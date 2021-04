Explainer: Quels sont les plans de réouverture et les dates clés pour sortir du verrouillage?

Les ministres se sont réunis jusque tard dans la nuit pour convenir d’un plan de réouverture du pays tout au long des mois de mai, juin et, dans une moindre mesure, juillet.

Les propositions seront soumises à une réunion plénière du Cabinet jeudi et une conférence de presse sera organisée par la suite pour en détailler les détails. Alors que l’équipe de santé publique de l’État, Nphet, est allée plus loin que ce que de nombreux politiciens attendaient dans leurs recommandations aux ministres hier, le tout s’accompagne de deux mises en garde majeures: que les statistiques clés ne deviennent pas incontrôlables et que les vaccinations se poursuivent à un rythme soutenu.

Des sources ont déclaré que la présentation faite lors du comité du Cabinet Covid les a laissés se gratter un peu la tête. En effet, des inquiétudes ont été exprimées concernant la nature volatile de la situation et les craintes entourant le mélange potentiellement explosif d’assouplissement des restrictions avec la variante B117 plus transmissible.

Certains disent avoir eu du mal à marier les avertissements avec les recommandations du Nphet. Mais le message est clair: c’est un été en plein air jusqu’en juillet au moins. Voici ce qui a été convenu par le comité Covid tard hier soir, le tout en attendant l’approbation complète du Cabinet, bien sûr.

10 mai:

C’est une grande date dans le plan de réouverture. Non seulement l’interdiction de voyager entre les pays doit être levée, mais les gens peuvent enfin retourner chez les coiffeurs et autres services personnels à condition d’avoir pris rendez-vous.

En outre, il est prévu que les ménages puissent se réunir en plein air par groupes de six et que cela inclura des jardins privés. C’est une décision importante. Dès le week-end dernier, des sources gouvernementales de premier plan ont déclaré qu’elles seraient extrêmement réticentes à laisser cela se produire en raison du risque accru posé par de tels rassemblements se déplaçant inévitablement à l’intérieur. Le Cabinet va probablement le taquiner aujourd’hui.

Les grands-parents qui ont été vaccinés pourront également rencontrer à l’intérieur des petits-enfants et d’autres membres de la famille qui n’ont pas été vaccinés dans le cadre des propositions à examiner par les ministres.

De plus, à partir du 10 mai, la reprise progressive de la vente au détail non essentielle recommencera en commençant par le click and collect. Les jardineries peuvent également rouvrir et tous les travaux de construction devraient également reprendre le 10 mai.

Il y aura des nouvelles de bienvenue pour ceux qui souhaitent assister à des services religieux car jusqu’à 50 personnes seront autorisées à l’intérieur. Cela s’appliquera également aux mariages et aux funérailles. Pour les mariages cependant, la limite restera à six personnes à la réception, mais le plan est que ce nombre passera à 25 à un moment donné en juin.

17 mai

Le reste du commerce de détail non essentiel devrait revenir à cette date, y compris de nombreux magasins qui sont fermés depuis des mois maintenant.

2 juin

Le tourisme intérieur reprendra juste avant le week-end férié de juin, car les hôtels et les chambres d’hôtes doivent rouvrir à cette date. Il est entendu que les repas à l’intérieur ne seront autorisés que pour les résidents. Cela est susceptible de provoquer ce qu’une source a décrit comme un «chahut» aujourd’hui, car les restaurants demanderont inévitablement la base scientifique permettant d’autoriser les restaurants intérieurs dans les hôtels, mais pas les autres établissements d’accueil. Il pourrait également y avoir des mots à ce sujet au Cabinet.

7 juin

C’est la date prévue pour le retour de l’hospitalité en plein air. Aucune distinction ne sera faite entre les pubs qui servent de la nourriture et les pubs qui n’en ont pas, de sorte que tous les pubs qui disposent d’installations extérieures peuvent rouvrir, certains pour la première fois en plus de 400 jours. La règle des 9 € de repas substantiels est susceptible d’être supprimée, ce qui signifie que vous n’aurez pas à commander un bol d’ailes de poulet avec votre pinte. Certains ministres tenaient à autoriser la reprise des repas en plein air à partir du 24 mai, mais étant donné la mise en avant inattendue d’autres mesures en mai, il a été décidé que c’était un risque de trop à la fin. Le Cabinet peut avoir un point de vue différent aujourd’hui.

Les gymnases devraient également rouvrir à cette date, mais avec des exigences strictes en matière de distanciation sociale.

Les matchs sportifs reprendront également mais aucune foule ne sera autorisée.

juillet

À un moment donné en juillet, les repas à l’intérieur peuvent reprendre. Pourtant, il n’y a actuellement aucune confiance réelle à ce sujet, car il y a tellement de facteurs inconnus, y compris des considérations clés: quelle sera la gravité d’un pic toutes les restrictions susmentionnées? Cela pourrait-il faire dérailler ces plans? Nous ne saurons tout simplement pas avant le mois de juin, ce qui sera une nouvelle très fâcheuse pour l’industrie.

Le kicker: le dividende du vaccin

Ceux qui ont été vaccinés feront partie d’un groupe restreint autorisé à se réunir à l’intérieur en groupes de trois ménages. Le moment choisi dépendra probablement du vaccin que vous avez reçu. Selon les plans soumis au Cabinet, ceux qui ont reçu les deux doses de Pfizer peuvent se rencontrer à l’intérieur environ une semaine après leur deuxième dose. Ce sera deux semaines pour ceux qui ont reçu les deux injections de leur vaccin Moderna. Pour ceux qui ont reçu Johnson et Johnson, ils peuvent se rencontrer deux semaines après avoir reçu leur seule injection. Pour ceux qui ont reçu Astrazeneca, ils peuvent se réunir quatre semaines après leur première dose, ce qui constitue un coup de pouce majeur pour ce groupe étant donné ce qui peut être un écart important entre la première et la deuxième dose.

et enfin

Tous ces changements ont des implications sur les transports et les déplacements et les déplacements en général. La capacité des transports publics sera portée à 50% le 10 mai et Irish Rail et Dublin Bus devraient revenir à un horaire complet à partir de lundi prochain.

Il y a la question des voyages internationaux. Le tánaiste Leo Varadkar a indiqué lors d’une réunion des TD et des sénateurs du Fine Gael hier soir que le secteur de l’aviation aura besoin d’un plan d’ici la fin du mois de mai. Et bien sûr, vous avez besoin d’un passeport pour voyager: le ministre des Affaires étrangères, Simon Coveney, demandera aujourd’hui au Cabinet d’approuver un plan visant à considérer la production de passeports comme un service essentiel. Cela aidera à éliminer l’arriéré de près de 90 000 demandes.