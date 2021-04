Un énorme incendie dans le parc national de Killarney est combattu par les services d’urgence

Un énorme incendie qui s’est déclaré samedi dans le parc national de Killarney a vu l’hélicoptère de l’armée appelé pour aider les pompiers, le service des parcs nationaux et de la faune et le conseil du comté de Kerry à combattre l’incendie.

L’incendie qui a éclaté à minuit a été attisé par une forte brise et l’inquiétude monte parmi les pompiers épuisés au sujet des anciens chênes du parc dans la zone près de Eagle’s Nest.

«La brise complique énormément les choses», a déclaré un porte-parole du conseil.

Le maire de Kerry, Cllr Patrick O’Connor-Scarteen, qui est à Ladies View, surplombant les lacs de Killarney, a déclaré que les prochaines heures seraient cruciales.

L’incendie est au plus profond du parc et ce n’est pas depuis 1984, un incendie dont on soupçonne qu’il s’agit d’un incendie criminel, qu’il y a eu une telle contagion.

Vidéo: 1. Un grand incendie et très grave brûle dans le parc national de Killarney. @npwsBioData le personnel et les pompiers sont actuellement sur place pour faire face à l’incident. Nous demandons aux membres du public d’éviter les zones du parc énumérées ci-dessous jusqu’à nouvel ordre: pic.twitter.com/3DdDiL8wZj – Département du logement, des collectivités locales et du patrimoine (@DeptHousingIRL)

24 avril 2021

«C’est absolument choquant de voir un incendie si grave dans le parc national. La destruction de la faune et de l’habitat est déjà énorme. Les prochaines heures seront cruciales pour voir si elle peut être contenue », a-t-il déclaré.

L’incendie a été repéré dans la zone du nid d’aigle et le long de la longue portée et s’est enfoncé profondément dans le parc. Plusieurs camions de pompiers et camions-citernes sont sur les lieux et de l’eau est prélevée du lac pour lutter contre l’incendie.

L’hélicoptère récupérera de l’eau du lac ipper et de la rivière à longue distance prévue.

Les pompiers et le personnel des parcs doivent lutter contre l’incendie lors de la journée la plus chaude de l’année à ce jour, avec un soleil brûlant et des températures élevées.

Pendant la nuit, d’énormes incendies ont été contenus au nord de Killarney, dans la région de Currow et au nord de Castleisland, avec des équipages de Tralee et d’Abbeyfeale à Co Limerick unissant leurs forces pour protéger les maisons et essayer de minimiser les dommages à la foresterie. Des camions-citernes ont été appelés de Killarney pour combattre l’énorme incendie entre Castleisland et Brosna à la frontière de Limerick.

Dans un communiqué de samedi après-midi, le ministère du Logement et du Patrimoine a rendu hommage aux équipes de pompiers et au NPWS et a demandé au public d’éviter toute une zone de la N71 et a déclaré que la visibilité pourrait être réduite dans la zone en raison de la fumée.

Les ministres Darragh O’Brien et Malcolm Noonan ont remercié le service d’incendie, le NPWS et les Forces de défense pour la fourniture de l’appui aérien.