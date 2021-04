L’approbation du vaccin J&J sera la clé pour atteindre l’objectif de déploiement – Taoiseach

Taoiseach Micheál Martin a déclaré que la décision du Comité consultatif national de l’immunisation (Niac) sur le vaccin Janssen (Johnson & Johnson) sera cruciale pour déterminer si le gouvernement atteint son objectif de 82% de la population ayant reçu au moins un vaccin. dose d’ici la fin juin.

Faisant écho aux commentaires antérieurs du Tánaiste Leo Varadkar, M. Martin a déclaré que l’objectif du gouvernement était réalisable mais qu’il dépendait de l’approvisionnement en vaccins.

«L’approvisionnement d’Astra Zeneca a été irrégulier. Il y a une décision clé sur le vaccin Janssen, (avec un approvisionnement) de 600 000 doses au deuxième trimestre.

«L’autre décision importante (à prendre la semaine prochaine) est celle concernant l’intervalle entre les doses.»

Il a déclaré que cette décision ne serait probablement pas prise avant que Niac et l’équipe nationale d’urgence de santé publique (Nphet) n’aient examiné les problèmes.

S’agissant de la réouverture plus large de la société, M. Martin a déclaré que le gouvernement ferait une déclaration complète la semaine prochaine sur ce qui pourrait se passer en mai, et pour certains autres secteurs en juin.

Il a déclaré que le nombre de cas, les hospitalisations, les admissions aux soins intensifs et les taux de mortalité étaient tous en baisse en raison d’une combinaison de vaccinations et de restrictions.

En plus du retour de certaines activités de plein air la semaine prochaine, il a instancié des décisions qui pourraient entrer en vigueur en mai sur la coiffure, la vente au détail, le sport pour adultes sans contact, les services religieux. Il a déclaré que les décisions seraient prises plus près de juin sur les hôtels et les maisons d’hôtes.

Il a exclu tout voyage international pour les loisirs pendant les premiers mois de l’été, indiquant qu’il était trop tôt pour prendre de telles décisions.

«Nous sommes conscients que les chiffres doivent être réduits. Il existe une variante qui est très transmissible. Tel est le contexte », a-t-il déclaré.

Fournitures ‘Tospy-turvy’

Auparavant, M. Varadkar a déclaré qu’il pensait toujours que le gouvernement pourrait atteindre son objectif d’au moins 82% d’adultes entièrement vaccinés contre Covid-19, ou se voyant offrir leur première dose de vaccin d’ici la fin juin.

Cependant, M. Varadkar a déclaré qu’il souhaitait ajouter une mise en garde à cette prédiction en disant qu’elle pourrait être affectée par des incohérences de l’offre promise.

«C’est une chose tellement à l’envers en ce qui concerne les approvisionnements. Un jour, vous recevez de bonnes nouvelles, puis vous recevez de mauvaises nouvelles et cela se produit toujours. Même le dernier jour ou deux, il y a eu d’autres mauvaises nouvelles concernant AstraZeneca.

«J’espère que nous recevrons des nouvelles positives de Niac que nous pourrons utiliser le vaccin Johnson & Johnson et que 600 000 personnes. . . peuvent être complètement vaccinés s’ils permettent son utilisation dans les années 60.

«Je pense que l’objectif de 82% d’ici la fin juin peut être atteint, c’est absolument l’objectif sur lequel nous travaillons toujours, et nous allons tout mettre en œuvre pour y parvenir. Mais il est mis en garde par un facteur qui n’est pas sous notre contrôle. Et c’est l’approvisionnement en vaccins, en particulier d’AstraZeneca », a-t-il déclaré.

Il a déclaré qu’une décision sur l’augmentation de la période entre les doses de vaccin afin d’essayer d’augmenter la couverture vaccinale serait prise la semaine prochaine et dépendrait de la décision de Niac sur Johnson & Johnson.

Au Dáil, M. Martin a déclaré qu’il n’y avait pas eu de changement dans le plan d’administrer 250 000 doses de vaccin par semaine à partir de la semaine prochaine, mais il a déclaré que les approvisionnements posaient des problèmes.

Niac se réunira jeudi pour examiner l’avis de l’Agence européenne des médicaments (EMA) sur le vaccin Johnson & Johnson et la question de l’allongement de l’intervalle entre les doses de vaccin, a confirmé M. Martin.

