Biden parle aux républicains, mais pour seulement si longtemps

Biden, disent les assistants et les législateurs, pense que l’action est plus importante que le bipartisme et est convaincu que les Américains le soutiendront dans ses efforts. Il reconnaît que sa fenêtre pour cette approche pourrait se fermer avant les élections de mi-mandat. C’est pourquoi, disent les assistants et les législateurs, il peut être prêt à renoncer à la réputation, cultivé depuis des décennies, en tant que législateur négociateur s’il peut être un président transformateur qui pousse à travers un investissement unique dans une génération dans les infrastructures et les programmes sociaux.

Le président discutera avec les républicains de sa nouvelle paire de plans de dépenses proposés – un total de 4000 milliards de dollars de dépenses conçu pour déclencher la reprise économique après la pandémie de coronavirus – mais il est prêt à soutenir une manœuvre du Congrès qui permettrait aux démocrates du Sénat de passer une législation sans GOP soutien, peut-être en quelques semaines, disent les assistants et les législateurs familiers avec sa réflexion.

« Il y en a certainement dans le cercle restreint du président qui faisaient partie de l’équipe d’Obama qui disent: » Écoutez, nous ne pouvons pas que cela dure éternellement « », a déclaré le sénateur Chris Coons (D-Del.), Longtemps Ami de Biden qui a parfois encouragé Biden à adopter une approche bipartite. «Il doit y avoir un résultat.»

Biden devrait accueillir les législateurs des deux partis à la Maison Blanche cette semaine. Il a également invité les dirigeants de la Chambre et du Sénat la semaine suivante, après que le chef républicain de la Chambre, Kevin McCarthy, se soit plaint de ne pas avoir rencontré Biden depuis les élections. Biden appelle également les législateurs individuels, y compris la sénatrice de Virginie-Occidentale Shelley Moore Capito, le principal républicain du Comité sénatorial de l’environnement et des travaux publics, à discuter des paramètres d’un projet de loi sur les infrastructures.

Depuis le jour de l’inauguration, la Maison Blanche a organisé plus de 500 appels ou réunions avec des membres, des chefs de cabinet et des directeurs de personnel et plus de deux douzaines de séances d’information du personnel des comités du Sénat et de la Chambre des deux parties. Au total, plus de 130 membres du Congrès des deux partis ont été accueillis à la Maison Blanche au cours des 100 premiers jours de l’administration, selon les données fournies par la Maison Blanche.

Les collaborateurs de la Maison Blanche disent qu’ils s’attendent à prendre plus de temps sur les nouveaux plans de dépenses, qu’ils considèrent différents de la législation d’urgence Covid.

«Atteindre l’autre côté de l’allée et chercher à rassembler le peuple américain a toujours été au cœur de l’identité du président», a déclaré le porte-parole de la Maison Blanche, Andrew Bates. «Il est profondément fier du véritable engagement avec les républicains au Congrès que le président Obama et lui ont mené pendant huit ans, tout comme il l’est du travail similaire et de bonne foi qu’il accomplit actuellement avec les républicains.

Mais les collaborateurs de Biden laissent également entendre qu’il y a des limites de temps à la durée de cet engagement. Ils disent que le président espère faire des progrès sur les deux projets de loi de dépenses – soit par paire soit individuellement – d’ici le Memorial Day et les signer cet été. Et le calendrier crée une certaine urgence: à la fin de sa première année, les membres du Congrès seront consommés par les midterms puis la prochaine course présidentielle. La Maison Blanche sait également comment un processus législatif traînant peut consommer une présidence et un parti.

« Biden et les gens autour de lui comprennent que vous devez en faire autant que possible cette année », a déclaré le républicain Chuck Hagel, qui a servi avec Biden au Sénat et a ensuite été secrétaire à la Défense dans l’administration Obama. «À quel moment alors – si vous ne faites aucun progrès sur aucun front et que vous avez été prêt à faire des compromis sur certaines choses – devez-vous faire cavalier seul. C’est une décision qu’ils vont devoir prendre. Tu n’as pas beaucoup de temps.

Il y a des points communs qui lient l’équipe Biden aux années Obama et leur rappellent les tentatives de bipartisme qui n’ont pas abouti. Le principal d’entre eux est le personnel. Biden a rempli la Maison Blanche d’anciens collaborateurs d’Obama, dont le chef de cabinet Ron Klain; Brian Deese, directeur du Conseil économique national; Susan Rice, directrice du Conseil de la politique intérieure; et Cecilia Rouse, présidente du Conseil des conseillers économiques.

