Le régulateur de l’UE entame un examen du vaccin chinois Sinovac

HORSEMASTER Equisorbi - Hépato protecteur après traitement anti-infectieux, vermifuges ou vaccins - Contenance: 1 L

Dans quels cas employer Equisorbi? Il est recommandé la distribution de complément alimentaire après un traitement vétérinaire léger ou lourd, après les vaccinations ou une vermifugation notamment d'origine chimique. La Méthionine protège la cellule hépatique (facteur lipotrope). La Choline augmente la digestibilité des aliments et protège la cellule hépatique. Le Sorbitol est un pré probiotique et un excitant des sécrétions digestives. Equisorbi contient des plantes aux vertus drainantes et diurétiques Conseils d'utilisation : Mélanger à l’alimentation ou directement dans la bouche du cheval 3 jours après le vermifuge, l’antibiothéra- pie,... 50 ml d’EQUISORBI par jour pour les chevaux durant 6 jours 20 à 40 ml pour les poulains ou les poneys (selon leur poids) durant 6 jours Ce produit peut être utilisé quotidiennement à raison de 30 ml par jour pendant 20 jours. Présentation : Disponible en flacon de 1 L ou 5L