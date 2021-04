Qu’est-ce qui pourrait mal tourner lors de la réouverture de l’Irlande? Un peu

Pour la troisième fois, nous sommes au seuil de la réouverture. Faisons les choses correctement cette fois



Une fois de plus, la liberté nous interpelle. Les objectifs ont été atteints – la plupart d’entre eux – et les chiffres vont dans le bon sens. Des politiciens optimistes parlent des perspectives de lever le verrouillage, et même les responsables de la santé publique sont moins sombres que d’habitude.

Le Tánaiste étant apparemment «malade à mort» de courir dans le parc, des gymnases pourraient ouvrir le mois prochain. Le tourisme intérieur est de retour sur les cartes pour juin, et les ministres parlent ouvertement de redémarrer les voyages à l’étranger d’ici la fin de l’été.

Les cauchemars de janvier dernier semblent si loin. Nous avons des vaccins. Le soleil brille, les parcs sont pleins et les gens ont faim que le joug du verrouillage soit levé. Qu’est-ce qui pourrait mal se passer?

Un peu, de l’avis de nombreux experts. Vaccins. Variantes. Vacances à l’étranger. Des problèmes avec l’un de ces facteurs – trop peu de coups, trop de cas de variantes – pourraient s’avérer problématiques.

Il est facile d’oublier l’énorme déconnexion entre les tendances en Irlande et une grande partie du reste du monde. Nous avons la quatrième plus faible incidence de Covid-19 en Europe; le deuxième taux d’occupation le plus bas en USI. Grâce à notre long verrouillage, le nombre de cas diminue doucement depuis des mois.

Pourtant, le virus fait rage ailleurs. Un million de cas par jour dans le monde. 300 000 cas supplémentaires par jour en Inde et 2 000 décès. Les couvre-feux au Brésil alors que les hôpitaux grouillent et plus de 3 000 patients meurent chaque jour. Plus de 60 000 cas par jour aux États-Unis, malgré une vaccination généralisée.

La stabilité relative de l’Irlande est le produit de notre long verrouillage; la récente baisse des cas est le produit d’un «bonus» vaccinal, car de plus en plus de personnes sont protégées contre le virus. Mais nous n’avons pas réussi à éliminer les cas, qui sont encore presque deux fois plus élevés que l’objectif le plus bas que nous visions en janvier. Certains ministres craignent de se redresser. Supprimez le verrouillage et nous sommes comme un funambule sans corde de sécurité.

En conséquence, l’assouplissement des mesures qui sera annoncé par le gouvernement la semaine prochaine sera probablement modeste et échelonné autant que le public le supportera, malgré les attitudes politiques et les vaines spéculations de la semaine dernière.

Les repas à l’intérieur font partie du plan de réouverture mais aucune date n’a encore été confirmée. Photographie: Alan Betson



Les ministres travaillent actuellement sur le plan «Résilience et relance» publié en février, qui préconisait une approche «prudente et mesurée» de la réouverture. Cela signifiait retarder la réouverture complète des écoles jusqu’au début du mois et seulement de petits changements aux restrictions existantes. Mais avec la reprise des activités des musées, des bibliothèques, des églises et des grandes constructions au début du mois de mai, le rythme de la réouverture s’accélère.

Il en va de même pour la pression pour des libertés de voyage plus larges, la reprise des services personnels et une ouverture de l’hospitalité. L’astuce consiste à faire chuter les cas tout en permettant plus de libertés, ce que seuls Israël et le Royaume-Uni ont réalisé jusqu’à présent de manière significative.

« Nous ne voulons pas annuler le travail de ces derniers mois, pas après que les gens aient fait le gros du travail pour supprimer le virus »

Le plan a atteint ses objectifs limités jusqu’à présent en redémarrant les garderies et les écoles sans faire augmenter le nombre de cas. La plupart des personnes les plus vulnérables au virus ont été vaccinées et les voyages à l’étranger ont été encore limités pour limiter l’afflux de nouveaux cas de variantes.

Le système de test et de traçage est désormais plus agile; la capacité de test a grimpé en flèche; une recherche plus rétrospective des contacts est en cours et plus d’un quart des cas sont séquencés dans le cadre de la recherche de nouveaux cas de variantes.

