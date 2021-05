Le ministre de la Santé Stephen Donnelly et le médecin-chef de l’État Tony Holohan ont rencontré samedi soir de hauts responsables de la santé et des politiciens locaux du Donegal au sujet du taux élevé de coronavirus dans le comté.

La discussion s’est concentrée sur les soutiens supplémentaires qui peuvent être mis en place pour lutter contre le nombre élevé d’infections dans le comté. À la suite de la réunion virtuelle, le ministre a déclaré que les échanges avaient été positifs et que le bon travail accompli à ce jour pouvait être davantage soutenu.

Au cours de la réunion, M. Donnelly et le Dr Holohan se sont concentrés sur l’augmentation des affaires de comté avec les DT et les sénateurs locaux. Fine Gael TD Joe McHugh a accueilli la réunion qui était prévue pour 18 heures.

Le Dr Holohan a déclaré vendredi que Donegal devait «redresser» ses taux d’infection élevés.

L’incidence du virus dans le comté a été presque continuellement supérieure à la moyenne nationale depuis septembre dernier et s’élève à près de 300 cas pour 100 000, contre 127 au niveau national. À Milford, l’incidence est de 675 et à Letterkenny de 600.

Gardaí, dans le comté, a alerté le public sur la nécessité de planifier ses activités pendant le week-end. Ils ont dit que si un conducteur est trouvé en violation des règles de voyage non essentielles, lui / elle et tous les passagers adultes seront condamnés à une amende.

Décès et infections

La réunion à Donegal a eu lieu alors que trois autres décès liés au coronavirus et 569 cas confirmés de Covid-19 ont été signalés dans l’État samedi.

Parmi les cas signalés par l’Équipe nationale d’urgence de santé publique (Nphet), 268 étaient des hommes et 290 des femmes, tandis que 78% avaient moins de 45 ans. L’âge médian était de 26 ans.

Samedi à 8 heures du matin, 123 patients étaient hospitalisés avec Covid-19, dont 41 en soins intensifs.

Il y a eu cinq hospitalisations supplémentaires au cours des dernières 24 heures.

Jeudi, plus de 1,5 million de doses de vaccins Covid-19 ont été administrées dans l’État. Au total, 1 097 742 personnes ont reçu leur première dose et 430 102 personnes ont reçu leur deuxième dose.

Rencontre très positive qui vient de se terminer sur Donegal avec les élus, le conseil, le CMO & DCMO. Beaucoup de bon travail déjà en cours qui peut être soutenu. Merci à toutes les personnes impliquées. – Stephen Donnelly (@DonnellyStephen)

1er mai 2021

Quatre-vingt-dix autres cas de Covid-19 ont été confirmés en Irlande du Nord, alors qu’il n’y a eu aucun décès supplémentaire de personnes qui avaient déjà été testées positives.

Le Health Service Executive et l’Agence de la santé publique d’Irlande du Nord exhortent les gens à s’en tenir aux principaux conseils de santé publique au cours des prochaines semaines, en particulier en ce qui concerne les activités transfrontalières.

La déclaration conjointe des autorités sanitaires intervient dans un contexte d’inquiétude quant au risque d’augmentation des cas dans les zones frontalières alors que les restrictions dans les deux juridictions s’atténuent.

Pendant ce temps, un haut responsable de la santé publique a averti les gens d’éviter de dériver à l’intérieur lors de la socialisation à l’extérieur et a déclaré que des verrouillages régionaux seraient envisagés dans les régions si les taux de coronavirus augmentaient rapidement.

Philip Nolan, président du groupe de mannequins Nphet, a appelé le public à ne pas «repousser les limites» de la réouverture de la société.

Il y a «toujours la possibilité» que des restrictions puissent être réimposées dans certaines parties du pays si les cas et les hospitalisations augmentent après la sortie du lock-out, a-t-il déclaré.

S’exprimant à la radio RTÉ samedi avec Katie Hannon, le professeur Nolan a appelé le public à ne pas «dériver à l’intérieur» lors de la socialisation.

La sortie du long verrouillage de niveau 5 repose en grande partie sur l’autorisation d’activités extérieures et d’environnements intérieurs contrôlés.

«Aller dans les magasins ou rencontrer un groupe d’amis pour prendre un verre en plein air, vous pouvez le faire en toute sécurité ou sans danger», a-t-il déclaré.

«L’extérieur est plus sûr mais. . . ne pas leur faire face. Nous allons voir des régions du pays où il semble plus difficile de supprimer la maladie et nous le constatons actuellement dans le Donegal. Il est toujours possible qu’une approche régionale doive être adoptée à l’avenir, afin de contenir la maladie dans certaines régions du pays », a-t-il ajouté.

Les responsables de la santé publique surveilleraient de près tout «signe précoce» d’un retour à une croissance exponentielle des cas de Covid-19, a déclaré le professeur Nolan.

« Une croissance soutenue du nombre de cas et la rapidité avec laquelle le nombre de cas s’accélère sur 10 jours à deux semaines, cela déclencherait l’alarme », a-t-il déclaré.

L’évaluation actuelle est que si les gens s’en tiennent à «la lettre et à l’esprit» des directives de réouverture, le risque reste faible à moyen, a-t-il ajouté.

Le professeur Nolan a répondu aux critiques des restaurateurs selon lesquelles ils sont injustement limités aux seuls repas en plein air en juin, étant donné que les hôtels sont autorisés à rouvrir des restaurants et des bars intérieurs.

Les hôtels auraient une densité et un chiffre d’affaires de clients inférieurs à ceux des restaurants normaux, a-t-il déclaré. «Compte tenu du niveau d’occupation de l’hôtel, les propriétaires de l’hôtel devraient être en mesure d’exploiter leur restaurant de manière très contrôlée», a-t-il déclaré.

Le professeur Nolan a ajouté que la reprise des repas en salle dans les hôtels «jetterait les bases» pour une nouvelle réouverture du reste du secteur de la restauration.

‘Une autre vague’

Cette semaine, l’équipe d’urgence de santé publique a averti le gouvernement du risque d’un «impact significatif d’une nouvelle vague» si les contacts sociaux se multiplient rapidement avant que les vaccins ne prennent pleinement effet.

L’avertissement de l’équipe a précédé la décision du Cabinet d’approuver les plans de réouverture significative de l’économie et de la société au cours des deux prochains mois.

L’assouplissement des restrictions – telles que le retour des voyages inter-pays et du commerce et de la construction non essentiels – sera étroitement surveillé avant une deuxième phase de réouverture en juin impliquant l’industrie hôtelière.

La lettre de l’équipe d’urgence de santé publique au gouvernement a mis en garde contre un «impact significatif» d’une nouvelle vague d’infection si la mixité sociale devenait trop élevée avant «qu’une proportion suffisante de la population soit protégée par la vaccination».

La modélisation des projections dans la lettre montre également qu’un mélange accru pourrait conduire à entre 1 100 et 7 000 cas par jour. Et dans le pire des cas, cela pourrait entraîner 10 000 admissions à l’hôpital. À l’inverse, il montre que s’en tenir aux conseils de santé publique permettrait aux vaccins de s’accumuler et d’éviter de nouvelles poussées plus tard en été, même si la mixité sociale augmente plus tard. – Reporting supplémentaire: PA