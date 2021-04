O’Connell, Chu et Bacik parmi les candidats possibles à l’élection partielle de Dublin

Les partis politiques se préparent à sélectionner leurs candidats pour la prochaine élection partielle, déclenchée par la démission du Fine Gael Dublin Bay South TD Eoghan Murphy.

L’ancien ministre du Logement a annoncé mardi matin qu’il démissionnait de son siège au Dáil pour poursuivre une carrière dans les affaires internationales.

Dans une lettre adressée aux membres du Fine Gael, M. Murphy a déclaré que ses responsabilités lorsqu’il était ministre du Logement étaient «les plus difficiles auxquelles j’ai été confrontée pendant mon temps en politique».

«Nous avons surmonté des obstacles dans certaines régions et avons été vaincus dans d’autres. Bien que j’aurais souhaité que nous puissions faire plus pendant mon mandat, je pense que nous avons apporté des réformes et des améliorations cruciales au fonctionnement du logement en Irlande », a-t-il écrit.

M. Murphy a déclaré qu’il n’avait encore postulé à aucun emploi mais qu’il souhaitait revenir dans le domaine du désarmement nucléaire, qui le passionnait.

Tous les principaux partis politiques ont déclaré qu’ils présenteraient des candidats. L’élection partielle doit avoir lieu dans les six mois.

Une fois le bref délivré, le ministre du Logement, Darragh O’Brien, rendra un arrêté fixant le jour du scrutin.

Le chef du Fine Gael, Leo Varadkar, a déclaré que les membres du parti décideraient qui devrait être leur candidat dans les semaines à venir.

Alors que l’ancienne TD Kate O’Connell est une candidate potentiellement très en vue dans la circonscription, le conseiller du Fine Gael, James Geoghegan, envisage également de proposer son nom.

Un processus local

M. Varadkar a déclaré que, selon les règles du parti, le candidat serait choisi par les membres locaux du parti.

«Tout membre du parti de cette circonscription depuis plus de deux ans a le droit de vote. Ce sera un membre, une voix, et ces gens – ces membres et militants assidus du Fine Gael dans la baie de Dublin Sud – connaissent les candidats potentiels mieux que quiconque. Je sais qu’ils choisiront le meilleur candidat et celui qui est le plus susceptible de gagner, et je soutiendrai ce candidat à 100% avec tous mes efforts », a déclaré M. Varadkar.

M. Geoghegan a déclaré que l’organisation de circonscription de Dublin Bay South comptait plus de 350 membres. «J’ai travaillé dur pour gagner la confiance et le soutien des membres locaux avant et après les élections locales de 2019, et plus récemment pour travailler en équipe pendant les élections générales», a-t-il déclaré. «Ma femme et moi prendrons une décision finale sur l’opportunité de solliciter officiellement la nomination.»

Taoiseach Michéal Martin a déclaré que M. Murphy était une perte pour la politique. Il a déclaré que Fianna Fáil se présenterait aux élections.

«Je pense que nous avons besoin d’autant de personnes talentueuses que possible en politique. C’est un domaine beaucoup plus difficile ces jours-ci, et je sais qu’il a des pâturages plus frais compte tenu de ses capacités et que d’autres le recherchent.

Possibilités FF

Au sein du Fianna Fáil, il y a des spéculations selon lesquelles les conseillers locaux Deirdre Conroy et Claire O’Connor pourraient se présenter.

Le lord-maire et présidente du Parti vert, Hazel Chu, envisage de solliciter une sélection pour la prochaine élection partielle, comprend l’europe-infos.fr. Mme Chu aurait consulté la direction du parti et proposera son nom.

Un certain nombre d’autres noms pourraient également se présenter devant une convention de sélection, y compris la conseillère du parti Claire Byrne.

Ivana Bacik du Labour a déjà annoncé son intention de se présenter.

La chef du Sinn Féin, Mary Lou McDonald, a déclaré que l’élection serait «une question de logement». Le parti réfléchit à qui il dirigera, mais il y a eu des spéculations selon lesquelles le sénateur Lynn Boylan pourrait se joindre à la course.

Les sociaux-démocrates et People Before Profit ont déclaré qu’ils envisageaient eux aussi de s’occuper du terrain.

La co-dirigeante des sociaux-démocrates, Róisín Shortall, a déclaré que son parti «avait hâte de se présenter» aux élections.

«Je pense que c’est une très bonne occasion pour les gens d’exprimer leur point de vue sur la performance du gouvernement, et d’être un référendum sur la performance dans un certain nombre de domaines, pas seulement en relation avec la pandémie, bien sûr, et la confusion autour des programmes de vaccination et la question du logement. »