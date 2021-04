Les vaccins pour les 35-59 ans commenceront en juin tandis que les 24-34 ans attendront jusqu’en juillet, selon le département

Les personnes âgées de 35 à 59 ans devraient commencer à se faire vacciner contre Covid-19 en juin, mais ce sera en juillet avant que les plus jeunes ne commencent à être vaccinés, a déclaré le ministère de la Santé.

Cela intervient alors que le ministre de la Santé du Fianna Fáil, Stephen Donnelly, a déclaré que les personnes dans la quarantaine peuvent être vaccinées en parallèle à celles dans la cinquantaine.

L’Etat a reçu vendredi sa plus grosse cargaison de vaccins AstraZeneca à ce jour, avec la livraison de 165 000 doses vendredi.

Les doses contre Covid-19 devraient être utilisées immédiatement pour vacciner les personnes âgées de 50 à 70 ans, bien que le Health Service Executive prépare actuellement un plan de vaccination global révisé.

Dans un communiqué graphique de vendredi, le Département a expliqué comment les vaccins pour les plus de 70 ans, les plus de 60 ans et ceux à très haut risque seraient bien avancés en mai.

En juin, la vaccination des personnes à haut risque serait bien avancée, tandis que l’innoculation des personnes âgées de 35 à 59 ans serait également «en cours».

En juillet, les personnes âgées de 25 à 34 ans pouvaient s’attendre à commencer à recevoir leur première dose.

Il ne propose pas de prédiction du moment où les personnes âgées de 16 à 24 ans seront vaccinées.

Pendant ce temps, M. Donnelly a déclaré que le déploiement actuel où les plus de 60 ans sont vaccinés se passe «très bien» et que le portail en ligne pour les plus de 50 ans ouvrira la semaine prochaine.

Des approvisionnements importants de Johnson & Johnson ne devraient pas arriver en Irlande avant quelques semaines.

Sur la possibilité que des personnes dans la quarantaine soient vaccinées en même temps que celles dans la cinquantaine, M. Donnelly a déclaré: «Je tiens à souligner, nous courons les chiffres pour le moment, nous y travaillerons tout au long du week-end. et nous examinerons diverses options politiques au début de la semaine prochaine. »

S’exprimant sur l’émission Today with Claire Byrne de RTÉ Radio, il a insisté sur le fait que les quatre vaccins disponibles sont «incroyablement efficaces».

Johnson & Johnson et AstraZeneca ont été associés à de rares caillots sanguins et sont administrés aux personnes de plus de 50 ans, car ils sont considérés comme beaucoup moins à risque de développer un tel effet secondaire.

Le tánaiste Leo Varadkar avait précédemment déclaré que ceux qui refusaient un vaccin AstraZeneca se retrouveraient à attendre la fin du déploiement du vaccin pour être vaccinés tandis que le ministre Simon Coveney a déclaré qu’il y aurait à la fin de la file d’attente.

M. Donnelly a déclaré que ce n’était pas une phrase qu’il utiliserait et que la grande majorité des gens prennent le vaccin qui leur est proposé.

Il a souscrit à l’idée maîtresse des remarques de ses collègues du gouvernement en disant: «Je pense que c’est juste parce que l’alternative est d’offrir toutes sortes de vaccins différents et ce serait celui qui ralentirait le programme.

«Ce n’est pas un luxe que nous avons.»

M. Donnelly a déclaré qu’il serait «difficile» d’atteindre l’objectif du gouvernement de faire vacciner 82% de tous les adultes d’ici la fin juin, car il y a eu «beaucoup de bosses sur la route».

Il a déclaré que si la livraison prévue du vaccin se produisait, «nous serions sur la bonne voie pour avoir quatre adultes sur cinq qui souhaitent qu’un vaccin soit vacciné, ou, vous savez, s’inscrire sur le portail prêt.

Plus tôt vendredi, Taoiseach Micheál Martin a déclaré que l’objectif du gouvernement était que 82% de la population adulte aurait reçu au moins une injection de vaccin d’ici la fin juin, mais a de nouveau déclaré qu’il y avait toujours un risque de perturbations de l’approvisionnement et qu’il serait difficile.