En mars, le plaidoyer de l’équipe nationale d’urgence de santé publique (Nphet) pour deux mois supplémentaires de verrouillage pour permettre à davantage de personnes d’être vaccinées a été accepté à contrecœur, d’autant plus que l’approvisionnement en vaccins a été interrompu à plusieurs reprises. Quelque chose a-t-il changé depuis?

«Nous ne voulons pas annuler le travail de ces derniers mois, pas après que les gens aient fait le gros du travail pour supprimer le virus», a déclaré le porte-parole du Sinn Féin pour la santé, David Cullinane. «Mais il y a des possibilités d’alléger les restrictions, dans le cadre des conseils de santé publique.»

En rapport

Cullinane parle d’une «hiérarchie de l’assouplissement», à commencer par la vente au détail non essentielle, les activités de plein air et le sport, mais il dit que cela doit être équilibré en renforçant la recherche des contacts, plus de contrôles sur les voyageurs et une accélération du déploiement des vaccins.

Une personne sur cinq pense que les restrictions devraient être renforcées, et non assouplies, lors des derniers sondages. Mais loin de ralentir maintenant, nous devrions imposer plus de restrictions afin de «terminer» le travail de suppression de la maladie, selon l’épidémiologiste UCC, le professeur Gerry Killeen.

Les coiffeurs et les barbiers n’ont pas de date de réouverture confirmée. Photographie: Tom Honan



Killeen est membre du groupe ISAG, qui milite pour une stratégie «zéro-Covid» depuis l’année dernière. Il n’a jamais hésité à faire de sombres prédictions.

«Il suffit d’une particule d’une nouvelle variante de virus chez quelqu’un, et nous sommes de retour à la case départ», prévient-il. La variante brésilienne P1, par exemple, a mis huit semaines pour «casser» la ville de Manaus et huit autres semaines pour «casser» le Brésil.

«De toute évidence, ce processus évolutif ne va pas s’arrêter de sitôt. Si quelque chose de pire survient et que nous n’avons pas de vaccin pour y faire face, les responsables de la santé publique vont commencer à manquer d’options.

Killeen pense que nous devrions fermer les usines de viande et les magasins non essentiels – «2 € magasins et cafés» – et effectuer des tests antigéniques rapides à haute fréquence dans les supermarchés et autres environnements potentiellement à risque afin de réduire le nombre de cas à moins de 100 par jour à la fin du mois de mai.

Les niveaux de cas actuels ne donnent pas aux équipes de santé publique une «chance de se battre» pour localiser les flambées, soutient-il. À notre niveau actuel de 300 à 400 cas par jour, «P1 deviendrait assez gros avant que nous ne l’ayons remarqué».

Nous sommes déjà venus ici, bien sûr. Il y a presque exactement un an, l’Irlande était au bord du précipice de la première grande réouverture de cette pandémie. «Nous avons besoin de deux semaines de plus», a alors déclaré le taoiseach Leo Varadkar le 1er mai, avertissant que la levée immédiate du verrouillage pourrait entraîner le retour du pays à la case départ.

Une réouverture progressive a eu lieu et s’est même accélérée à mesure que la situation épidémiologique s’améliorait. Fin juin, tous les éléments étaient en place pour un «séjour d’été».

À première vue, les choses se sont bien déroulées. Le nombre de cas est tombé à une poignée par jour pendant un certain temps à la fin juin. Et tandis que des milliers de personnes sur la côte est se dirigeaient vers l’ouest pour leurs vacances, rien n’indiquait qu’ils avaient emporté la maladie avec eux.

Sous la surface, cependant, la dynamique de la transmission de la maladie changeait tout le temps. À la fin de juillet, les chiffres avaient commencé à légèrement augmenter; ils continueraient d’augmenter, de plus en plus vite, jusqu’à ce qu’un deuxième verrouillage soit imposé en octobre.

Des mois plus tard, une étude menée par des scientifiques de l’UCD et de l’hôpital St Vincent a révélé ce qui s’était passé. Les variantes originales de la première vague avaient été éradiquées par le premier verrouillage, mais elles étaient remplacées par de nouvelles variantes importées de l’étranger.

Nous sommes maintenant dans une position différente et meilleure, notamment grâce à la vaccination de plus de 1,2 million de personnes

La deuxième vague de l’Irlande a commencé à partir de variantes du virus liées à celles trouvées en dehors de l’Irlande, «suggérant de multiples introductions lors de voyages au cours de l’été 2020», selon l’étude.

