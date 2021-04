D’après Marine Le Pen

Appuyez sur play pour écouter cet article

PARIS – Chaque semaine, un groupe de membres du Rassemblement national d’extrême droite français se connecte à un appel vidéo pour discuter de politique. Ils débattent de la stratégie électorale, ragots sur qui monte dans le parti et déplorent leur chef et candidate à la présidence en 2022, Marine Le Pen.

«Nous avons tous la même conviction que Marine Le Pen ne gagnera pas les prochaines élections», déclare un participant à l’appel et un membre du Conseil national, un comité de 120 membres qui décide de la politique du parti.

«Nous devons trouver un nouveau candidat», a déclaré le participant, qui a demandé à ne pas être cité par son nom de peur d’être mis à l’écart.

Le groupe de mécontentement, un mélange de membres du Conseil national, de poids lourds régionaux et de représentants locaux, se réunit en ligne le vendredi. Certains sont des bavards, dit le participant; d’autres parlent rarement et écoutent attentivement. Un autre participant dit que les discussions sont tenues secrètes du reste du parti. Certains membres du groupe – mais pas beaucoup – ont suggéré de remplacer Le Pen avant les élections de l’année prochaine.

Alors que la dirigeante de longue date du parti se lance dans sa troisième tentative de prise d’assaut de l’Elysée, peu s’attendent à ce qu’elle fasse mieux qu’elle ne l’a fait la dernière fois, lorsqu’elle est arrivée à la deuxième place au premier tour de scrutin, pour être rejetée lors du second tour contre les Français. Président Emmanuel Macron.

C’est un point de vue partagé par de nombreux participants au Rassemblement national. Et donc, certains regardent déjà au-delà des élections pour se demander: après avoir perdu, quelle est la prochaine étape?

«Nous verrons ce que sera l’avenir du Rassemblement national», déclare Nicolas Bay, eurodéputé du Rallye national et soutien critique de Le Pen, qui dit ne pas prendre part aux discussions en ligne. «Il est fort possible que ce ne soit pas nécessairement quelqu’un qui porte le nom de Le Pen qui dirigera le parti.»

Marque Le Pen

Marine Le Pen, qui a succédé à son père Jean-Marie Le Pen à la direction du parti, est une marque en France – et l’un des plus grands atouts du Rassemblement national. Mais certains la voient aussi comme l’un de ses plus grands obstacles pour remporter la présidence.

Alors que les sondages montrent que les idées radicales de Le Pen sur l’immigration et la sécurité sont devenues plus courantes, de nombreux électeurs la considèrent toujours comme incompétente ou effrayante.

« Le [National Rally] le vote s’est étendu à toutes les couches de la société », explique Frédéric Dabi, directeur général adjoint de l’agence de sondage Ifop, qui a récemment publié une étude sur son électorat. «Marine Le Pen est devenue la candidate n ° 1 des salariés, et ses notes chez les seniors, les managers et les diplômés, où l’IA n’est généralement pas forte, ne sont pas négligeables.

Le même sondage a cependant montré que l’image de Le Pen s’était dégradée depuis la dernière élection présidentielle. Une autre étude récente a révélé que 56% des Français ont déclaré trouver Le Pen effrayant.

Alors que certains sondages ont mis Le Pen à la portée de Macron au deuxième tour, la grande majorité prédisent qu’elle échouera à nouveau.

Le Pen a tenté de contrer les perceptions négatives en donnant à ses interviews une touche plus personnelle et en parlant de ses sentiments et de sa famille. «Il est temps de laisser tomber mon armure», a-t-elle déclaré dans le nord de la France au début du mois. «Les Français ont besoin de mieux me connaître, de pouvoir mieux me juger.

«Peut-être que lorsque vous êtes une femme dans la lutte politique, habituée à prendre des coups, vous commencez à paraître dure, rigide», a-t-elle ajouté. «Je pense que j’ai la maturité aujourd’hui, pour abandonner cette ténacité. Sous le guerrier, il y a aussi une mère.

Sa stratégie fonctionne-t-elle?

«Il est trop tôt pour le dire», a déclaré Sylvain Crépon, un spécialiste de l’extrême droite. «Un an avant les dernières élections, ses chiffres de sondage étaient proches des projections actuelles, et elle a encore perdu de manière significative face à Macron.»

Le système présidentiel français à deux tours rend difficile la polarisation des candidats comme Le Pen, qui n’ont pas réussi à construire des ponts avec d’autres partis politiques.

En 2017, elle est arrivée deuxième au premier tour avec 21% des voix contre 24% pour Macron. Mais après que le reste du spectre politique ait appelé leurs partisans à voter contre elle, elle a été battue au second tour, avec 34% contre 66% pour Macron.

Certains pensent que Macron est suffisamment impopulaire parmi les électeurs de gauche pour refuser de le soutenir dans un autre face-à-face contre Le Pen.

Le président français «n’est pas un barrage [holding back the far right]», A déclaré Olivier Faure, chef du parti socialiste, dans une récente interview. «C’est un pont.»

«Le duel qui nous a été promis [between Le Pen and Macron] est dangereux pour notre pays », a-t-il déclaré, ajoutant que les électeurs de gauche se sentaient trahis par la politique du président après les dernières élections.

Mais Le Pen a eu du mal à se débarrasser complètement de sa réputation d’extrémisme dangereux.

La semaine dernière, elle s’est prononcée en faveur d’une lettre ouverte controversée rédigée par 20 généraux à la retraite, affirmant que la France se dirigeait vers une «guerre civile» causée par l’islamisme et le bouc émissaire des policiers par les politiciens. Son soutien aux soldats qui préviennent que l’armée pourrait devoir intervenir pour sauver des citoyens français est un territoire dangereux pour Le Pen.

