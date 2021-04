À quoi ressembleront les nouvelles toilettes non sexistes dans les écoles?

C’est un débat qui a illuminé Livelive et qui a grésillé à travers diverses émissions de radio par téléphone: des toilettes non sexistes pour les écoles sont-elles une bonne idée?

Il découle d’un nouveau guide de conception du ministère de l’Éducation pour les écoles nouvelles et rénovées, dont les détails ont été rapportés jeudi dans The europe-infos.fr.

Au lieu des toilettes traditionnelles pour garçons et filles avec urinoirs ou cabines dans des pièces fermées, le nouveau design est basé sur des cabines privées qui s’ouvrent sur un lavabo public ou commun.

Un porte-parole du département a déclaré que ce sera une question de choix pour les écoles individuelles de savoir si ces installations seront désignées comme mixtes ou classées comme étant à usage masculin ou féminin.

Néanmoins, le nouveau design a déclenché un débat féroce entre ceux qui y voient une étape inclusive pour les élèves et ceux qui craignent que les filles ne se sentent en danger et vulnérables.

Alors, à quoi ressembleront-ils?

Les directives de conception indiquent que la conception des toilettes concilie l’exigence d’une «surveillance passive» des espaces de circulation avec les exigences de dignité et d’intimité de chaque utilisateur.

En d’autres termes, les lavabos communs se trouvent dans une zone ouverte qui est visible depuis le couloir, tandis que les cabines individuelles sont entièrement fermées avec des portes pleine hauteur.

«Des installations sanitaires bien conçues et bien gérées créent des espaces plus propres et plus sains et peuvent être utilisées, nettoyées et entretenues de manière à garantir la sécurité et la dignité des élèves et du personnel», déclare-t-il.

Il dit que les toilettes devraient être situées dans des zones qui peuvent être facilement surveillées et réparties uniformément dans toute l’école.

Les installations sanitaires des élèves dans les écoles secondaires devraient être disposées en «petits blocs» et non dans un grand bloc central.

Pourquoi? Il dit que de petits blocs «augmentent les possibilités de supervision passive, découragent les comportements antisociaux, réduisent les perturbations causées par le nettoyage et l’entretien, et réduisent le temps de programme perdu par les élèves qui visitent les installations sanitaires pendant les cours».

Il dit qu’il n’y a pas de portes dans les espaces communs des blocs sanitaires car ils «interfèrent avec des lignes de vue dégagées et empêchent la surveillance de l’espace général des toilettes depuis les principales zones de circulation».

Pourquoi la conception des toilettes a-t-elle été modifiée?

Les orientations indiquent que les écoles en construction ou en rénovation doivent être flexibles et à l’épreuve du temps.

«Une conception véritablement flexible est capable de prédire les besoins du futur en s’adaptant à l’évolution des exigences fonctionnelles», déclare le guide de conception,

Il ajoute que les écoles doivent répondre aux besoins d’une «société pluraliste et multiculturelle, répondant de manière égale et équitable aux besoins de tous».

Dans ce contexte, des appels plus larges ont été lancés par des groupes de campagne tels que BelongTo pour s’assurer que les écoles fassent davantage pour devenir plus inclusives des besoins des étudiants trans et non binaires.

L’adoption d’une législation sur la reconnaissance du genre a également contribué à faire évoluer la réflexion officielle sur ces questions.

Qui est en faveur des toilettes non sexistes?

La plupart des organes de gestion scolaire sont généralement en faveur de permettre aux élèves et aux parents de choisir ce qui convient aux besoins de la communauté scolaire.

Par exemple, BelongTo – le groupe de soutien pour les jeunes gays, lesbiennes, bisexuels et trans – organise une semaine de sensibilisation qui est soutenue par les syndicats d’enseignants et les organes de direction des écoles.

Certaines écoles d’Educate Together ont choisi d’introduire des toilettes non sexistes dans leurs nouveaux bâtiments, en consultation avec les parents et les élèves.

Eoin Shinners, directeur de l’école secondaire Limerick Educate Together, a déclaré qu’il avait décidé de les inclure dans son nouveau bâtiment scolaire prévu en 2023.

«Cela reflète la façon dont la société est de nos jours et nous en sommes très heureux. Il y a un changement d’esprit pour de nombreuses personnes », a-t-il déclaré.

«Nous y voyons une mesure inclusive. Les élèves auront toujours le choix d’utiliser d’autres toilettes autonomes s’ils se sentent mal à l’aise. »

Qui s’oppose à cette décision?

Peu de groupes s’y sont publiquement opposés, à l’exception de The Countess Didn’t Fight For This, qui se décrit comme un «groupe de défense des droits de l’homme et de défense des droits de l’homme» d’environ 60 individus et plus qui résiste à la codification de «l’idéologie du genre» en droit.

Laoise Uí Aodha de Brún du groupe a déclaré que cette décision compromet la sécurité, la vie privée et la dignité des écolières.

Selon elle, certaines recherches au Royaume-Uni montrent que la tendance à l’utilisation de toilettes non sexistes ou mixtes a laissé les filles se sentir en danger et met leur santé en danger.

«Certaines filles sont même absentes de l’école plutôt que d’être confrontées à la honte des garçons. De nombreuses filles courent le risque d’infections parce qu’elles préfèrent avoir une vessie pleine plutôt que d’utiliser les toilettes. D’autres ont tout simplement arrêté de boire des liquides à l’école, ce qui peut entraîner une déshydratation », dit-elle.

Y a-t-il des écoles qui ont mis en place des toilettes non sexistes?

De nombreux collèges de troisième niveau ont mis en place des travailleurs non sexistes depuis un certain temps, tandis que certaines écoles primaires – telles que l’école nationale St Brigid à Greystones, Co Wicklow – ont recatégorisé ses toilettes comme non sexistes il y a quelques années.

Plusieurs nouvelles écoles secondaires ont récemment fait installer des installations non sexistes dans de nouvelles constructions ou le feront bientôt.