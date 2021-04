Les obstétriciens demandent que les femmes enceintes soient vaccinées en tant que mortinaissances liées à Covid

Les obstétriciens ont demandé que la vaccination Covid-19 soit proposée à toutes les femmes enceintes en tant que groupe prioritaire en raison d’un risque pouvant aller jusqu’à un sur 100 posé par la variante B117 du virus.

L’appel intervient alors que de nouvelles données montrent que les mortinaissances liées au Covid-19 signalées en Irlande cette année se sont produites juste une à trois semaines après les tests positifs de Covid-19 des femmes enceintes.

Les post-mortems ont jusqu’à présent révélé que les bébés décédés étaient normalement formés et grandis, ce qui signifie que le virus, dans les cas observés à ce jour, n’attaquait rapidement que le placenta.

Onze cas enregistrés de placentite à Sars-CoV-2 à ce jour, dont 10 cette année, ont entraîné sept décès fœtaux, ainsi que trois accouchements d’urgence en raison de préoccupations concernant la détresse fœtale, dont l’issue pour la mère et le bébé était bonne.

Cinq décès ont été confirmés comme étant liés à la variante B117 du coronavirus. L’analyse déterminant la variante dans les deux autres décès se poursuit.

Six décès sont classés comme mortinaissances, où le fœtus est perdu après 24 semaines, et un décès est survenu au deuxième trimestre de la grossesse, à 20 semaines, selon les chiffres.

Dire qu’il est difficile d’établir le risque réel de mortinaissance causée par la placentite à Sars-CoV-2, le professeur Keelin O’Donoghue a déclaré qu’il varie de un sur 100 à un sur 200.

Les données de mortalité pour 2019 montrent que le risque de mortinaissance pour un bébé de forme normale, sans aucun risque posé par Covid-19, est estimé à un sur 350, a déclaré le professeur O’Donoghue.

‘Possibilité de sauver des bébés’

Appelant à des solutions pour protéger les mères et les bébés, le professeur O’Donoghue a déclaré: «Il y a ici une opportunité de sauver des bébés car ces cas ont montré que le virus attaque le placenta, alors que les bébés ne sont pas affectés.»

Il a été jugé que la femme enceinte était confrontée à un risque légèrement accru de Covid-19, mais cela a changé depuis que la variante B117 est apparue à la fin de l’année dernière, a déclaré l’obstétricien basé à Cork.

«L’année dernière, les femmes enceintes atteintes de Covid-19 ont souvent été invitées à s’isoler à la maison pendant 10 à 14 jours, puis à consulter leur fournisseur de soins de santé, à moins qu’elles ne se sentent très mal», dit-elle.

«Mais maintenant, si une femme enceinte est infectée par Covid-19, nous devons le savoir immédiatement car elle nécessitera une surveillance et un suivi supplémentaires.

«Une préoccupation concernant ces cas est que les femmes étaient pour la plupart légèrement symptomatiques, mais les décès fœtaux sont survenus en une à trois semaines, ce qui signifie que les dommages au placenta étaient aigus et ont rapidement causé des dommages.»

La plupart des placentas de femmes enceintes diagnostiquées avec Covid-19 ne montrent aucune preuve de blessure, ou aucun changement cohérent causé par le virus, mais dans un petit nombre, le placenta est attaqué de manière agressive, a-t-elle déclaré.

«Avec autant de dommages au placenta, nous sommes clairs que ce n’est pas une association, mais une cause de mortinaissance», a-t-elle dit, ajoutant que même si elle est «rare», elle a «le potentiel de causer des lésions placentaires importantes».

Le Dr Brendan Fitzgerald, histopathologiste consultant à l’hôpital universitaire de Cork, qui a décrit pour la première fois la placentite à Sars-CoV-2, a déclaré qu’une «terminologie cohérente» était nécessaire pour identifier les cas de lésions du placenta.

Le professeur O’Donoghue et le Dr Fitzgerald ont noté que ces types de mortinaissances sont maintenant observés dans d’autres pays et que des cas similaires font l’objet d’une enquête au Royaume-Uni.

Système de cohorte de vaccins

Cette semaine, le comité de santé d’Oireachtas a été informé par la directrice du bureau national de vaccination, le Dr Lucy Jessop, que les femmes enceintes sont éligibles au vaccin, mais qu’elles sont actuellement vaccinées conformément au système de cohorte plus large.

Cela signifie que les agents de santé enceintes ont été vaccinés et que les femmes enceintes plus vulnérables appartenant à des catégories médicalement sensibles deviendront admissibles à la vaccination, elles le seront également.

Pendant ce temps, la présidente de l’Institut des obstétriciens et gynécologues du Collège royal des médecins d’Irlande, le Dr Cliona Murphy, a convenu que les femmes enceintes devraient se voir offrir la vaccination.

Le nombre de femmes enceintes nécessitant des soins intensifs a augmenté cette année par rapport à la dernière: «Bien que les chiffres absolus restent faibles, ils sont plus élevés que prévu chez les femmes en âge de procréer», a-t-elle déclaré.

