Vestager vs Cook: les nouvelles charges Apple relancent l’ancienne impasse

C’est personnel. De nouveau.

Moins d’un an après sa défaite devant le tribunal suite à une affaire de 13 milliards d’euros contre Apple, la principale autorité antitrust de l’UE, Margrethe Vestager, vise à nouveau le fabricant d’iPhone.

Cette fois, Vestager cible l’un des joyaux de la couronne du PDG Tim Cook: l’App Store d’Apple.

Dans des accusations annoncées vendredi, le politicien danois a accusé le fabricant d’iPhone d’abuser d’une position dominante pour fausser la concurrence sur le marché du streaming musical, accordant une victoire rapide au principal plaignant dans l’affaire, Spotify, basé en Suède.

L’affaire marque un retour sur le devant de la scène pour Vestager, qui a subi une série de défaites devant les tribunaux de l’UE dans certaines de ses affaires phares contre Big Tech, y compris Apple.

Mais il est également sur le point de raviver une dynamique tendue entre le policier européen et Cook, qui a explosé en acrimonie publique en 2016 lorsqu’elle a annoncé sa décision contre Apple dans l’affaire fiscale.

« C’est exaspérant, c’est décevant, il est clair que cela vient d’un lieu politique, cela n’a aucun fondement en fait ou en droit », a déclaré Cook à l’époque. «C’est de la merde politique totale.» (Il devait être justifié lorsque le plus haut tribunal du bloc a annulé la décision fiscale l’année dernière. Le bureau de Vestager fait appel de la décision.)

Cette fois-ci, Cook a évité de commenter publiquement la nouvelle affaire de la Commission. Mais au milieu d’une guerre de relations publiques enflammée entre Apple et d’autres entreprises de technologie, à savoir Facebook, à propos des modifications apportées à son App Store, les dernières accusations devraient à nouveau faire monter la température.

En effet, le nouveau cas de Vestager vise une source clé de revenus pour Apple – comment il facture aux développeurs d’applications d’être présentés dans son App Store, sa deuxième activité la plus lucrative après la vente d’iPhones.

« Notre constatation préliminaire est qu’Apple est un gardien pour les utilisateurs d’iPhones et d’iPad via l’App Store », a déclaré Vestager vendredi lors d’une conférence de presse dévoilant les accusations. «Apple prive les utilisateurs de choix de diffusion de musique moins chers et fausse la concurrence.»

Les pratiques contestées incluent la facturation de frais de commission élevés sur chaque transaction de rivaux dans l’App Store et empêcher les rivaux d’informer les clients des options d’abonnement alternatives.

Apple a maintenant la possibilité de répondre aux accusations antitrust, ce qui pourrait conduire à des négociations de règlement ou à la Commission de pousser de l’avant avec une amende et un ordre de changer les pratiques.

Mais Vestager n’est pas prêt à se reposer avec un seul cas.

L’année dernière, la Commission a lancé simultanément deux autres enquêtes sur l’App Store d’Apple – l’une concernant les livres électroniques et les livres audio, l’autre sur les applications concurrentes dans les jeux et iCloud. Par ailleurs, il a ouvert une enquête sur Apple Pay.

« Ce n’est pas le dernier cas que nous aurons en ce qui concerne l’App Store », a déclaré Vestager aux journalistes vendredi.

Pour Apple, l’affirmation de Spotify – l’une des plates-formes de streaming les plus réussies en Europe, sinon la seule – selon laquelle les politiques de l’App Store lui ont nui ne correspond pas à la popularité du service.

«Au cœur de cette affaire se trouve la demande de Spotify de pouvoir annoncer des offres alternatives sur leur application iOS, une pratique qu’aucun magasin au monde ne permet», a déclaré un porte-parole d’Apple.

« Une fois de plus, ils veulent tous les avantages de l’App Store mais ne pensent pas devoir payer quoi que ce soit pour cela. L’argument de la Commission au nom de Spotify est à l’opposé d’une concurrence loyale. »

Cook a jusqu’à présent évité les commentaires. Pour l’instant.

Simon Van Dorpe a contribué au reportage.

