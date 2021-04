Appuyez sur play pour écouter cet article

Les États-Unis sont presque de retour dans le courant dominant du climat mondial.

Jeudi, le président Joe Biden a annoncé que les États-Unis réduiraient leurs émissions de gaz à effet de serre de 50 à 52% d’ici 2030, dans le but de récupérer le rôle de leadership climatique détruit par Donald Trump.

L’objectif rapproche les États-Unis de l’UE, qui a accepté mercredi de consacrer sa promesse de réduire les émissions nettes de 55% d’ici 2030 et de devenir climatiquement neutre d’ici le milieu du siècle dans une loi sur le climat.

Certains dirigeants ont fait des promesses, certains ont simplement prononcé des discours lors du premier jour du sommet virtuel des dirigeants mondiaux de Biden, ces vœux ne répondant pas à ce qui est nécessaire pour maîtriser le réchauffement climatique.

« Le sommet d’aujourd’hui montre que le vent tourne pour l’action climatique, mais il reste encore beaucoup de chemin à parcourir. Pour éviter une catastrophe climatique permanente, nous devons maintenant tirer parti de toute urgence de l’élan donné aujourd’hui, en cette année décisive pour la population. et la planète », a déclaré le Secrétaire général de l’ONU, António Guterres, après les discours de dizaines de dirigeants mondiaux.

Voici ce qui s’est passé le premier jour du sommet de deux jours:

Plaidoyer et promesses pour le financement climatique

L’un des moyens les plus simples pour l’administration Biden et l’Europe d’obtenir l’adhésion de l’Asie, de l’Afrique et de l’Amérique latine est d’aider à financer les petits pays pauvres pour se fortifier contre les effets du changement climatique.

Des dirigeants de la Turquie au Brésil, du Bhoutan au Gabon, ont cajolé et fustigé les pays riches pour ne pas avoir tenu leur promesse de fournir 100 milliards de dollars par an en financement climatique.

Martelés par la double crise du changement climatique et du COVID-19, certains dirigeants, dont Gaston Browne d’Antigua-et-Barbuda, ont demandé un allégement de la dette. «Nous sommes littéralement au bord du désespoir», a-t-il déclaré.

Biden a promis de plus que doubler les engagements financiers internationaux du gouvernement américain, sans fournir de chiffres précis. Son envoyé pour le climat, John Kerry, a déclaré mardi que l’administration prévoyait d’aller bien au-delà d’un engagement initial de 1,2 milliard de dollars en faveur d’un Fonds mondial pour le climat, auquel les États-Unis ont 2 milliards de dollars d’arriérés.

L’avenir du charbon

Le charbon reste le plus grand producteur d’électricité au monde – et le plus grand pollueur de gaz à effet de serre – de loin, donc arrêter la croissance du charbon et l’éliminer progressivement était un thème majeur du sommet. Il continue de croître dans de nombreuses grandes économies asiatiques; les États-Unis et les pays européens comme l’Allemagne et la Pologne brûlent encore du charbon, mais en quantités décroissantes.

La Chine a déclaré qu’elle «contrôlerait» la croissance de l’énergie au charbon jusqu’en 2025 et la réduirait progressivement dans la dernière partie de la décennie – la première promesse explicite de la Chine de réduire sa dépendance à l’égard du carburant. David Vance Wagner, vice-président de la Energy Foundation China, a déclaré que cela envoyait «un signal politique clair et important au niveau national».

La Corée du Sud, deuxième bailleur de fonds public international du charbon, a déclaré qu’elle cesserait ses exportations immédiatement. Mais ni le Japon ni la Chine n’ont répondu aux demandes des États-Unis de faire de même.

Quatre nouveaux objectifs pour les années 2020

Les États-Unis, le Japon, le Canada et l’Afrique du Sud ont été les seuls pays à avoir explicitement fixé de nouveaux objectifs pour leurs émissions cette décennie.

