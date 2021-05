La Commission veut rouvrir l’Europe aux touristes non européens

La Commission européenne a déclaré lundi qu’elle souhaitait assouplir les restrictions sur les voyages non essentiels vers l’UE – avec la mise en garde d’inclure un mécanisme permettant aux pays d’agir pour contrer la propagation de toute nouvelle variante de coronavirus.

« Nous proposons d’accueillir à nouveau les visiteurs vaccinés et ceux de pays en bonne santé. Mais si des variantes émergent, nous devons agir vite: nous proposons un mécanisme de freinage d’urgence de l’UE », tweeté Présidente de la Commission, Ursula von der Leyen.

La proposition permettrait aux voyageurs de pays ayant une «bonne situation épidémiologique» d’entrer, ainsi qu’aux personnes qui peuvent prouver qu’elles ont reçu au moins la «dernière dose recommandée d’un vaccin autorisé par l’UE» approuvée par l’Agence européenne des médicaments (EMA). 14 jours avant l’arrivée, a indiqué la Commission.

Jusqu’à présent, la Commission n’avait proposé de lever les restrictions aux arrivées qu’en provenance de sept pays – Australie, Nouvelle-Zélande, Rwanda, Singapour, Corée du Sud et Thaïlande, avec un plan similaire pour les voyageurs chinois en attendant un accord de réciprocité.

Lors d’une réunion d’information pour les journalistes, un responsable de la Commission a déclaré que si le nouveau système était en place aujourd’hui, Israël serait probablement inclus, mais il y aurait des «points d’interrogation» sur la place du Royaume-Uni sur la liste, tandis que les États-Unis le feraient également. «Pas tout à fait» le faire.

À l’avenir, la liste pourrait également être élargie pour inclure les vaccins approuvés par l’Organisation mondiale de la santé. Mais cela n’inclut pas les jabs de Spoutnik en Russie ou de Sinopharm en Chine – les deux sont administrés en Hongrie, tandis que Spoutnik n’a pas encore été approuvé en Slovaquie et en République tchèque, où la question a déclenché une bagarre politique.

La proposition doit encore être approuvée par les pays de l’UE, mais elle offre un répit potentiel pour l’industrie touristique en difficulté du continent et la perspective d’ouvrir la porte aux voyageurs des États-Unis et d’autres pays qui réussissent bien avec les programmes de vaccination.

Le nouveau plan verrait également la méthodologie de l’UE pour le calcul des pays sûrs passer d’un nombre cumulé de notifications de 14 jours de 25 pour 100 000 personnes à 100 pour 100 000; la moyenne du bloc est de 420.

Les taux de dépistage et de positivité, ainsi que la tendance épidémiologique générale dans chaque pays seraient également des facteurs permettant de savoir si un pays figurerait sur la nouvelle liste de l’UE.

Le nouveau système ne signifie pas que les conditions de voyage existantes – telles que les tests ou les exigences de quarantaine – seront supprimées, et il appartiendra aux gouvernements nationaux de décider s’ils veulent les conserver.

« Mais avec un peu de chance, avec l’amélioration de la situation avec le taux de vaccination qui augmente également considérablement, nous verrons également une suppression progressive de ces conditions supplémentaires », a déclaré le responsable de la Commission.

Contrairement à la proposition de certificat vert numérique de la Commission – qui permet aux gouvernements nationaux de décider de reconnaître ou non les jabs non approuvés par l’EMA comme Sputnik ou Sinopharm pour les voyages au sein de l’UE – en vertu de la nouvelle recommandation, les capitales nationales ne seront pas en mesure d’accepter de telles vaccinations pour ressortissants de pays tiers.

Cela signifie que les voyageurs vaccinés en provenance de pays comme la Serbie, qui a un taux de vaccination élevé parce que ses citoyens ont largement reçu les vaccins russes et chinois, ne répondraient pas aux exigences en matière de vaccins pour voyager. Mais sa situation épidémiologique est suffisamment bonne pour qu’elle atteigne bientôt le seuil national, a ajouté le responsable de la Commission.

Un autre point potentiellement épineux sera la reconnaissance des certificats de vaccination pour les pays qui ne disposent pas actuellement d’un laissez-passer uniforme, comme les États-Unis.Mais le responsable a déclaré qu’il espérait que les discussions avec Washington aideraient à créer un certificat unique reconnu pour éviter les faux laissez-passer.

Le plan est de discuter de la proposition lors d’une réunion technique du Conseil mardi avant de la présenter aux ambassadeurs de l’UE mercredi.

La Commission espère que le cadre pourra être en place d’ici juin, pour coïncider avec d’autres initiatives liées aux voyages, comme son projet d’introduire un laissez-passer à l’échelle du bloc pour montrer si un passager a reçu un vaccin, a été testé négatif ou s’est rétabli d’un coronavirus.

Cet article a été mis à jour pour donner plus de détails sur la proposition.

Vous voulez plus d’analyses de POLITICO? POLITICO Pro est notre service de renseignement premium pour les professionnels. Des services financiers au commerce, en passant par la technologie, la cybersécurité et plus encore, Pro fournit des renseignements en temps réel, des informations approfondies et des scoops dont vous avez besoin pour garder une longueur d’avance. E-mail [email protected] pour demander un essai gratuit.