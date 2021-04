Babiš sous le feu après la publication de l’audit de la Commission

PRAGUE – Le Premier ministre tchèque Andrej Babiš a subi deux coups alors qu’il se prépare à être réélu à l’automne, après que la Commission européenne a confirmé ses accusations de conflit d’intérêts contre son empire commercial et que le président du pays a sapé sa position ferme contre la Russie.

Vendredi, la Commission européenne a publié les résultats définitifs d’un processus d’audit de plusieurs années sur les subventions de l’UE accordées au conglomérat agricole Agrofert fondé par Babiš. Il a conclu qu’il contrôlait toujours l’entreprise et le décaissement des subventions, bien qu’il ait placé ses actifs en fiducie.

En conséquence, Babiš a été jugé en violation de la loi sur les conflits d’intérêts de l’UE et sa société doit rembourser environ 11 millions d’euros, la somme des subventions de l’UE qu’elle a reçues depuis février 2017, lorsque ses actifs ont été placés dans deux fiducies. fonds.

Puis, dimanche, le président tchèque Miloš Zeman a émis des doutes sur les conclusions du service de renseignement tchèque de la BRI selon lesquelles des agents du renseignement militaire russe du GRU étaient responsables d’une attaque en 2014 contre un entrepôt de munitions sur le sol tchèque, qui a fait deux morts. L’administration de Babiš a expulsé 18 diplomates russes sur la base de ces conclusions, déclenchant des tensions géopolitiques. Il est prévu d’expulser 63 autres membres du personnel de l’ambassade de Russie d’ici la fin du mois de mai.

Le Premier ministre avait déclaré à plusieurs reprises que Zeman «soutenait absolument» les expulsions et le retrait de la société énergétique russe Rosatom de l’appel d’offres pour un projet lucratif de construction d’énergie nucléaire en guise de punition pour ce que Babiš a appelé des «attaques terroristes».

Les deux revers interviennent alors que le mouvement ANO de Babiš a glissé à la deuxième place dans les sondages d’opinion derrière une alliance des pirates tchèques anti-établissement et des maires et indépendants libéraux (STAN).

Babiš a de nouveau nié avoir fait quelque chose de mal concernant Agrofert et a accusé l’opposition d’interférer dans l’audit. « Il s’agit d’un audit ciblé et manipulé artificiellement causé par des lanceurs d’alerte professionnels des rangs des pirates », a-t-il déclaré au serveur de nouvelles Deník N par SMS, ajoutant: « Je me suis toujours conformé et continue de respecter toutes les réglementations légales. »

Les Pirates et STAN se sont emparés du rapport final de la Commission pour envoyer dimanche une lettre aux ministères des finances, de l’agriculture et du développement local, exigeant qu’ils « arrêtent enfin d’enfreindre la loi et commencent à récupérer les fonds des contribuables alloués illégalement ».

Le président des pirates, Ivan Bartoš, a déclaré que « Agrofert doit respecter la loi de la même manière qu’un citoyen ordinaire. » Il a déclaré que la somme réelle qui devait être remboursée était supérieure à 770 millions d’euros, si les marchés publics, qui, selon lui, ont été attribués illégalement à Agrofer, sont inclus dans les calculs.

«Quand on y pense, c’est du vol en plein jour», a déclaré le leader du STAN Vít Rakušan. « Il privatise progressivement cet État et l’utilise pour son entreprise privée. »

Le milliardaire Babiš a été contraint de transférer la propriété d’Agrofert – la troisième plus grande entreprise du pays en termes de revenus – avant de prendre ses fonctions en 2017. Agrofert est une holding de 230 entreprises dans une variété de secteurs, de l’alimentation et l’agriculture à la foresterie, l’énergie, ainsi que les médias de masse.

Selon l’audit de la Commission, Babiš reste le propriétaire de l’entreprise et pourrait potentiellement influencer la distribution des subventions de l’UE à son propre profit.

Dimanche également, l’allié politique putatif de Babiš, Zeman, a lancé une bombe lorsqu’il est apparu à la télévision pour remettre en question les conclusions du rapport de son propre service de renseignement tenant les agents russes responsables de deux attentats à la bombe de 2014.

Il a dit qu’il y avait deux versions des événements: les résultats de l’enquête initiale, qui a blâmé la mauvaise manipulation des explosifs, et la conclusion des services de renseignement.

« Je prends les deux versions au sérieux et je souhaite qu’elles fassent l’objet d’une enquête approfondie », a déclaré Zeman, ajoutant que la police et le bureau du procureur général avaient toute sa confiance pour mener une telle enquête.

Ses propos ont été attaqués par tous les partis politiques, y compris l’ANO, à l’exception du SPD d’extrême droite. Babiš n’a pas encore fait de commentaires.