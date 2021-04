Crise de Covid en Inde: la thésaurisation d’oxygène s’ajoute aux pénuries, préviennent les médecins

Les gens accumulent de l’oxygène et des médicaments essentiels dans les foyers en Inde, ce qui crée la panique et provoque des pénuries dans les hôpitaux traitant des patients gravement malades de Covid, ont déclaré des médecins indiens chevronnés.

L’Inde a enregistré lundi 352991 nouveaux cas de coronavirus, battant son propre record mondial pour la cinquième journée consécutive, et 2812 nouveaux décès, son chiffre quotidien le plus élevé de décès.

Au cours de la semaine précédant le 25 avril, le pays a enregistré une augmentation cumulative de 89% des décès dus à Covid par rapport à la semaine précédente, et un total de 2,2 millions de nouveaux cas – la plus forte augmentation en sept jours enregistrée dans le monde. Le total des infections confirmées a dépassé les 17 millions.

« La thésaurisation d’injections comme le remdesivir et l’oxygène dans les maisons crée une panique et cette thésaurisation provoque une pénurie de ces médicaments », a déclaré le Dr Randeep Guleria, directeur de l’Institut indien des sciences médicales, dans un communiqué publié par le ministère de la Santé le Dimanche soir.

Le Dr Guleria a déclaré que la plupart des gens ne devraient pas avoir besoin d’être traités avec de l’oxygène et le garder dans des maisons privées pourrait réduire la disponibilité pour les patients critiques. Il a également souligné que Remdesivir n’était pas une «solution miracle».

«Covid-19 est [a] infection légère et 85 à 90% des personnes ne souffriront que de rhume, de fièvre, de maux de gorge et de courbatures. Seul un traitement symptomatique à domicile suffit pour surmonter ces infections et il n’y a pas besoin d’oxygène ou de Remdesivir », a-t-il déclaré.

Pénuries d’hôpitaux

La demande d’oxygène a augmenté de plus de 20% à l’échelle nationale au cours des derniers jours. À Delhi, les hôpitaux ont été ébranlés par des pénuries aiguës d’oxygène, parfois dans les 30 minutes suivant l’épuisement de l’approvisionnement, mettant des centaines de vies en danger.

Samedi, 20 patients sont décédés à l’hôpital Jaipur Golden de la capitale lors d’une grave crise d’oxygène. Dimanche, quatre patients de l’hôpital Kathuria de Gurgaon et quatre patients de l’hôpital Virat de Rewari, tous deux au sud-ouest de Delhi, sont tous décédés lorsque les installations ont manqué d’oxygène.

Les gens alignent les corps de ceux qui sont morts de Covid-19 dans un crématorium de New Delhi. Photographie: Altaf Qadri / AP



Après que les hôpitaux ont émis un certain nombre d’avertissements la semaine dernière au sujet de leur faible approvisionnement en oxygène, certains parents de patients se sont tournés vers l’approvisionnement en oxygène eux-mêmes.

Un homme a déclaré à NDTV qu’il avait fait la queue pour remplir une bouteille d’oxygène de 10 litres pour son père de 65 ans qui se trouvait à l’hôpital Pentamed à Delhi. Un autre parent a déclaré que son frère était à l’hôpital depuis 10 jours et que la famille s’approvisionnait elle-même en oxygène.

Un marché noir florissant a également émergé pour l’oxygène et le Remdesivir, avec des bouteilles et des injections vendues à des prix exorbitants. Au cours du week-end, trois hommes ont été arrêtés pour avoir tenté de vendre des injections de Remdesivir pour 40 000 roupies (442 €) chacun.

Le verrouillage à Delhi a été prolongé jusqu’au 3 mai alors que les cas continuent d’augmenter à travers le pays. Dimanche, la ville méridionale de Bengaluru est devenue la première après Delhi à enregistrer plus de 20 000 nouveaux cas par jour.

Engagements internationaux

Dimanche, les États-Unis ont conduit les promesses internationales de soutien à l’Inde alors que le pays était aux prises avec une crise qui s’aggravait. Joe Biden a déclaré que les États-Unis étaient «déterminés à aider l’Inde en cas de besoin», en mettant immédiatement à disposition du matériel de production de vaccins, des produits thérapeutiques, des tests, des ventilateurs et des équipements de protection.

« Les États-Unis ont identifié des sources de matières premières spécifiques nécessaires de toute urgence pour la fabrication indienne du vaccin Covishield », a déclaré un communiqué de la Maison Blanche, faisant référence à la version produite en Inde du vaccin AstraZeneca.

Mais il n’a pas mentionné si les États-Unis enverraient des millions de doses de vaccin AstraZeneca excédentaires en Inde, après que le conseiller américain en matière de pandémie Anthony Fauci a déclaré dimanche que cela serait envisagé.

Le Royaume-Uni a annoncé qu’il avait envoyé des ventilateurs et de l’oxygène à Delhi et que la France et l’Allemagne étaient sur le point d’envoyer de l’oxygène dont les pays avaient grand besoin dans les prochains jours.

Les responsables irlandais évaluent un plan visant à fournir de l’oxygène et des ventilateurs à l’Inde, en collaboration avec l’UE, selon Tánaiste Leo Varadkar.

Le Pakistan, un ennemi traditionnel de l’Inde, a offert du matériel médical et des fournitures après que le Premier ministre, Imran Khan, ait tweeté des prières pour un «prompt rétablissement».

Dans la capitale indienne, plus d’un quart des personnes testées dimanche pour le virus étaient séropositives.

Le Premier ministre, Narendra Modi, a déclaré que le pays avait été secoué par une «tempête» alors qu’il appelait les gens à se faire vacciner et à ne «se laisser influencer par aucune rumeur sur les vaccins». – Gardien