Une seconde réouverture a été effectuée début décembre dernier, avec des résultats désastreux. Avec le recul, il est facile de voir ce qui a mal tourné cette fois. Les cas n’avaient pas été poussés assez bas pendant le deuxième verrouillage pour permettre un mélange sûr avant Noël. Une combinaison de congrégation à l’intérieur, de voyages internationaux et de rencontres intenses avant et pendant les vacances a donné au virus de nombreuses occasions de se propager.

Mais même cela n’explique pas le désastre qui allait se dérouler. Une nouvelle variante, B117, avait commencé à s’implanter au Royaume-Uni. C’était la veille de Noël avant son identification en Irlande, en raison du temps nécessaire pour séquencer les cas de virus et identifier les variantes.

La variante britannique la plus transmissible a déchiré la population, et l’Irlande est passée de la meilleure d’Europe à la pire en quelques semaines. Tout comme lors de l’épidémie de grippe espagnole d’il y a un siècle, plus de personnes sont mortes dans une vague plus tardive que dans la première.

Nous sommes maintenant dans une position différente et meilleure, notamment grâce à la vaccination de plus de 1,2 million de personnes. Nous pouvons également apprendre de l’expérience d’autres pays. Israël s’est appuyé sur le succès de son déploiement de vaccins avec des règles claires sur les avantages revenant aux personnes pleinement vaccinées et un biais en faveur des activités de plein air. Le Chili, bien qu’il ait également vacciné une grande partie de sa population, souffre d’une nouvelle vague de cas, peut-être parce qu’il s’est ouvert trop tôt.

Le ministre parle ouvertement de la possibilité de voyager à l’étranger d’ici la fin de l’été. Photographie: Colin Keegan / Collins



Le Danemark a établi un calendrier détaillé pour la réouverture. Les bars et les restaurants rouvrent et les foules de football reviennent grâce à l’utilisation d’un «passeport corona» numérique. Cette application pour téléphone indique aux Danois s’ils ont eu un résultat de test négatif dans les 72 heures précédentes, un certificat de vaccination ou une preuve d’une infection antérieure deux à 12 semaines plus tôt.

Le Danemark n’est que légèrement en avance sur l’Irlande en matière de vaccination, mais est plus confiant quant aux approvisionnements futurs. L’autre différence est que le Danemark n’a pas subi de troisième vague cet hiver, tandis que notre poussée record après Noël a brisé le moral et créé une crise de confiance qui a persisté.

Compte tenu de la prudence qui règne parmi ceux qui prennent les décisions, il est certain que le rythme de la réouverture sera fortement influencé par le déploiement des vaccins.

Cullinane estime que le gouvernement devrait se concentrer sur la suppression de nouvelles variantes tout en s’ouvrant au sein de l’État. Il devrait également s’en tenir aux conseils qu’il reçoit de Nphet «dans l’ensemble», bien qu’il ajoute: «il y a toujours de la place pour la nuance».

Killeen aimerait que la mise en quarantaine obligatoire des hôtels s’applique à tous les pays, plutôt qu’à la liste actuelle des pays désignés. «Le système doit être complet. Une demi-quarantaine n’existe pas. »

Mais qu’en est-il des cas difficiles qui sont survenus rapidement dans le système irlandais nouvellement élargi? Killeen dit que l’Australie emploie des «solutions gérées» dans certains cas pour permettre, par exemple, des visites compatissantes des résidents de la quarantaine de l’hôtel à des parents malades.

Les vaccins «feront une différence», reconnaît-il, mais ils doivent avoir la possibilité de travailler avant que des variantes n’apparaissent susceptibles de nuire à leur efficacité. «Nous devons saisir cette opportunité à temps, car nous ne savons pas ce que l’avenir nous réserve.»

Compte tenu de la prudence qui règne parmi ceux qui prennent les décisions, il est certain que le rythme de la réouverture sera fortement influencé par le déploiement des vaccins. Pendant ce temps, les plans d’accélération supplémentaire restent enveloppés d’un brouillard d’incertitude. Il est clair que la majorité de la population ne sera pas complètement vaccinée avant l’automne.

À ce stade, par conséquent, nous devrons peut-être accepter que le mois d’août soit le nouveau juin – et que notre meilleur espoir d’un véritable été pourrait être un été indien.