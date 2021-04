La Pologne et l’Espagne montrent deux visages de la transition énergétique au sommet sur le climat de Biden

111skin Sub-Zero De-Puffing Energy Facial Mask - masque pour le visage -

Le masque énergétique Sub-Zero De-Puffing est un masque gel en deux parties pour tout le visage, conçu pour réduire la peau enflée et fatiguée. Le masque contient des peptides, des enzymes et de la caféine, qui hydratent, renforcent et réduisent l'enflure. Le teint est frais et clair après utilisation.