Les données du Royaume-Uni ont montré que le nombre d’admissions en soins intensifs avec Covid-19 a augmenté après l’apparition de la variante B117. D’après les preuves actuelles, la même chose semble vraie en Irlande.

«Par conséquent, nous pouvons voir que les femmes enceintes courent des risques supplémentaires pour le reste de la population, ce qui doit être reconnu. Le cocooning peut aider à réduire ces risques mais n’est ni pratique ni faisable pour beaucoup », a déclaré le professeur O’Donoghue.

Aux États-Unis, plus de 86 000 femmes enceintes avaient été vaccinées jusqu’à la mi-avril, sans aucune preuve de problèmes causés par les vaccins à ARNm.

Concernant la vaccination, le Dr Murphy a déclaré: «Mon expérience clinique est que les femmes enceintes sont bien informées et évaluent très bien leurs risques personnels et leur situation.»

De nombreux professionnels de la santé, malgré les preuves de plus en plus nombreuses sur les risques pour la femme enceinte et leurs bébés, ont cessé d’appeler à l’attribution prioritaire des vaccins.

Cependant, un changement pourrait être en vue. Le professeur Karina Butler, présidente du Comité consultatif national de l’immunisation (Niac), a déclaré au Comité de la santé d’Oireachtas que les femmes enceintes «courent un risque accru de résultats indésirables».

Alors que les femmes enceintes ont été exclues des essais cliniques, le professeur Butler a déclaré que les preuves provenant des États-Unis étaient «très rassurantes» et que Niac «préparera des conseils» pour le ministère de la Santé.

«Si le problème vient du fait que cela est recommandé pendant la grossesse, ce n’est pas tant qu’elles nécessitent une priorisation spécifique en tant que telle, mais si la grossesse est limitée dans le temps, il se peut que leur donner puisse avoir besoin d’être facilitée d’une manière ou d’une autre. «

Elle a dit que le travail de Niac sur la question est «en cours pour le moment», et sortira «très bientôt».

«Nous sommes en train de finaliser ce qui en résultera.»

Il est conseillé aux femmes enceintes de:

– envisagez toutes les mesures pour éviter de contracter Covid-19

– envisager la vaccination si elle est proposée

– assister aux rendez-vous cliniques de routine

– informer leurs prestataires de soins de santé s’ils sont testés positifs pour Covid-19 pour s’assurer que la surveillance est organisée

– se présenter tôt à un fournisseur de soins de santé s’ils ont été testés positifs pour Covid-19 et présentent des mouvements fœtaux réduits

« Les femmes enceintes sont ignorées par les décideurs politiques »

Sarah Murphy «garde la tête baissée» depuis qu’elle est enceinte de son deuxième enfant.

Comme toutes les femmes enceintes, elle est parfaitement consciente des risques pour elle et son bébé si elle contracte Covid-19.

La mère d’un enfant est enceinte de 26 semaines, mais à 38 ans, on ne peut pas proposer de vaccin avant le milieu ou la fin de l’été.

Les femmes enceintes sont ignorées par les décideurs, a-t-elle déclaré.

«Je suis frustré que cela ne soit pas reconnu comme un risque important pour les femmes enceintes. On n’accorde toujours pas suffisamment d’attention aux risques.

«De plus en plus de preuves émergent que le vaccin est sans danger pour les femmes enceintes et que Covid-19 est de plus en plus dangereux pour les femmes enceintes, et pourtant il y a une lacune. Je n’entends rien du Cabinet à ce sujet.

Déclarant que l’État fait preuve d’une «vision institutionnelle, presque patriarcale» envers les femmes enceintes, Mme Murphy a ajouté: «Donnez-nous les informations et laissez-nous choisir de prendre ou non le vaccin. Je ne dis pas que tout le monde devrait ou doit l’avoir, mais j’aimerais l’avoir à ma disposition. »

Elle a dit qu’elle pouvait «accepter les risques et [give] consentement éclairé »et qu’elle« prendrait absolument le vaccin demain »si on le lui offrait et qu’elle ne croit pas qu’il y ait un risque significatif à le prendre.

«La plus grande préoccupation que j’ai, c’est le temps», a-t-elle déclaré. «Tout le monde comporte des risques différents, mais avec la grossesse, il y a un facteur temps qui échappe à notre contrôle. Si je contracte Covid à tout moment au cours des trois prochains mois, les risques pour bébé et moi sont importants. »

Actuellement, les femmes enceintes sont vaccinées entre 14 et 36 semaines seulement. À ce jour, la vaccination a été limitée aux femmes considérées à haut risque de maladie grave et de décès dû au virus.

Pour l’instant, la résidente de Blarney dit qu’elle essaie d’être «aussi prudente que possible». Mais comme la plupart des autres, elle a des responsabilités qui signifient qu’elle ne peut pas se protéger pleinement à tout moment.

«J’essaie d’être raisonnable. Mon mari fait la boutique hebdomadaire mais j’ai un enfant de 2 ans et demi qui va à la crèche. Je travaille à domicile à plein temps. Ma mère a environ 70 ans et j’essaie de la surveiller quand je le peux. Je suis aussi prudent que possible, mais je dois continuer à assumer des responsabilités. »