En novembre 2014, le président de l’époque Barack Obama et le vice-président de l’époque Joe Biden, à droite, rencontrent Ron Klain, alors coordonnateur de la réponse à Ebola – maintenant chef de cabinet de Biden – et la conseillère à la sécurité nationale de l’époque Susan Rice, qui est maintenant directrice de la Conseil de politique intérieure. | Pablo Martinez Monsivais / AP Photo

Mais il y a aussi des différences. Alors qu’Obama a passé une grande partie de son premier mandat à lutter contre les mauvaises nouvelles économiques et à pousser un effort de réforme des soins de santé qui devenait de plus en plus impopulaire, la Maison Blanche actuelle se sent encouragée par le soutien des Américains aux propositions de Biden, y compris la popularité du plan de sauvetage américain de 1,8 billion de dollars. , le projet de loi sur la récupération des coronavirus a été adopté il y a six semaines sans vote républicain. Et cela inclut le soutien des gouverneurs républicains, des maires et des responsables locaux à travers le pays.

«Ce qui est plus important maintenant pendant une crise, c’est qu’ils veulent que les choses soient faites», a déclaré le principal sondeur de Biden, John Anzalone. «Si cela signifie que Joe Biden doit faire cavalier seul, ils semblent être d’accord avec ça.»

Les militants démocrates ont également ce qu’ils considéraient comme des tissus cicatriciels des années Obama. Ils poussent Biden à agir sans les républicains sur une foule d’autres questions – y compris la réforme de la police, l’immigration et les restrictions sur les armes à feu – parce qu’ils disent que le GOP ne peut pas être fait confiance pour négocier. Beaucoup soutiennent que les démocrates devraient réorganiser les règles du Sénat pour permettre l’adoption de la législation par un vote à la majorité simple. Ils disent que les républicains ne sont devenus plus obstinés que pendant l’ère Trump, rendant le parti encore plus difficile à négocier.

«Tout le monde en parle, puis-je faire quelque chose de bipartisan?» Biden a déclaré lors d’une réunion la semaine dernière avec des présentateurs de télévision à la Maison Blanche. «Eh bien, je dois savoir s’il y a une fête avec qui traiter. Nous avons besoin d’un parti républicain. … Nous avons besoin d’un autre parti, peu importe comment vous l’appelez, qui soit unifié – pas complètement éclaté et craintif l’un de l’autre. «

Des sondages récents donnent à Biden une note d’approbation nette des emplois avec des notes relativement élevées de la part des démocrates et des indépendants, mais il n’a pas encore recueilli beaucoup de soutien de la part des républicains. Seulement 14 pour cent des républicains ont donné à Biden une note «A» ou «B» pour ses 100 premiers jours au pouvoir, selon un récent sondage mené par POLITICO et Morning Consult. Quatre-vingt-cinq pour cent des démocrates et 44% des indépendants ont donné à Biden les mêmes notes.

Certains républicains disent que Biden, tout comme Obama, peut être prêt à parler mais n’est pas nécessairement déterminé à faire des concessions majeures. «Cela m’a surpris de voir à quel point il a été sans vergogne partisan dès le premier jour», a déclaré Joe Grogan, qui a travaillé dans les administrations Trump et George W. Bush. «Ce n’est pas la façon dont il a fait campagne. Ce n’est pas la façon dont il a servi au Sénat. Ils ont dit qu’il atteindrait l’allée. C’était un point de discussion clé.

La sénatrice Susan Collins (R-Maine), peut-être la républicaine la plus modérée du Sénat, a déclaré dimanche qu’elle était «déçue» par les efforts de Biden pour élaborer un accord bipartisan autour des secours de Covid et a considéré le paquet d’infrastructure comme un «test majeur sur si le président Biden est vraiment intéressé par le bipartisme. »

«Le Joe Biden que j’ai connu au Sénat a toujours été intéressé par la négociation. Je pensais beaucoup à lui », a déclaré Collins. « Je l’aime. J’ai travaillé avec lui.

