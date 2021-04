Épidémie de coronavirus à l’école de Bray dans la controverse sur le vaccin à l’hôpital Beacon

LivingRoc Receveur de douche à l'italienne taillé dans le granit 180x90 DALAOS

Receveur de douche en pierre naturelle rectangulaire Dalaos -180/90cm ou 90/180cm avec trou de bonde largeur ou longueur au choix - granit véritable (gris) spécial décoration d'intérieur et produit exclusif en Europe. L'exceptionnel taillé dans la masse sans aucune comparaison sur le marché des receveurs en plastique ou autre résine chimique bien souvent hors de prix.Rien de tel qu'une mise en situation réelle des produits LivingROC à découvrir en cliquant sur ce lien. Un grand Merci à la communauté et aux amoureux de la pierre naturelle pour avoir partagé leurs magnifiques réalisations personnelles et leurs expériences d'achat sur notre site.Vous rêvez d'une douche spacieuse ou vous souhaitez remplacer votre baignoire? Le receveur de douche Dalaos 180x90 cm exclusivité livingroc saura combler vos espérances. Ce modèle taille maxi est bien évidemment taillé dans la masse et prévoit une pente douce vers la bonde sans cannelure pour un rendu très design et actuel ! Cette création unique signée Living'ROC renforcera l'embellissement de votre espace salle de bain, valorisant ainsi vos désirs d'environnement unique et confidentiel.Fabriqué en granit, il est extrêmement résistant aux chocs, aux rayures et à l?e?abrasion, tout simplement inusable ! Le receveur de douche Dalaos est fait pour durer.Tous les receveurs en pierre naturelle Living'ROC possèdent une pente d'écoulement venant mourir sur le trou de bonde (210 mm du bord) qu'il soit sur le petit côté ou grand côté (pour les bacs de taille rectangulaire). A partir des 180cm de longueur nous passons en 6cm d'épaisseur pour apporter à l'ensemble plus de robustesse et une pente ajustée.Nous prenons en compte également les facteurs 'sécurité et confort' pour vous garantir des produits fiables et non glissants grâce la nature même de la finition adoucie. Pour ceux qui souhaitent uniformiser les tons et couleurs de leur projet vous pourrez choisir parmi un large choix de vasques en véritable taillées dans le même matériau (même couleur) comme par exemple les modèles vasque salle de bain TORRENCE, vasque en pierre DUNE, vasque de salle de bain BALI, vasque en granit ALPHA, vasque salle de bain extra plate CALVI, double vasques pierre LOOAN, double vasques extra plate 120 YATE, double vasques extra plate 140 LOVE, grande double vasque extra plate 160 FOLEGE et rajouter les accessoires compatibles pour obtenir la livraison gratuite. Ce receveur de douche est livré seul (bonde non comprise). Pour découvrir la gamme de nos bondes compatibles living'ROC nous vous proposons de consulter notre rayon en cliquant ici. Pour les perfectionnistes et amoureux de la touche finale vous pourrez choisir son cache en granit Clip Stone compatible avec nos bondes en consultant la fiche produit iciTous les receveurs en granit haut de gamme grade A petite fleur livingroc sont garantie 10 ans* ( conditions garantie voir cgv) Valorisez votre habitation en installant les créations Living'Roc et racontez l'histoire de votre...