Oscars 2021: «  Je n’ai pas de mots  » – Frances McDormand remporte son troisième Oscar de la meilleure actrice

Nomadland de Chloé Zhao a remporté le prix du meilleur film lors d’une cérémonie des Oscars singulière, parfois bizarre, à Los Angeles. Un grand favori depuis qu’il a remporté les premiers prix aux festivals de cinéma de Venise et de Toronto il y a plus de six mois, le drame poétique met en vedette Frances McDormand en tant que femme sexagénaire voyageant dans l’ouest américain dans les années qui ont suivi le crash de 2008.

Zhao, une sino-américaine, est devenue la deuxième femme et la première femme de couleur à remporter le prix du meilleur réalisateur aux Oscars. «J’ai toujours trouvé la bonté dans les gens que j’ai rencontrés partout où je suis allé dans le monde», a déclaré Zhao depuis le podium. «C’est pour tous ceux qui ont le courage de s’accrocher à la bonté en eux-mêmes et de s’accrocher à la bonté les uns dans les autres – peu importe la difficulté de le faire.

Linda May et Swankie, deux des nomades contemporains décrits dans le livre source non romanesque de Jessica Bruder, qui jouent eux-mêmes dans le film, ont accompagné le réalisateur sur le tapis rouge.

Rompant avec la tradition, les récompenses d’acteur principal ont été annoncées après le prix du meilleur film. Dans une grande surprise, Anthony Hopkins a remporté le prix du meilleur acteur pour avoir joué un homme atteint de démence dans Le père de Florian Zeller.

On s’attendait à ce que Chadwick Boseman, décédé en août dernier, remporte le prix à titre posthume pour sa performance dans le Black Bottom de Ma Rainey. En effet, certains soupçonnaient que le prix avait été déplacé à la fin de la cérémonie pour permettre une célébration émouvante de la vie de Boseman.

Hopkins, qui n’était présent ni en personne ni devant la caméra, devient, à 83 ans, l’acteur le plus âgé à avoir remporté un Oscar. Ses chances étaient aussi longues que 7/1 avec les bookmakers quelques jours avant la cérémonie.

Daniel Kaluuya, lauréat du prix du meilleur acteur dans un second rôle pour Judas et la Messie noire. Photographie: EPA / Chris Pizzello



Anthony Hopkins est devenu l’acteur le plus âgé à remporter un Oscar, pour son rôle dans Le Père. Photographie: Valerie macon / AFP)



La meilleure actrice avait été âprement combattue tout au long de la saison des récompenses. McDormand a fini par battre une forte concurrence de la part de Viola Davis et Carey Mulligan pour remporter le prix de Nomadland. Elle devient ainsi la deuxième personne à remporter la meilleure actrice à trois reprises. Seule Katharine Hepburn, qui a remporté quatre prix, en a gagné davantage.

McDormand, qui sera bientôt vue face à Denzel Washington dans un film de Macbeth, a cité la pièce dans son discours de remerciement. « Je n’ai pas de mots. Ma voix est dans mon épée », dit-elle. «Nous savons que l’épée est notre travail. Et j’aime le travail. Merci de savoir cela, et merci pour cela. »

En remportant trois Oscars au total, Nomadland a dominé le classement lors d’une soirée qui a propagé la richesse.

Daniel Kaluuya n’a jamais été susceptible de perdre le meilleur acteur de soutien pour son virage de bravoure en tant que radical noir Fred Hampton dans Judas et le Messie noir et, bien sûr, la statuette lui est venue.

Le Londonien, toujours en émeute, prononce l’un des discours les plus animés de la soirée. «Merci à ma mère», dit-il. «Vous m’avez donné vos réglages d’usine pour que je puisse me tenir à ma hauteur maximale. Merci à tous ceux que j’aime, de la ville de Londres à Kampala. » Maman, qui regardait depuis l’Angleterre, a d’abord été submergée puis visiblement agitée alors que le discours devenait un peu racé.

La saison des récompenses inhabituellement longue a été grandement égayée par la présence du vétéran acteur coréen Yuh Jung Youn. À la surprise de personne, elle a remporté le prix de la meilleure actrice de soutien pour son tour de grand-mère excentrique à Minari et, comme elle l’avait fait à Bafta et ailleurs, a prononcé un discours délicieusement excentrique.

«Ce soir, j’ai peut-être eu juste un peu de chance. J’ai plus de chance que vous », a-t-elle déclaré à d’autres candidats tels que Glenn Close. «C’est peut-être aussi l’hospitalité américaine pour un acteur coréen. Je tiens à remercier mes deux garçons qui m’ont fait sortir et travailler. C’est le résultat parce que maman travaille si dur.

Yuh-Jung Youn, lauréate de la meilleure actrice dans un second rôle pour Minari. Photographie: Chris Pizzello-Pool / Getty Images



Wolfwalkers de Tomm Moore et Ross Stewart, produit par Cartoon Saloon à Kilkenny, n’a pas réussi à triompher dans la catégorie des meilleurs longs métrages d’animation. Le quatrième long métrage du studio irlandais avait bien fonctionné avec les groupes de critiques, mais ne pouvait pas dépasser le monstre qu’est l’âme de Pixar. Moore, Stewart et son équipe se sont réunis pour un relais en direct devant le château de Kilkenny («Kilkenny, Ireland» comme le présentait Reese Witherspoon), mais ont dû se contenter d’applaudissements polis plutôt que d’un discours d’acceptation.

