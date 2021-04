Le gouvernement résistera à la pression pour accélérer la réouverture estivale prévue du pays au milieu des inquiétudes concernant un pic potentiel des infections à Covid-19.

Des sources de haut niveau ont déclaré que le gouvernement craignait de plus en plus d’aller trop vite alors que le nombre de cas reste élevé et que seulement 25% de la population éligible a reçu une première dose de vaccin.

Le tánaiste Leo Varadkar a déclaré hier soir qu’en «allant lentement» jusqu’à ce que plus de la moitié de la population soit vaccinée, des revers dans le plan peuvent être évités.

«Le gouvernement se réunira ce jeudi pour présenter un plan clair d’assouplissement des restrictions en mai. Il y aura également une indication claire de ce à quoi vont ressembler juin et juillet », a-t-il déclaré.

«Notre objectif absolu est d’éviter une quatrième vague d’hospitalisations et de décès en Irlande. L’expérience de Noël et la situation en Inde montrent à quelle vitesse ce virus peut prendre le dessus.

«Nous voyons également en Israël à quel point les vaccins sont efficaces. Il y a encore beaucoup d’incertitudes à venir et la route sera cahoteuse mais les choses vont dans la bonne direction. En allant lentement jusqu’à ce que plus de la moitié de la population soit vaccinée, nous prenons le meilleur plan d’action pour éviter un revers majeur. »

Le Taoiseach Micheál Martin a déclaré plus tôt dimanche que «le plein air est le thème de l’été». Le Cabinet annoncera cette semaine les secteurs susceptibles de rouvrir en mai, juin, juillet et au-delà.

Le médecin-chef Tony Holohan a écrit au ministre de la Santé, Stephen Donnelly, au cours du week-end, avec des recommandations pour que de nouveaux pays soient ajoutés à la liste de quarantaine obligatoire des hôtels, et M. Donnelly a consulté le ministre des Affaires étrangères Simon Coveney à ce sujet dimanche.

On s’attend à ce que l’Inde soit ajoutée à la liste aujourd’hui ou demain.

Un certain nombre de restrictions relatives aux coronavirus seront assouplies à partir d’aujourd’hui.

Sports de plein air

L’entraînement en plein air sans contact pour les mineurs peut recommencer par groupes de 15 ou moins. De nombreuses installations sportives de plein air peuvent rouvrir, telles que des terrains, des terrains de golf et des courts de tennis, tandis que la réouverture des zoos, des fermes pour animaux de compagnie et des sites patrimoniaux sera autorisée. La participation maximale aux funérailles passera à 25.

M. Martin a exhorté les gens à ne se rencontrer qu’en plein air au cours des prochains mois, et des sources ont déclaré qu’il y avait une forte opposition à l’idée de permettre aux ménages de rencontrer d’autres ménages dans des jardins privés avant le mois de juin.

La crainte est que de tels rassemblements se déplacent inévitablement à l’intérieur et posent un risque pour la santé. Les ministres sont de plus en plus réticents à annoncer quoi que ce soit pour le mois de mai au-delà de la reprise des travaux, de la réouverture des coiffeurs et des services personnels, du retour progressif du commerce de détail et de l’autorisation des services religieux en personne.

L’équipe nationale d’urgence de santé publique se réunira mercredi pour convenir d’une série de recommandations au gouvernement concernant les restrictions. Un sous-comité du Cabinet se réunira le même jour et une annonce officielle sera faite à la suite d’une réunion spéciale du Cabinet jeudi.

Le Comité consultatif national de l’immunisation devrait se réunir aujourd’hui pour examiner comment le vaccin Johnson & Johnson sera utilisé en Irlande après qu’il a été lié à de très rares caillots sanguins aux États-Unis.

Hôtels

L’Irlande devrait recevoir environ 600 000 doses de Johnson & Johnson au cours des prochains mois.

Des sources affirment que les plans du gouvernement sont en bonne voie pour permettre la réouverture des maisons d’hôtes et des hôtels au mois de juin et de lever l’interdiction de voyager en dehors des limites du comté en même temps.

Les chiffres du gouvernement restent discrets sur la réouverture potentielle de l’hôtellerie à l’extérieur et à l’intérieur, mais on pense que l’hospitalité intérieure ne reprendra pleinement que quelque temps en juillet.