C’est un rappel de la corde raide qu’elle marche entre ses efforts pour normaliser le Rassemblement national et sa lecture intransigeante des périls auxquels la France est confrontée.

Troisième fois malchanceux

Un matin froid dans le nord de la France, une dizaine de membres du Rallye National se sont rendus pour montrer leur soutien à Le Pen. Le leader du Rassemblement national était des partisans cinglants et prenant des selfies, en tournée en France avant les élections régionales de juin.

Tout le monde n’était pas un partisan enthousiaste.

«Je pense que le nom Le Pen a fait son temps», a déclaré Dorothée, propriétaire d’une boutique à temps partiel qui milite pour l’extrême droite depuis des décennies. Elle a dit qu’elle préférait le vice-président du parti, Jordan Bardella, un député européen de 25 ans et étoile montante du parti, qui «pourrait remettre la France sur pied».

«Il a du charisme, parle bien», a-t-elle ajouté. «Il serait plus énergisant que Le Pen.»

Le Pen a peut-être parcouru un long chemin vers la désintoxication de son parti, le dissociant de ses racines en tant que force xénophobe à un seul problème et désavouant ses propres appels à quitter la zone euro. Mais les électeurs l’ont gâtée personnellement.

«Elle ne le coupe pas; elle manque de charisme », a déclaré Lili, une pomiculteur, qui vend ses propres produits sur le marché. «Elle aurait dû partir. J’aurais préféré sa nièce [Marion Maréchal, a far-right politician turned political institute director], qui parle bien et elle écoute.

Il n’y a pas que la base qui regarde déjà Le Pen.

Selon plusieurs élus, des pourparlers secrets ont lieu au Rassemblement national pour préparer l’avenir.

« Nous savons que la prochaine élection est décisive », a déclaré le participant à l’appel qui est également membre du Conseil national du parti.

«Nous réfléchissons à ce qui va suivre», a déclaré le participant. «Disons que les discussions sont un peu sous le radar. Nous avions l’habitude de nous rencontrer chaque semaine dans un restaurant, maintenant nous parlons en ligne », a-t-il déclaré.

Selon le participant, certains membres du groupe soutiennent la nièce pugnace de Le Pen, Maréchal. D’autres soutiennent Eric Zemmour, un expert de la télévision d’extrême droite – ni Maréchal ni Zemmour n’ont dévoilé d’ambitions présidentielles. Cette semaine, Zemmour a été entraîné dans une controverse sur son intégrité, après qu’un conseiller local du Parti socialiste l’ait accusé de l’avoir harcelée sexuellement dans les années 2000. Zemmour n’a pas répondu aux demandes de commentaires des médias français.

«Des discussions ont lieu, mais elles se déroulent de manière très discrète», explique André Murawski, un conseiller régional qui a quitté le Rassemblement national en 2018. «Marine Le Pen contrôle complètement le parti, et il est difficile de faire pression pour un candidat alternatif.

Plus vous vous rapprochez du sommet du parti, moins les membres parleront d’un avenir qui n’inclut pas Le Pen.

Interrogé sur l’éventualité d’une troisième défaite du chef du parti, David Rachline, poids lourd du parti et maire de la ville de Fréjus, a répondu: «D’abord nous gagnerons 2022, puis je travaillerai sur la campagne de Le Pen pour un deuxième mandat. »

Mais les difficultés financières du parti – le chien de garde de campagne de la France a récemment révélé qu’il a plus de 22 millions d’euros de dettes, plus que tout autre parti – pourraient accélérer le changement.

La dame n’est pas pour tourner

De nombreux initiés du parti saluent les discussions sur l’éviction de Le Pen avec un petit rire. Dire qu’elle ne partira pas facilement, c’est le mettre à la légère. «Ils ont tous peur d’elle», a déclaré un ancien conseiller du parti. «Il y a toujours des complots contre elle, mais il y en a toujours un qui raconte les autres.

«Il n’y a qu’un seul leader et elle prend toutes les décisions», a déclaré la conseillère.

Les précédents défis à la direction du parti ont présenté toute la brutalité et la cruauté d’une querelle familiale. En 2015, Le Pen a évincé son père, qui avait fondé le parti, alors connu sous le nom de Front national. La nièce de Le Pen, Maréchal, et son bras droit Florian Philippot ont quitté le parti après la défaite de 2017.

Les initiés décrivent Le Pen comme un combattant astucieux, gardant une emprise de fer sur le parti en évincant ou en ostracisant ses rivaux potentiels. Son père a fait carrière à la suite de pertes présidentielles répétées, poussant le débat vers la droite tout en profitant d’une carrière politique autrement couronnée de succès. Il n’y a aucune raison que sa fille ne puisse pas faire de même.

Aujourd’hui, les hauts gradés du parti sont les plus unis qu’ils soient depuis longtemps.

«Il n’y a pas de démocratie interne au parti, pas de fiefs, pas de luttes internes entre différentes personnalités», explique Sylvain Crépon, spécialiste de l’extrême droite. «Dès qu’un leader émerge, Marine fait ce que son père a fait. Elle les supprime ou les marginalise. »

Bay, le soutien critique de Le Pen, a été écarté du comité du parti chargé de contrôler les candidats l’année dernière, dans un geste qui a été considéré à l’époque comme une rétribution pour sa proximité avec Maréchal.

Bay a minimisé l’affaire: «Je n’ai pas besoin de faire partie de tous les comités», a-t-il déclaré.

Mais tout en reconnaissant que Le Pen a actuellement «le soutien du parti et des électeurs», il s’est demandé si cela resterait toujours vrai pour toujours.

«Je pense qu’il y a des personnalités du RN qui émergent», a-t-il déclaré. La question est de savoir si l’un d’entre eux aurait une chance contre Le Pen.