages l’emportaient sur les risques de caillots sanguins en tant qu’effet secondaire très rare.

Plus de données

La présidente du comité consultatif national de l’immunisation (Niac), la professeure Karina Butler, a indiqué que l’organisme examinerait les conclusions de l’EMA et attendrait plus de données attendues dans les prochains jours de la part des régulateurs de l’UE et du Royaume-Uni avant de faire une recommandation pour le vaccin Johnson & Johnson, et sur le question de l’allongement des intervalles de dose des injections Pfizer.

Il y a de l’impatience au sein du gouvernement face à une recommandation sur le vaccin Johnson & Johnson, qui, selon certaines sources, pourrait être administré dès la semaine prochaine si elle est autorisée par Niac, aidant à compenser les lacunes d’AstraZeneca.

De manière significative, le professeur Butler a déclaré que les données seraient étudiées parallèlement aux prévisions d’approvisionnement et à l’impact plus large des conseils de Niac sur le programme avant qu’une recommandation ne soit donnée au ministère de la Santé.

Pendant ce temps, le ministère de la Santé a confirmé mardi que le médecin-chef de l’État, le Dr Tony Holohan, était revenu au travail.

L’épouse du Dr Holohan, le Dr Emer Feely, est décédée des suites d’une longue maladie en février et il était en congé jusqu’à cette semaine.