Les conservateurs espagnols gardent le contrôle du vote régional à Madrid

MADRID – Le Parti populaire conservateur espagnol a été le grand vainqueur des élections régionales de Madrid mardi, doublant plus que le double de sa part de sièges à la chambre locale, mais il devra peut-être encore faire équipe avec l’extrême droite après avoir échoué à la majorité absolue.

Les prévisions antérieures selon lesquelles le Parti populaire (PP) serait le vainqueur fugitif se sont avérées exactes en obtenant 65 sièges sur 136, soit 35 de plus que lors de l’élection de 2019, selon les résultats officiels, avec presque tous les votes comptés.

La dirigeante régionale sortante du PP, Isabel Díaz Ayuso, avait mené sa campagne sous le slogan «Liberté», soulignant sa gestion relativement détendue du COVID-19 en tant que Premier ministre de la région de Madrid. Au cours des derniers mois, les bars, restaurants et autres entreprises de la région ont été en mesure de fonctionner presque normalement, tandis que d’autres régions ont maintenu des contrôles plus stricts.

Son mépris répété des recommandations de santé publique du gouvernement central du Premier ministre socialiste Pedro Sánchez tout au long de la pandémie a rehaussé le profil national de Díaz Ayuso. Cela a également suscité son soutien parmi de nombreux propriétaires d’entreprise et ceux qui s’opposent à Sánchez.

Le Parti socialiste ouvrier (PSOE) du Premier ministre a subi son pire résultat à Madrid, sous la candidature d’Ángel Gabilondo. Le parti a obtenu 24 sièges, 13 il y a moins de deux ans, le faisant glisser légèrement derrière le parti de gauche Más Madrid, qui a fait des gains pour devenir la deuxième force de la région.

Dans un mouvement de choc, le candidat de gauche d’Unidas Podemos, Pablo Iglesias, qui dirigeait également le parti au niveau national, a annoncé sa démission de la politique, après avoir obtenu 10 sièges, trois de plus qu’en 2019. Iglesias avait démissionné de son poste de vice-Premier ministre au niveau national. gouvernement de coalition afin de se présenter à cette élection et de garantir que son parti de gauche maintient sa représentation dans la région de Madrid.

Díaz Ayuso avait convoqué le vote instantané en invoquant les craintes que son partenaire de coalition Ciudadanos envisage de soutenir une motion de censure contre elle. Ciudadanos, qui a récemment subi une série de mauvais résultats dans tout le pays, a connu une nuit désastreuse, ne réussissant pas à obtenir les 5% des voix nécessaires pour gagner une représentation parlementaire et perdant ainsi ses 26 sièges. Après un effondrement similaire lors des élections régionales catalanes en février, les centristes autoproclamés sont maintenant au bord de l’effondrement total.

La taille de la chambre de Madrid a augmenté de quatre sièges par rapport au dernier vote d’il y a deux ans en raison de la croissance démographique de la région. Le PP devant quatre sièges de moins que les 69 nécessaires à une majorité, il nécessitera presque certainement le soutien de l’extrême droite Vox, qui a fait de légers gains pour remporter 13 sièges, afin de gouverner.

Les inquiétudes concernant la pandémie ont incité Madrid à mettre en œuvre des mesures de santé publique dans les urnes, telles qu’un créneau horaire recommandé pour les électeurs plus âgés et un créneau de vote d’une heure pour les personnes atteintes de coronavirus ou en quarantaine. Les bureaux de vote, qui comprenaient les arènes de la ville de Moralzarzal, ont été désinfectés et ventilés toutes les trois heures.

Malgré la pandémie, le taux de participation a atteint un niveau record de 76% contre 64% en 2019, alors qu’une campagne très rancunière semblait mobiliser les électeurs. Díaz Ayuso avait accusé le gouvernement central de radicalisme à la vénézuélienne, tandis que les partis de gauche avertissaient que la démocratie était en jeu en raison des ambitions de Vox de gouverner avec le PP.

Plusieurs candidats ont reçu des menaces de mort pendant la campagne, notamment Díaz Ayuso et Iglesias. Les candidats des trois principaux partis de gauche ont refusé de participer aux débats avec Vox après que le parti d’extrême droite eut suggéré qu’Iglesias avait fabriqué la menace contre lui.