Un déploiement plus rapide des vaccins sur les cartes alors que le gouvernement finalise les plans de réouverture

Le HSE est en train de redessiner son programme de vaccination pour inclure un déploiement plus rapide dans les semaines à venir, tandis que de hauts responsables du gouvernement sont en train de finaliser les plans pour la prochaine phase de réouverture qui doit être dévoilée jeudi.

Le Cabinet a approuvé mardi l’avis du Comité consultatif national de l’immunisation (Niac) qui permettra un déploiement plus rapide des vaccins Johnson & Johnson et AstraZeneca dans les semaines à venir, incitant le ministre de la Santé Stephen Donnelly à déclarer: «C’est à toute vapeur.»

Les hauts fonctionnaires du HSE consultent actuellement le groupe de travail sur la vaccination du gouvernement pour tenir compte de la disponibilité du vaccin Johnson & Johnson et de l’utilisation plus large d’AstraZeneca.

M. Donnelly a reconnu mardi que le programme n’atteindrait pas ses objectifs pour avril en raison de retards d’approvisionnement et de restrictions sur l’utilisation de certains vaccins, affirmant que le total pour le mois serait probablement de «700 000 et plus» – nettement moins que les 860 000 espéré auparavant.

Cependant, de hauts responsables affirment que la disponibilité du vaccin J&J et l’assouplissement des restrictions sur AstraZeneca permettront au programme de rattraper le retard et d’atteindre son objectif de donner au moins une première dose à plus de 80% des adultes en fin juin – dans un peu plus de deux mois. Le HSE est susceptible de présenter le nouveau plan lors de sa conférence de presse hebdomadaire jeudi.

Logistique

Le HSE et les experts en vaccins examinent actuellement la logistique de la gestion d’un programme de vaccination utilisant quatre médicaments différents.

Il est entendu que les responsables peuvent examiner le potentiel d’attribution de vaccins spécifiques à des groupes d’âge spécifiques, ce qui pourrait être plus facile sur le plan opérationnel. Cela pourrait ouvrir une autre cohorte d’âge pour que la vaccination se fasse en parallèle avec une cohorte plus âgée.

Une source de haut niveau a déclaré que les personnes âgées de 60 à 69 ans recevraient bientôt le vaccin AstraZeneca. «Nous passerons aux 50-59 ans avec Johnson & Johnson. Alors, que faisons-nous de tous les clichés Pfizer? Pourrions-nous faire la fourchette 40-49? » la source a spéculé.

Des sources du Cabinet ont décrit la réunion de mardi comme optimiste, à la nouvelle sur les vaccins et alors que les ministres se préparent à annoncer des plans de réouverture jeudi. L’équipe nationale d’urgence de santé publique (Nphet) se réunira mercredi pour examiner ses conseils sur la prochaine phase de réouverture, prévue lundi prochain.

Recommandations

Une fois que Nphet aura donné son avis au gouvernement, le médecin-chef, le Dr Tony Holohan, et le chef du HSE, Paul Reid, informeront le sous-comité du Cabinet sur Covid – y compris Taoiseach Micheál Martin, Tánaiste Leo Varadkar, le leader vert Eamon Ryan, autres ministres et hauts fonctionnaires. Il se prononcera ensuite sur une série de recommandations pour aller à une réunion plénière du Cabinet.

Le Taoiseach aurait indiqué lors de la réunion du Cabinet de mardi que le gouvernement pourrait signaler son intention de rouvrir le tourisme intérieur en juin, mais des sources ont souligné que cela dépendait de la poursuite de la suppression du virus. Il a réitéré ce point lors de la réunion du parti parlementaire Fianna Fáil, mardi soir.

Par ailleurs, M. Donnelly a déclaré mardi à une commission Oireachtas que l’Irlande était susceptible de participer aux nouveaux arrangements européens proposés pour permettre aux personnes qui peuvent prouver qu’elles sont pleinement vaccinées de voyager dans l’UE.

Cependant, il se montre plus prudent quant à la possibilité qu’un tel système soit utilisé au niveau national pour faciliter la participation à des concerts ou à des manifestations sportives pour les personnes vaccinées.