Les entreprises d’investissement achètent un domaine de 112 nouvelles maisons à Dublin à louer

La société d’investissement mondiale qui a acheté la plupart des maisons dans un lotissement à Maynooth a également été impliquée dans l’acquisition d’un nouveau développement de 112 maisons dans le nord de Dublin qui sera loué.

Round Hill Capital, en collaboration avec SFO Capital Partners, a acquis Bay Meadows à Dublin 15, qu’il décrit comme «des maisons familiales de banlieue de haute qualité».

Sur le site Web du nouveau domaine, les entreprises qui ont acquis le domaine se disent «fières de présenter Bay Meadows, un tout nouveau développement de 112 maisons (unifamiliales) situées à Hollystown, Dublin 15.»

La nouvelle de l’acquisition d’un autre lotissement pour le marché locatif par Round Hill Capital intervient après qu’il a été révélé qu’il avait acquis la majorité des 174 maisons d’un nouveau domaine à Maynooth, Co Kildare.

Bay Meadows comprendra un mélange de maisons de deux, trois et quatre chambres. La première phase sera achevée plus tard ce mois-ci et la phase finale sera achevée au début de 2022, selon la société.

En septembre 2019, l’europe-infos.fr a rapporté que 12 unités en briques jaunes de deux et trois lits à Bay Meadows avaient été vendues sur plans à des acheteurs privés sur le site de Dublin 15 à des prix de 289500 € pour les deux lits et de 330000 € pour le site de Dublin 15. trois lits.

Le ministre du Logement, Darragh O’Brien, a déclaré mardi qu’il n’approuvait pas l’achat par des fonds d’investissement de la quasi-totalité de nouveaux domaines.

Il a dit qu’il pourrait maintenant chercher à demander des changements dans la Loi sur la planification et le développement pour empêcher de telles acquisitions en masse à l’avenir.

D’autres options pourraient inclure l’interdiction éventuelle des achats en gros à louer en dehors des noyaux du centre-ville ou la spécification d’un pourcentage minimum de nouveaux développements qui doivent être réservés à l’achat par les primo-accédants.

Dans un communiqué de presse publié le 27 avril, Round Hill Capital a déclaré que le programme fournirait 112 nouvelles maisons familiales de banlieue de haute qualité à louer.

«L’opération est en outre mise en évidence par le fort attrait du secteur irlandais de la construction à la location pour le capital institutionnel attiré par ses rendements résilients et à long terme, et reflète la croissance plus large du marché de l’investissement dans le secteur locatif privé en Irlande par rapport au ces trois dernières années », a déclaré la société.

Dans un signal qu’elle a l’intention d’acquérir d’autres développements similaires, le communiqué de presse déclare: «L’entreprise prévoit de s’appuyer sur ce premier accord au cours des prochaines années pour étendre sa stratégie de logement à travers l’Irlande.

«Bay Meadows fournira de nouvelles maisons indispensables sur le marché, ce qui répond à une forte demande à cet endroit. Les entreprises multinationales qui ont élu domicile à Dublin ont entraîné à la fois la croissance économique et démographique; stimuler la demande de nouveaux logements pour les employés attirés par la ville. »

La société d’investissement a également des intérêts dans les immeubles de logements étudiants en Irlande, un secteur qui s’est rapidement développé ces dernières années.

Michael Bickford, fondateur et PDG de Round Hill Capital a déclaré: «La nature contracyclique du marché du logement locatif signifie qu’il résiste aux cycles du marché, comme cela a été prouvé au milieu des incertitudes économiques causées par la pandémie de Covid-19.

«En tant que telle, cette transaction est une preuve supplémentaire du fort attrait du secteur irlandais de la construction à la location pour le capital institutionnel, attiré par ses rendements résilients et à long terme ainsi que par la croissance plus large du marché des investissements dans le secteur locatif privé en Irlande au cours des trois dernières années.

«Nous sommes impatients de tirer parti du premier succès de cette entreprise pour étendre davantage notre portefeuille à travers l’Irlande.»

Mohamad Abouchalbak, PDG de SFO Capital Partners, a déclaré: «Nous sommes impatients de développer notre présence en Irlande et d’étendre davantage notre stratégie d’investissement résidentiel à travers l’Europe. Cette transaction démontre notre capacité à trouver, sécuriser et gérer des actifs de haute qualité sur des marchés dynamiques. »

John Vaudin, directeur général de Round Hill Capital (Irlande), a déclaré: «Nous sommes ravis de conclure un autre accord important dans le secteur irlandais de la construction à la location, marquant le troisième contrat d’hébergement BTR pour Round Hill Capital en Irlande depuis 2018.»

S’exprimant mardi sur Morning Ireland, M. O’Brien a déclaré: «Pour être très franc, je n’approuve pas que les investisseurs internationaux achètent des lotissements en vrac comme cela s’est produit ici.

«Les investisseurs ont-ils un rôle ici, dans le logement en Irlande? Oui, ils font comme ils le font dans la plupart des pays d’Europe occidentale, mais ce que je dirais, c’est que là où les fonds arrivent et emportent des maisons loin des familles, c’est une de mes préoccupations.

Cependant, il a mis en garde contre toute initiative visant à interdire purement et simplement les entreprises d’investissement.

«Ce serait une décision assez radicale et pourrait avoir des conséquences inattendues – même si cela pourrait être une bonne bouchée pour les gens et peut être populiste en ce sens, cela aurait des ramifications potentiellement très graves pour l’investissement en général.»

Dans un effort pour résoudre ce problème, où les sociétés d’investissement achètent la majeure partie des nouveaux lotissements, M. O’Brien a déclaré qu’il avait demandé aux responsables d’examiner les options disponibles en vue d’apporter des changements dans le cadre de la nouvelle législation sur la planification et le développement en raison de être amené devant Oireachtas à l’automne.

Une autre option serait d’essayer d’interdire la pratique de l’achat en bloc de nouvelles maisons pour le marché locatif privé en dehors des centres-villes.