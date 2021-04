L’Allemagne s’aligne sur l’UE sur Huawei

Les législateurs allemands ont adopté vendredi une législation plus stricte sur la sécurité 5G, mettant fin à deux ans de doutes quant à savoir si le plus grand marché européen deviendrait dur envers le géant chinois des télécommunications Huawei.

La nouvelle loi sur la sécurité informatique 2.0, approuvée par le Bundestag, limite le rôle des fournisseurs «indignes de confiance» de la technologie 5G et oblige les opérateurs de télécommunications à informer le gouvernement s’ils signent des contrats pour des composants 5G critiques. Il donne également au gouvernement le pouvoir de les bloquer.

Après des années de querelles, les règles rapprochent Berlin de Paris, Londres et d’autres grandes capitales sur la réglementation des technologies de réseau sensibles.

Même ainsi, l’application des règles exigera une volonté politique. La tâche de décider comment appliquer les normes incombera en grande partie au prochain gouvernement allemand, alors que le pays se rendra aux urnes pour une élection fédérale en septembre.

« L’utilisation de composants critiques peut être refusée si le fournisseur n’est pas digne de confiance », a déclaré le ministre de l’Intérieur Horst Seehofer au Bundestag.

Le vote sur des règles plus strictes de la 5G intervient quelques jours à peine après que le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi a choisi la 5G lors d’un appel avec son homologue allemand Heiko Maas.

« Les deux parties devraient s’opposer au soi-disant » découplage « ensemble, maintenir conjointement les chaînes industrielles et d’approvisionnement mondiales lisses et stables », a déclaré le ministre chinois, selon un relevé.

« Doit correspondre aux objectifs de l’OTAN »

Le dernier texte représente une ligne plus dure qu’une proposition précédente présentée par le gouvernement en décembre, et vient après que les législateurs ont exprimé leur consternation face à la gestion de la question par la chancelière Angela Merkel.

Les négociations sur la position de l’Allemagne sur Huawei ont été en grande partie bloquées l’année dernière, les ministères et les partis de la coalition n’ayant pas réussi à se décider sur la question cruciale de l’accès au marché.

Dans l’intervalle, Merkel a poussé à signer un accord d’investissement avec Pékin et à préserver les relations commerciales avec la Chine alors que les États-Unis pressaient d’adopter une position plus dure.

Des retards répétés sont survenus au milieu d’un désaccord au sein de la coalition au pouvoir sur la manière de gérer Huawei – un fournisseur privilégié des trois principaux opérateurs d’infrastructures 4G en Allemagne.

La version finale de la loi donne plus de pouvoir au ministère de l’Intérieur pour bloquer les contrats 5G et moins à d’autres ministères, comme le ministère de l’Économie, qui a été plus favorable à Huawei dans le passé.

Une fois que les opérateurs ont notifié au gouvernement leur intention d’acheter de nouveaux composants 5G critiques, le ministère de l’Intérieur disposera de deux à quatre mois pour vérifier l’accord par rapport aux critères de sécurité nationale.

Les législateurs ont également ajouté une ligne selon laquelle l’utilisation de nouveaux composants 5G critiques doit correspondre aux «objectifs de la politique de sécurité» de l’Allemagne, de l’UE et de l’OTAN. Ces deux derniers ont pris des positions mettant en garde contre l’utilisation du kit chinois dans les parties critiques et sensibles des nouveaux réseaux de télécommunications.

Les fabricants devront également fournir une «déclaration de fiabilité», tandis que les parlementaires ont également relevé la barre pour que les fournisseurs satisfassent à ce critère de «fiabilité».

Stuart Lau a contribué au reportage.