Les États-Unis ont dépassé ce que la plupart des défenseurs avaient demandé. Le Japon, quant à lui, est tombé sous les attentes avec une réduction promise de 46%, avec une vague d’essayer d’atteindre 50%. L’Afrique du Sud a déclaré que ses émissions culmineraient d’ici 2025. Le Canada a augmenté son objectif de 2030 à une réduction des émissions de 40% à 45%.

Tarification du carbone

L’UE parie sur la tarification du carbone et prévoit d’étendre l’échange de droits d’émission au-delà des secteurs de l’énergie et de l’industrie aux transports et aux bâtiments, a annoncé la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen.

«Une approche globale de la tarification du carbone est primordiale pour promouvoir les investissements verts… nous devons chasser le carbone de nos modèles commerciaux», a déclaré le président du Conseil européen, Charles Michel.

Le Canada est d’accord, selon le premier ministre Justin Trudeau. Les prix du carbone augmenteront jusqu’à 170 dollars par tonne de CO2 d’ici 2030 pour aider à réduire les émissions, a-t-il déclaré. La Russie expérimente également la tarification du carbone et des mesures commerciales, a déclaré Vladimir Poutine lors du sommet.

Le président français Emmanuel Macron a déclaré: « Si nous ne fixons pas de prix pour le carbone », il n’y aura pas de transition énergétique propre.

Mais ce n’est pas le cas partout.

L’Australie a abandonné sa taxe sur le carbone en 2014 et refuse de reconsidérer la question, tandis que les États-Unis n’ont pas de plan fédéral pour fixer un prix du carbone.

Ouvert aux affaires (dans les limites)

Faire grandir le climat est bon pour la planète, mais aussi pour les affaires. Ce qui était autrefois un point de discussion, poussé désespérément par des ONG favorables aux entreprises et des entreprises vertes, est devenu courant. « C’est un impératif moral, un impératif économique. Un moment de péril mais aussi un moment de possibilités extraordinaires », a déclaré Biden.

Les représentants de l’industrie de l’énergie ont eu une journée sur le terrain: la capture du carbone, le nucléaire, les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique, l’hydrogène, les batteries et les biocarburants étaient toutes des technologies présentées comme des solutions climatiques par les dirigeants.

La lutte contre le changement climatique est une question de croissance et d’emploi, a déclaré le Premier ministre britannique Boris Johnson: «Gâteau, mange, mange, c’est mon message.»

Mais tout le monde ne saute pas dans le train en marche capitaliste vert.

Le Premier ministre indien Narendra Modi a plutôt averti que la lutte contre le changement climatique était également une question de mode de vie.

«L’Inde souhaite la bienvenue à ses partenaires pour créer des modèles de développement durable en Inde», a-t-il déclaré. Mais il a ajouté: «Je tiens à souligner l’importance du changement de mode de vie dans l’action climatique. Modes de vie durables et [the] La philosophie directrice du «retour aux sources» doit être un pilier important de notre stratégie économique pour l’ère post-COVID », a-t-il déclaré.

La parole de l’Amérique n’est plus ce qu’elle était

Le gouvernement américain se trouve dans une position inconnue à mi-chemin de son sommet sur le climat: essayer de déployer l’autorité morale et le poids financier nécessaires pour assumer le leadership mondial tout en luttant pour se débarrasser de l’héritage de Trump.

Il y avait des bruits rassurants de la part de certains.

«Nous sommes tous ravis du retour des États-Unis», a déclaré Cyril Ramaphosa, président sud-africain, tandis que le Premier ministre italien Mario Draghi a décrit la nouvelle atmosphère de négociation comme un «changement complet» de l’administration Trump.

Mais de nombreux gouvernements n’acceptent plus les engagements climatiques américains à leur valeur nominale.

«C’est un moment politique et historique totalement différent en ce moment», a déclaré le ministre costaricain de l’Environnement et de l’Énergie, Andrea Meza.

Le gouvernement chinois – qui a accepté la semaine dernière de travailler avec Biden pour maîtriser le changement climatique – a été particulièrement cinglant. «Les États-Unis ont choisi d’aller et venir à leur guise en ce qui concerne l’Accord de Paris», a déclaré le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Zhao Lijian.