«Nous prévoyons environ 4,5 millions de doses d’ici la fin du deuxième trimestre. Ce serait suffisant pour atteindre cet objectif de première dose de 82%.

«Nous sommes très dépendants des approvisionnements. Ce sera très difficile. »

Il a défendu le vaccin Astra Zeneca et a déclaré qu’il était très efficace au Royaume-Uni où il était le vaccin principal.

«Beaucoup de gens l’ont pris et sont heureux de l’avoir pris», a-t-il déclaré. «Le principal conseil est que tous les vaccins sont sans danger. «

Interrogé sur ceux qui hésitaient à prendre Astra Zeneca, il a déclaré: «Nous encouragerions les gens à s’inscrire. Nous n’avons pas encore des approvisionnements suffisants pour commencer à offrir un choix. Sinon, nous aurions le chaos.

Ailleurs, le directeur général du HSE Paul Reid a confirmé que le déploiement de la vaccination se poursuivra en fonction de l’âge.

L’inscription pour les plus de 50 ans commencera sous peu, a-t-il déclaré à Newstalk Breakfast et fonctionnera de la même manière que pour les plus de 60 ans – en commençant par les 59 ans, puis en diminuant.

«Nous faisons de bons progrès pour traverser les années 60-69 – il y a maintenant plus de 305 000 personnes inscrites sur le portail. Nous avons recommandé de continuer maintenant et d’ouvrir jusqu’à 50-59 ans. Ils commenceront au cours des deux à trois prochaines semaines. »

Les gens peuvent s’attendre à entendre parler d’un rendez-vous environ deux semaines après leur inscription. On ne savait pas quels vaccins les plus de 50 ans recevraient.

M. Reid a déclaré que l’offre devrait reprendre en mai et juin et que les autorités travaillaient désormais avec tous les fournisseurs pour obtenir plus de certitude sur les livraisons pour les mois à venir.

Le HSE devrait administrer 220 000 à 240 000 doses la semaine prochaine, a-t-il déclaré. Il y avait 30 centres de vaccination de masse maintenant ouverts, avec six autres la semaine prochaine et les deux derniers la semaine suivante.

M. Reid a déclaré que le HSE partageait «l’optimisme prudent» exprimé hier par le gouvernement au sujet de l’assouplissement des restrictions. Il faut faire preuve de prudence car de larges groupes de la population ne sont toujours pas vaccinés.

Cependant, il a dit qu’il y avait eu de grands avantages pour les groupes déjà vaccinés.

Les niveaux

M. Donnelly a été interrogé sur l’assouplissement des restrictions annoncé jeudi soir et sur le niveau auquel le pays va se trouver dans son plan Covid-19.

Il a dit: « Nous savons que nous sommes au niveau cinq, et vous pourriez faire valoir que nous passons, vous savez, à un trois plus ou un quatre moins. »

Il a ajouté: «Je pense qu’à ce stade, il est probablement préférable de ne regarder que les mesures qui ont été annoncées».

M. Donnelly a déclaré que cinq niveaux du plan gouvernemental sont une architecture utile, mais qu’ils peuvent être écartés «dans une certaine mesure» au profit de se concentrer sur les mesures qui ont été assouplies.

M. Varadkar a déclaré hier soir qu’il pourrait y avoir un «frein d’urgence» à la réouverture alors que l’impact de l’assouplissement échelonné des restrictions est évalué.

M. Donnelly a déclaré que l’équipe nationale d’urgence de santé publique (Nphet) offrira des conseils, mais «en fin de compte, le fait de tirer sur un tel frein est une décision du gouvernement».

Il a ajouté: «Mon travail en tant que ministre de la Santé est d’être nerveux en ce moment. Il y a beaucoup de positivité. Je vais me lever tous les jours tout au long du mois de mai – en regardant les taux d’infection, en regardant les cas en regardant les épidémies parce que même si c’est positif, c’est volatile. «

Il a déclaré: «Le conseil que nous avons est que si nous adoptons ces mesures, le risque est faible à modéré, mais si nous les dépassons … nous pourrions avoir un problème.»