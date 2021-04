Les contrats britanniques contre les coronavirus soulèvent l’alarme de corruption

Le gouvernement britannique est confronté à des questions difficiles sur son approche des achats pendant la pandémie après qu’une enquête a révélé que plus de 20% des 18 milliards de livres sterling dépensés en réponse à la crise étaient liés à au moins un signal d’alarme indiquant la corruption.

Entre février et novembre de l’année dernière, 73 contrats COVID-19, représentant plus de 3,7 milliards de livres sterling de dépenses publiques, ont déclenché au moins l’une des six mesures standard justifiant un examen plus approfondi de la corruption, selon un rapport de Transparency International publié jeudi.

La voie «VIP» ou «hautement prioritaire» utilisée par le gouvernement pour accélérer les offres d’équipement de protection individuelle (EPI) des entreprises référées par des députés, des pairs et des hauts fonctionnaires est particulièrement préoccupante.

Le rapport a révélé que 24 contrats d’EPI, totalisant 1,6 milliard de livres sterling, ont été attribués à des personnes ayant des liens politiques connus avec le Parti conservateur, et trois contrats, d’une valeur de 536 millions de livres sterling, ont été attribués à des entreprises politiquement liées pour des services de test de coronavirus.

« Étant donné qu’il semble que seul un groupe restreint connaissait la voie » VIP « , ces politiciens avertis étant confinés à un côté de la Chambre [of Commons], nous concluons que le système de traitement des offres d’EPI était pré-chargé avec partialité « , a déclaré Daniel Bruce, directeur général de Transparency International UK » Des mois après la découverte de la voie VIP, le gouvernement n’a toujours pas répondu aux questions de base sur son fonctionnement et l’existence. «

En outre, une plus grande part des contrats attribués à des entreprises politiquement liées ont été publiées tardivement (93%), par rapport aux contrats sans relations politiques (70%).

Au total, chacun des marchés concernés était lié à un ou à une combinaison de signaux d’alarme: appel d’offres non concurrentiel; une justification vague ou inappropriée des récompenses de contact; contraction opaque; l’incapacité de conserver une documentation adéquate; l’utilisation d’entreprises inadaptées; ou des prix anormalement élevés.

«La fréquence à laquelle les contrats liés au COVID ont été attribués à des personnes ayant des liens politiques est profondément préoccupante et se situe à un niveau tel qu’elle ne peut être expliquée comme une coïncidence», a déclaré Bruce, ajoutant qu’il y avait désormais «des questions très sérieuses pour le gouvernement. répondre »sur ces contrats.

L’enquête intervient alors que l’accent est mis sur le lobbying et l’accès politique à Westminster, le Premier ministre Boris Johnson faisant l’objet d’un examen approfondi cette semaine pour ses propres interactions avec un fabricant de ventilateurs.

La ministre du Bureau fantôme du Labour, Rachel Reeves, a déclaré à POLITICO que l’ampleur du risque pour l’argent des contribuables révélé dans le rapport était «choquant» et la preuve d’un «copinage endémique circulant dans les contrats du gouvernement».

Un porte-parole du gouvernement a déclaré: « Pendant la pandémie, notre priorité a toujours été de protéger le public et de sauver des vies, et nous avons utilisé les règles existantes pour acheter des équipements et des fournitures de sauvetage, tels que des EPI pour la ligne de front du NHS. »

Le porte-parole a déclaré que tous les achats d’EPI sont passés par le même processus d’assurance et que, en outre, une diligence raisonnable est exercée sur chaque contrat – «les ministres n’ont aucun rôle dans leur attribution».

En ce qui concerne les voies VIP pour les contrats référés par les députés, le gouvernement a souligné que seulement 10 pour cent des offres hautement prioritaires aboutissaient à des commandes d’EPI. Le porte-parole a déclaré que la liste des priorités «a été largement annoncée dans tout le gouvernement comme un moyen de trier plus rapidement les offres de soutien».

Autour du bloc

Le problème ne se limite pas au Royaume-Uni. Confrontés à une crise sanitaire sans précédent, à la pression publique et au besoin urgent d’équipement en cas de pandémie, les gouvernements et les acheteurs sous contrat à travers l’Europe se sont heurtés à des contrats équitables.

En Allemagne, trois députés et un député de l’État bavarois – qui était anciennement ministre de la Justice de l’État – ont démissionné et font l’objet d’une enquête en relation avec des pots-de-vin présumés pour la négociation de contrats de masques faciaux.

En Italie, pendant ce temps, un ancien commissaire à l’urgence COVID est accusé de détournement de fonds dans le cadre d’un accord de 1,25 milliard d’euros pour des masques faciaux de vendeurs chinois. Selon les procureurs, Domenico Arcuri a illégalement détourné des fonds du contrat à des amis et connaissances personnelles qui ont agi en tant que courtiers pour l’accord. Les autorités italiennes ont saisi environ 70 millions d’euros d’actifs soupçonnés d’avoir été obtenus illégalement dans le cadre du marché public.

Avec des récompenses aussi importantes, le marché est mûr pour les fraudeurs et les opportunistes, d’autant plus que les filets anti-corruption ont été interrompus pendant la crise – permettant aux entreprises et aux individus politiquement connectés de contourner les contrôles stricts des contrats en temps normal.

