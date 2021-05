Fintan O’Toole: La partition a éliminé le pluralisme. Nous devons le laisser rentrer

Il y a deux manières de penser la partition de l’Irlande il y a 100 ans. L’un est un drame réaliste – l’élaboration de la conséquence inévitable de ruptures déjà irréconciliables. L’autre est de le voir comme une tragédie – la destruction de tous les plus beaux espoirs de ce que l’indépendance irlandaise aurait pu signifier.

La première de ces interprétations s’accorde bien avec le syndicalisme d’Ulster; le second avec le nationalisme irlandais. Mais le choix entre eux est faux. La partition était à la fois une fatalité et une tragédie. On peut sûrement, après un siècle à vivre avec elle, admettre que la division de l’île était à la fois inévitable et calamiteuse.