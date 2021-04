Arlene Foster quitte ses fonctions de première ministre d’Irlande du Nord et dirigeante du DUP

Mobistoxx Chevet ELANO 1 porte 1 tiroir chêne clair/sonoma

Avec sa palette de couleur, la collection ELANO remplit parfaitement la fonction première d’une chambre : apporter le calme. La gamme est composée de meubles simples, élégants et robustes. Le rôle principal de la table de chevet est de fournir l’espace nécessaire pour garder ses objets du quotidien à portée de main. Ce chevet remplit parfaitement sa fonction en offrant un large plateau pouvant accueillir votre téléphone, livre préféré, etc… tout en restant très élégant. D’autres possibilités de rangement s’offrent à vous grâce à ce chevet : un tiroir et une armoire qui procurent un espace de stockage supplémentaire. Les poignées au design travaillé confère un charme fou à l’ensemble. Craquez pour ce chevet, associez-le aux autres meubles de la collection et créez une atmosphère harmonieuse et stylée dans votre pièce.