« Il y a eu de nombreux échecs d’approvisionnement, coûtant de l’argent et des vies » pendant la pandémie, a écrit Martin McKee, professeur de santé publique européenne à la London School of Hygiene & Tropical Medicine, dans un rapport destiné à la Commission européenne à paraître prochainement. « Alors que certaines erreurs étaient inévitables étant donné l’urgence au début de la crise, beaucoup auraient pu être évitées. »

Le rapport, vu par POLITICO, répertorie des dizaines de contrats à travers l’UE dans lesquels des groupes criminels ainsi que des individus politiquement liés ont sapé les systèmes de passation des marchés publics. Les exemples incluent empocher des millions d’euros sans fournir d’équipement; fournir un équipement de qualité inférieure et inadapté; surcharge significative; et le détournement de fonds, le copinage et la corruption.

« Etant donné que l’un des objectifs des procédures habituelles est d’augmenter la transparence et de réduire le risque de corruption, on s’attend à ce que leur suspension pose un risque », a écrit McKee.

Pourquoi maintenant?

La corruption dans les marchés publics n’est pas nouvelle. Des études antérieures ont estimé qu’entre 5 et 10 pour cent de la valeur des marchés publics pourraient être perdus à cause de la corruption, a déclaré Rafael García Aceves, coordinateur des politiques sur les marchés publics chez Transparency International.

En temps normal, les gouvernements de l’UE et leurs agences de passation des marchés soumettent des marchés, reçoivent plusieurs offres et publient leurs décisions sur la base de critères strictement réglementés. Les règles sont conçues pour promouvoir une concurrence transparente et loyale, et elles continuent de s’appliquer au Royaume-Uni, qui n’a pas encore divergé de la directive européenne sur les marchés publics après le Brexit.

Pendant une crise comme la pandémie, ces règles permettent toujours des contrats plus rapides et directs, en contournant les processus de publicité et d’appel d’offres. Une fois la transaction conclue, cependant, un avis d’attribution de marché doit encore être publié dans les 90 jours.

«La loi existait déjà pour permettre l’attribution de contrats en toute urgence», a déclaré Sharon Lamb, associée chez McDermott Will & Emery. « Mais le test pour cela s’applique au cas par cas, et cette urgence ne doit en aucun cas être imputable au pouvoir adjudicateur. Dans chaque cas, il doit y avoir une justification claire. »

Selon le rapport britannique de Transparency International, 98,9% des contrats britanniques liés au COVID-19 (en valeur) ont été attribués sans aucune forme de concurrence, «beaucoup sans justification adéquate».

Le groupe demande au gouvernement britannique de renvoyer immédiatement tous les marchés publics à des marchés ouverts et concurrentiels par défaut.

De l’avis de Lamb, la loi telle qu’elle est est suffisamment souple pour s’adapter aux urgences. Mais elle note que les changements proposés par le gouvernement britannique dans son récent livre vert sur la transformation des marchés publics introduiront une latitude encore plus grande.

Par exemple, le gouvernement a proposé de nouveaux motifs pour autoriser des attributions directes sans appel d’offres en cas de crise. Ces propositions permettent également au ministre britannique du Cabinet Office de déclarer une crise.

«Il est difficile d’être prescriptif sur ce qui est et ce qui n’est pas urgent – parce que de par leur nature, les situations urgentes ne peuvent pas être prévues», a-t-elle déclaré.

Elle flotte l’exemple d’une catastrophe «urgente» et inattendue.

« Cette urgence n’est pas née du fait de rester assis sur les mains … alors il est possible que l’exception d’urgence s’applique », a déclaré Lamb. « Mais surtout, ce n’est pas un principe général, c’est toujours un principe au cas par cas. «

Transparency International appelle également à un audit urgent des 73 contrats avec un drapeau rouge de corruption et recommande que la voie accélérée pour les contrats d’EPI soit fermée si elle est toujours en fonctionnement. Plus généralement, il recherche une transparence totale sur les noms des entreprises qui ont obtenu des contrats via ce canal ou qui ont fait des renvois par son intermédiaire, afin que le public puisse savoir si des conflits d’intérêts ont été identifiés et résolus.

Un autre problème que le rapport signale est que seuls 10% des fournisseurs étaient identifiables par le numéro d’entreprise dans les données d’approvisionnement COVID-19 – des informations de base qui permettent une bien plus grande transparence sur les contrats. Le groupe demande au gouvernement britannique de mettre en œuvre un ensemble de propositions dans son plan de réforme des marchés publics, afin d’exiger que ces informations soient rendues publiques.

Parmi les autres demandes du groupe: une déclaration officielle du ministre au parlement indiquant où le gouvernement britannique n’a pas respecté ses obligations de transparence juridique; comment ceux-ci sont rectifiés; et comment ces problèmes seront évités à l’avenir.

Bien que le groupe de campagne accueille favorablement le livre vert du gouvernement sur les marchés publics, il « ne peut pas être utilisé pour effacer le besoin urgent de transparence et de responsabilité pour les décisions prises au cours de la dernière année sous le tapis », a déclaré Bruce.

« Avec plus de dépenses en EPI que le budget annuel du ministère de l’Intérieur, le public a le droit de savoir si son argent a été dépensé à bon escient et correctement », a-t-il ajouté.

Laurenz Gehrke et Carlo Martuscelli ont contribué au reportage

Cet article fait partie de POLITICOService de police premium de: Pro Health Care. Qu’il s’agisse de prix des médicaments, d’EMA, de vaccins, de produits pharmaceutiques et plus encore, nos journalistes spécialisés vous tiennent au courant des sujets qui régissent l’agenda de la politique de santé. E-mail [email protected] pour un essai gratuit.