La cérémonie de cette année, comme tant d’autres récompenses à l’époque de Covid, a dû s’adapter radicalement, mais les producteurs ont tout de même réussi à organiser quelque chose comme un événement physique traditionnel. Pour maintenir la distance sociale, le spectacle a été divisé entre le Dolby Theatre à Hollywood et Union Station dans le plus vieux quartier de Los Angeles.

Les candidats capables de se rendre en Californie du Sud se trouvaient au terminus du chemin de fer avec les présentateurs. Quelques autres intermèdes spéciaux ont eu lieu au théâtre sur Hollywood et Highland. Pendant ce temps, les nominés à l’étranger se sont réunis dans des «hubs» tels que la salle du British Film Institute à Southbank à Londres. Le cadre intime de la gare Union, où s’est déroulé la majeure partie de l’événement, a donné une saveur de LA vintage et des Oscars comme ils l’étaient à l’époque avant la télévision.

Les Oscars reviendront sans aucun doute dans un cadre plus large dès que possible, mais les variations de cette année, en partie conçues par le réalisateur Steven Soderbergh, seront sûrement considérées comme un succès mitigé. Même si la fin ne s’est pas déroulée comme prévu.

RÉSULTATS DES PRIX DE L’ACADÉMIE 2021

Meilleure image

Le père

Judas et le Messie noir

Mank

Minari

Nomadland (GAGNANT)

Jeune femme prometteuse

Son du métal

Le procès du Chicago 7?

Meilleur réalisateur

Thomas Vinterberg (un autre tour)

David Fincher (Mank)

Lee Isaac Chung (Minari)

Chloe Zhao (Nomadland) GAGNANTE

Emerald Fennell (jeune femme prometteuse)

Meilleur acteur

Riz Ahmed (Son du métal

Chadwick Boseman (Fond noir de Ma Rainey)

Anthony Hopkins (The Father) GAGNANT

Gary Oldman (Mank)

Steven Yeun (Minari)

Meilleure actrice

Viola Davis (Fond noir de Ma Rainey)

Andra Day (États-Unis contre Billie Holiday)

Vanessa Kirby (Morceaux d’une femme)

Frances McDormand (Nomadland) GAGNANTE

Carey Mulligan (jeune femme prometteuse)

La meilleure actrice dans un second rôle

Maria Bakalova (Film suivant Borat)

Glenn Close (Hillbilly Elegy)

Olivia Colman (le père)

Amanda Seyfried (Mank)

Youn Yuh-jung (Minari) VAINQUEUR

Meilleur scénario adapté

Sacha Baron Cohen et co-scénaristes (Borat Subsequent Moviefilm)

Florian Zeller et Christopher Hampton (The Father) GAGNANT

Chloé Zhao (Nomadland)

Kemp Powers (une nuit à Miami)

Ramin Bahrani (Le tigre blanc)

Meilleur scénario original

Will Berson, Shaka King, Keith Lucas et Kenny Lucas (Judas et le Messie noir)

Lee Isaac Chung (Minari)

Emerald Fennell (jeune femme prometteuse) GAGNANTE

Derek Cianfrance, Abraham Marder, Darius Marder (Son du métal)

Aaron Sorkin (Le procès du Chicago 7)

Meilleur film d’animation

En avant

Au-dessus de la lune

Film Shaun le mouton: Farmageddon

Soul (GAGNANT)

Marcheurs de loups

Meilleur long métrage international

Un autre tour (GAGNANT)

Meilleurs jours

Collectif

L’homme qui a vendu sa peau

Quo Vadis, Aida?

Meilleur documentaire

Collectif

Camp Crip

L’agent taupe

Mon professeur de poulpe (GAGNANT)

Temps

Meilleure photographie

Sean Bobbitt (Judas et le Messie noir)

Erik Messerschmidt (Mank) GAGNANT

Dariusz Wolski (Nouvelles du monde)

Joshua James Richards (Nomadland)

Phedon Papamichael (Le procès du Chicago 7)

Meilleure conception de costumes

Emma

Black Bottom de Ma Rainey (GAGNANT)

Mank

Mulan

Pinocchio

Meilleur montage de film

Le père

Nomadland

Jeune femme prometteuse

Sound of Metal (GAGNANT)

Le procès du Chicago 7

Meilleur maquillage et coiffure

Emma

Hillbilly Elegy

Black Bottom de Ma Rainey (GAGNANT)

Mank

Pinocchio

Meilleure musique originale

Da 5 sangs

Mank

Minari

Nouvelles du monde

Soul (GAGNANT)

Meilleure chanson originale

Combattez pour vous de Judas et du Messie noir (GAGNANT)

Écoutez ma voix du procès du Chicago 7

Husavik du concours Eurovision de la chanson: l’histoire de la saga du feu

lo Sì (vu) de The Life Ahead (La Vita Davanti a Se)

Parlez maintenant d’une nuit à Miami

Meilleur design de production

Le père

Fond noir de Ma Rainey

Mank (GAGNANT)

Nouvelles du monde

Principe

Meilleur son

Levrette

Mank

Nouvelles du monde

Âme

Sound of Metal (GAGNANT)

Meilleurs effets visuels

Amour et monstres

Le ciel de minuit

Mulan

Le seul et unique Ivan

Tenet (GAGNANT)

Meilleur documentaire (sujet court)

Colette (GAGNANTE)

Un concerto est une conversation

Ne pas diviser

Salle de la faim

Une chanson d’amour pour Latasha

Meilleur court métrage (animé)

Terrier

Genius loci

Si quelque chose arrive, je t’aime (GAGNANT)

Opéra

Oui, les gens

Meilleur court métrage (Live Action)

Sentir à travers

La salle des lettres

Le présent

Deux étrangers éloignés (GAGNANT)

Oeil blanc