Sénateur Susan Collins (R-Maine). | Susan Walsh, piscine / AP Photo

Pendant plus de trois décennies au Sénat, Biden était connu comme un négociant qui n’avait pas peur de négocier et de maintenir des amitiés avec les deux parties. Lorsqu’il était vice-président, Biden était le principal agent de liaison d’Obama avec le Congrès et était l’une des personnes qui ont exhorté Obama à parler aux républicains.

« Joe Biden lui-même était l’une des personnes qui encourageaient Obama à être ce genre de négociateur bipartisan parce qu’il croyait tellement au Sénat en tant qu’institution », a déclaré un ancien assistant de Biden en contact avec la Maison Blanche. «Biden était une voix très forte dans un bureau ovale d’Obama disant: ‘Non, nous pouvons avoir les républicains, j’y crois.’»

Biden a été envoyé au Sénat pour essayer de conclure des accords avec le chef de la minorité Mitch McConnell sur les réductions d’impôts et les niveaux de dépenses, seulement pour mettre en colère le chef de la majorité de l’époque Harry Reid et d’autres démocrates. À l’époque, les démocrates se sont plaints du fait que Biden avait miné leur influence et ont signé des accords qui prolongeaient les réductions d’impôts de Bush et ignoraient la nécessité d’une relance économique. Ils soulignent l’adoption retardée de la Loi sur les soins abordables comme preuve que le parti était stupide en s’attendant à un soutien du GOP pour des mesures majeures.

«Il suffit de remonter à l’été 2009 pour voir comment les républicains ont joué les démocrates pendant des mois sans avoir l’intention de soutenir un projet de loi visant à apporter une réforme des soins de santé à des millions de personnes», a déclaré Zac Petkanas, conseiller principal d’Invest in America Action, un groupe soutenir l’investissement public.

Mais Phil Schiliro, qui a été directeur des affaires législatives au début du mandat d’Obama, a fait valoir qu’Obama – aidé par Biden – avait réussi à gagner le soutien républicain pour une foule de questions, y compris la législation sur l’égalité de rémunération, l’assurance maladie pour enfants et 350 milliards de dollars de plus. fonds de sauvetage, en 2009 et 2010, lorsque les démocrates contrôlaient les deux chambres du Congrès, comme ils le font maintenant. L’administration Obama devait encore travailler avec le GOP et une foule de démocrates conservateurs qui les ont poussés à négocier davantage dans certains cas.

«Il me semble qu’ils adoptent la même approche», a déclaré Schilliro. «Ils aimeraient obtenir le bipartisme s’ils le peuvent, mais s’ils ne le peuvent pas, ils ne veulent pas s’empêcher de faire ce qui est dans le meilleur intérêt du pays.»

Dans son premier discours au Congrès la semaine dernière, Biden a présenté une longue liste de priorités démocratiques – de 4000 milliards de dollars de nouvelles dépenses fédérales au cours de la prochaine décennie aux routes et aux ponts, à la garde d’enfants et à la prématernelle, des appels à la réforme de la police, à la justice raciale, aux restrictions des armes à feu et , comme il l’a dit, mettant fin à «notre guerre épuisante pour l’immigration».

«J’aimerais rencontrer ceux qui ont des idées différentes – ils pensent que c’est mieux. Je salue ces idées », a-t-il déclaré. Mais il a ajouté: «Je veux juste être clair: de mon point de vue, ne rien faire n’est pas une option.»

Le discours de Biden ne comprenait que quelques clins d’œil au bipartisme, bien qu’il ait félicité les républicains pour avoir publié leur propre contre-offre à son plan d’infrastructure de 2,3 billions de dollars. Les républicains, qui ont exprimé des inquiétudes concernant le prix élevé, ont proposé des hausses de taxes et de nouveaux programmes et ont présenté une proposition plus mince de 568 milliards de dollars qui concentrait la plupart des financements sur des éléments d’infrastructure plus traditionnels, notamment les ponts, les autoroutes et les routes.

Après le discours de Biden la semaine dernière, Capito a déclaré que les républicains avaient été exclus. Mais après l’avoir appelée, elle a tweeté qu’ils « a eu un appel constructif et substantiel. »

Biden, cependant, a clairement indiqué aux journalistes le lendemain de son discours au Congrès qu’un petit paquet républicain ne serait pas suffisant. « Si, comme la dernière fois, ils arrivent avec un quart ou un cinquième de ce que je demande et disent que c’est notre offre finale … alors non, non, » dit-il.