Mardi, l’EMA a confirmé que les avantages du vaccin Johnson & Johnson l’emportaient sur les risques de caillots sanguins en tant qu’effet secondaire très rare. Pendant ce temps, l’expert en immunologie Kingston Mills a déclaré que le vaccin Johnson & Johnson Covid-19 devrait être autorisé à être utilisé en Irlande car les effets secondaires du vaccin sont «particulièrement rares»,

Aucun médicament ou vaccin n’est sans effets secondaires, et huit cas signalés de caillots sanguins inhabituels parmi plus de 7 millions de vaccinés sont «relativement petits», a-t-il déclaré.

«Les effets secondaires en particulier pour le vaccin Johnson & Johnson sont particulièrement rares», a-t-il déclaré, ajoutant qu’il était «judicieux» de continuer son utilisation.

Le professeur Mills parlait mercredi à Newstalk Breakfast. Faisant écho aux conclusions de l’EMA, le professeur d’immunologie expérimentale Trinity a déclaré que les avantages du vaccin l’emportaient sur les risques.

Niveau d’efficacité

Compte tenu de son niveau d’efficacité (72 pour cent pour sa dose unique contre 80 pour cent de Pfizer pour sa première de deux doses), il est probable qu’un rappel serait nécessaire, a ajouté le professeur Mills.

Le professeur Mills a également déclaré que la décision de limiter le vaccin AstraZeneca à la population de plus de 60 ans était «erronée». Le fait que ce vaccin soit désormais «mis en garde» dans un segment de la population est «une très mauvaise presse pour la vaccination en général», a-t-il déclaré. Le professeur Mills a déclaré qu’il doutait que Niac revienne sur sa décision à ce sujet, mais a déclaré qu’il aurait choisi de donner le vaccin le plus efficace aux personnes les plus vulnérables. Les vaccins Pfizer et Moderna ont des taux d’efficacité plus élevés qu’AstraZeneca ou Johnson & Johnson.

La question n’est «pas aidée par les commentaires disant que les plus de 60 ans vont aller au fond de la file d’attente s’ils refusent de prendre ce vaccin», a-t-il dit, se référant aux récentes remarques de M. Varadkar.

«Nous avons toujours eu une politique en Irlande de vaccination non obligatoire, de non-coercition. Ce n’est vraiment pas ce que nous devrions entendre de nos hauts responsables politiques à ce sujet », a-t-il ajouté.

Pendant ce temps, l’hématologue consultant, le Dr Denis O’Keeffe, a déclaré qu’il est probable que Niac approuvera l’utilisation du vaccin Johnson & Johnson sous réserve d’une limite d’âge.

«Il est très logique d’utiliser Johnson & Johnson parce que c’est une dose unique», a déclaré le Dr O’Keeffe à Morning Ireland sur RTÉ.

Niac doit peser le «très petit risque» du vaccin par rapport au risque de Covid, a-t-il ajouté.

Le Dr O’Keeffe a souligné que sur les huit cas de coagulation identifiés aux États-Unis, il n’y avait eu qu’un seul décès. Les incidents de coagulation sont traitables, a-t-il dit, et maintenant il y a une conscience accrue.

Plus tôt dans le Newstalk Breakfast, le Dr Mary Favier de l’Irish College of General Practitioners a déclaré que tous les vaccins étaient très efficaces et que les risques étaient «vraiment très, très faibles». Il est important d’utiliser le vaccin Johnson & Johnson en Irlande, et les médecins ont maintenant une meilleure idée des effets secondaires afin de pouvoir les surveiller, a-t-elle déclaré.

Les livraisons

Les spéculations sur l’approbation du jab Johnson & Johnson surviennent dans un contexte d’interruption et de retard continus dans les livraisons de vaccins. Le responsable de la vaccination pour le HSE Damien McCallion a déclaré mardi au comité Oireachtas sur la santé qu’il y avait «des défis d’approvisionnement très importants» à cet égard. Il a déclaré que le HSE s’attend à recevoir 800 000 doses au total en avril. Le HSE espérait administrer 860 000 doses ce mois-ci. Entre 140 000 et 160 000 doses seront administrées cette semaine.

Lundi, 8 309 doses au total ont été administrées, tandis que 918 seulement ont été administrées dimanche, selon les données HSE. En examinant les données passées, il y a une baisse des vaccinations chaque dimanche. Plus de 34 000 doses ont été administrées jeudi dernier et plus de 32 000 vendredi.

Lundi, plus de 1,2 million de doses de vaccin Covid-19 avaient été administrées, dont 862 149 à des personnes recevant une première dose et 354 619 à celles qui en recevaient une seconde.