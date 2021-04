Le critique du Kremlin Alexei Navalny comparaît devant le tribunal après une grève de la faim

Anita Soutien-gorge post-opératoire ouvert devant Lynn noir - sans armature - Noir - Taille : XL - Blancheporte

Un soutien-gorge à la compression légère qui pense particulièrement à votre confort après une opération : ce modèle tout en douceur Anita Care® Lynn se zippe facilement devant et s'adapte parfaitement aux prothèses. - Couleur noir - Taille XL - COMPOSITION • 92% polyamide, 8% élasthanne DÉTAILS • Soutien-gorge post-opératoire Anita Care® Lynn • Compression légère s'adaptant parfaitement aux besoins des seins récemment opérés • Bonnets en mousse pour une poitrine modelée et bien soutenue : amovibles pour vous permettre de glisser une prothèse de chaque côté • Matière qui s'adapte parfaitement aux formes • Doublure ultra-douce au confort idéal après une chirurgie • Ouverture zippée devant facile et pratique, constituée d'un crochet et d'une patte intérieure protégeant la peau • Bretelles réglables au dos • Ce produit est certifié STANDARD 100 by OEKO-TEX®. Ce label contribue à une sécurité du produit efficace et élevée, au-delà des exigences en vigueur sur le plan national et international. ENTRETIEN • Lavable en machine, programme délicat Photos retouchées.