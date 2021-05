Q&R: Quelle est l’histoire des plans de prix minimum pour l’alcool?

Ne me dis pas que le prix d’une pinte augmente?

Eh bien, oui et non – surtout non. Le ministre de la Santé, Stephen Donnelly, présentera mardi au Cabinet une note de service portant sur l’introduction d’un prix unitaire minimum pour l’alcool.

Qu’est-ce que c’est encore?

En termes très simples, le prix unitaire minimum voit l’État fixer le prix le plus bas auquel l’alcool peut être vendu. Il est basé sur la quantité d’alcool qu’un produit contient, donc plus il y a d’unités dans une bouteille, plus le prix est élevé.

Pourquoi feraient ils cela?

L’alcool bon marché dans les supermarchés et hors licence a longtemps été blâmé pour une augmentation des décès liés à l’alcool en Irlande et des preuves internationales suggèrent que les variations de prix peuvent avoir un effet important sur la quantité de boissons alcoolisées.

Mais quel est le problème avec l’alcool bon marché?

Selon le groupe de défense des méfaits de l’alcool Alcohol Action Ireland, un homme peut boire la limite hebdomadaire à faible risque de 17 verres standard pour aussi peu que 7,65 €, tandis qu’une femme consommant de l’alcool selon les mêmes directives peut atteindre la limite hebdomadaire à faible risque de 11. boissons standard pour seulement 4,95 €.

Qui sera impacté?

Le prix minimum touche principalement les gros buveurs et les jeunes qui sont plus susceptibles de rechercher des boissons bon marché.

Tout cela semble très raisonnable, quels sont les détails?

Le plan est d’introduire un prix minimum de 10 cents le gramme.

Par gramme? Cela ne veut rien dire pour moi.

Cela ne signifie rien pour presque tout le monde. Pour dire que plus de gens comprendront, une fois la loi introduite, la bouteille de vin la moins chère coûtera 7,75 €, contre 3,99 € aujourd’hui. Une bouteille de 700 ml de gin ou de vodka de supermarché – qui peut être actuellement achetée pour environ 13 € – coûtera au moins 20,71 €. La canette de bière blonde de 440 ml la moins chère sera de 1,32 €.

Et quand tout cela arrivera-t-il?

Le gouvernement a promis de mettre en place le nouveau modèle de tarification d’ici Noël, bien qu’il soit susceptible d’être en vigueur d’ici septembre.

Les pouvoirs qui planifient cela depuis longtemps?

En effet, ils l’ont fait. Des propositions de prix minimum pour l’alcool font l’objet de discussions depuis près d’une décennie et la législation actuelle a été approuvée en 2018. Elle n’a pas été déployée à l’époque car on pensait que ce serait une bonne idée de l’introduire en tandem avec l’Irlande du Nord. . Ce plan a été déraillé lorsque l’administration de Stormont a déclaré qu’elle n’introduirait pas son propre système de prix minimum avant au moins deux ans.

Pourquoi est-ce important ce que fait l’Irlande du Nord?

L’alcool coûte déjà moins cher dans le Nord et il en coûtera encore moins une fois les nouvelles règles en vigueur.

Que dit l’industrie?

L’industrie des boissons a fait pression contre cette décision. Ces derniers jours, Drinks Industry Ireland a averti que les prix dans l’État pourraient être le double de ceux du Nord.

La tarification minimale a-t-elle été appliquée ailleurs et quel a été son impact?

Il a. Il a eu un grand impact lorsqu’il a été introduit au Canada il y a plus de dix ans. Plus près de chez nous, l’Écosse applique un prix unitaire minimum depuis mai 2018 et un peu plus d’un an après son introduction, on estime que les décès causés directement par l’alcool ont diminué de 21,5%.

Y a-t-il de nombreux décès liés à l’alcool en Irlande?

Oui. Selon les estimations officielles, l’abus d’alcool est responsable d’environ 2 700 décès ici chaque année. Si l’expérience écossaise se reflète ici, ce nombre pourrait chuter de plus de 500 chaque année.

Quel impact cela aura-t-il sur le prix d’une pinte dans un pub?

Un bar? Qu’est-ce qu’un pub? Ah non, on se souvient des pubs. La bonne nouvelle est que cela n’aura aucun impact sur les prix dans les pubs ou les restaurants. Presque toutes les boissons achetées dans de tels endroits sont déjà vendues bien au-dessus de tout prix minimum probable, de sorte qu’elles ne seront pas affectées. Les cidres, les lagers, les spiritueux et les vins bon marché seront durement touchés.

Mais le prix de tous les produits alcoolisés ne grimpera-t-il pas simplement si les moins chers le font?

Non. Si une bouteille de vin qui coûte actuellement 4 € grimpe à 8 €, cela ne veut pas dire que la bouteille qui coûte 8 € grimpera à 12 €. En dehors de toute autre chose, les consommateurs ne toléreraient pas cela. Ce qui se passe plutôt, c’est que la bouteille à 4 € disparaîtra tout simplement.

Est-ce qu’il se passe autre chose sur le front de l’alcool?

Oui. Depuis le début de cette année, en vertu de la loi de 2018 sur la santé publique (alcool), les ventes d’alcool ne sont plus incluses dans les programmes de bons de supermarché, tandis que les offres multi-achats populaires ont également été suspendues. Des barrières physiques ont été installées pour éloigner l’alcool des zones d’épicerie générale et l’offre d’alcool dans le cadre d’offres de repas a été interdite.

D’autres changements ont vu la publicité sur l’alcool interdite aux arrêts de bus, à moins de 200 mètres de toutes les écoles et lors de certains films dans les cinémas. Il y a également une interdiction de la publicité sur l’alcool lors d’événements sportifs ou d’événements destinés aux enfants, et une interdiction des publicités lors d’événements impliquant la conduite ou la course de véhicules à moteur entre également en vigueur.