Prix ​​minimum pour l’alcool à appliquer à partir de janvier 2022

KARTELL lampe murale applique E' È (Opaque noir - Polycarbonate 2.0 à partir de matière première renouvelable)

Une lampe du design simple et essentiel, disponible en deux versions: applique et suspension. L'applique est composé d'un diffuseur à la rosace en policarbonato plissé, disponible en couleur plus variante et un bras en métal chromé de la longueur de 11 cms. La lampe EST à la suspension il a le diffuseur en policarbonato plissetato et une rosace en métal chromé. La corde est réglable en hauteur d'un minimum de 20 cms. à un maximum de 220 cms. Pour les deux les versions la puissance de la lampe est de 40 Watts.Dimensions: Ø 13,5 cm H 14,5 cm