Les conservateurs écossais ont du mal à sortir de l’ombre de Ruth Davidson

EDIMBOURG – Comment suivez-vous un leader comme Ruth Davidson?

C’est une question posée par les conservateurs écossais avant les élections cruciales de jeudi au cours desquelles ils essaieront de frapper le Parti national écossais pro-indépendance et de s’appuyer sur le temps record de Davidson au sommet.

Alors que le nouveau chef Douglas Ross tente de faire sa marque, cependant, il semble que son parti ne puisse pas tout à fait surmonter Ruth.

Homme politique charismatique et franc, Davidson a emmené les conservateurs écossais pro-Union – autrefois toxiques sur le plan électoral – à leur toute première deuxième place lors des élections de 2016 au Parlement écossais.

Alors qu’elle a démissionné de son rôle en 2019, en prenant un coup à peine voilé au leader britannique du parti Boris Johnson et en invoquant le désir de passer plus de temps avec sa jeune famille, elle n’a pas disparu de la vue.

Davidson reste une figure clé dans la campagne pour le parlement de Holyrood – au grand amusement du SNP.

Un certain nombre de tracts électoraux présentent Davidson plus en évidence que Ross. Elle a parlé la première pendant près d’une minute dans un récent diffusion politique du parti, tandis que Ross n’est apparu qu’à la fin (bien que pour une durée similaire), ce qui a conduit le SNP à affirmer que le dirigeant actuel avait été «mis au banc» en faveur d’un ancien dirigeant.

Ross a minimisé l’histoire et d’autres conservateurs écossais rejettent l’idée qu’il est écarté pour un collègue moins pertinent mais plus populaire. Cependant, ils reconnaissent que Davidson reste un atout important.

Elle est toujours relativement appréciée dans toute l’Écosse, un exploit difficile dans un pays moins disposé au conservatisme que le reste du Royaume-Uni. Dans le dernier sondage qui a mesuré l’approbation des électeurs des deux hauts conservateurs, 31% avaient une opinion favorable de Davidson. Seulement 17% ont dit la même chose à propos de Ross.

Concours de popularité

Les Alliés tiennent à minimiser l’importance des mauvais sondages personnels du dirigeant actuel. « Je pense qu’avec le temps, lorsque les gens apprendront à le connaître davantage, ces choses changeront », a déclaré Scott Douglas, un candidat du parti à un siège marginal crucial. «C’était le cas avec Ruth [Davidson] – elle est devenue plus populaire avec le temps.

Un autre initié du parti a souligné les circonstances inhabituelles de la campagne contre la pandémie et a utilisé les notes d’approbation incohérentes de Boris Johnson comme exemple de la façon dont celles-ci peuvent facilement fluctuer.

Les opposants politiques, cependant, ont sauté sur l’occasion de comparer Ross à Davidson. Le chef libéral démocrate écossais Willie Rennie l’a décrit comme ayant une «image plus sombre» que la Davidson «pétillante».

Après que Ross ait transformé une question sur les abus en politique en une attaque personnelle contre Nicola Sturgeon du SNP lors d’un débat télévisé, Anas Sarwar du Scottish Labour lui a dit de «grandir» – soulignant ce que certains considèrent comme un ton trop agressif qui risque d’aliéner les types de les électeurs sont convaincus par l’approche plus légère de Davidson.

« [Davidson] était un très bon débatteur, capable de dialoguer avec les gens et était considéré comme normal », a déclaré Andy MacIver, un ancien directeur des communications des conservateurs écossais. «On peut soutenir que Douglas Ross ne fait pas partie de ces choses, il ne se présente pas de la même manière.»

L’un des éléments de l’approche de Davidson était de se définir contre les anciens PM Theresa May et Johnson, tous deux impopulaires en Écosse.

«C’était une chose naturelle, [Davidson] a toujours voulu être sa propre femme », a déclaré son ancien responsable des médias, Adam Morris. «Nous avons toujours été très désireux de nous assurer que les conservateurs écossais étaient vraiment une organisation distincte des conservateurs britanniques.

Le successeur immédiat de Davidson, Jackson Carlaw – qui a démissionné après seulement six mois sans effet – était considéré comme une figure plus fidèle, moins désireuse de passer à l’offensive contre Westminster. Son remplaçant à Ross a tenté de reprendre là où Davidson s’était arrêté.

Ross a critiqué Johnson pour Brexit ainsi que des commentaires incendiaires du Premier ministre britannique sur la décentralisation et bien plus encore au cours de ses huit mois de poste. Plus récemment, le week-end dernier, il a fait la une des journaux lorsqu’il s’est séparé des autres conservateurs pour dire que Johnson devrait démissionner s’il s’avérait avoir enfreint le code ministériel d’affilée en raison du coût de la rénovation de son appartement à Downing Street.

Bien que les mots durs pour Johnson soient conçus pour convaincre les syndicalistes qui ont peu de temps pour le Premier ministre, Ross doit également veiller à ne pas perdre les électeurs de base qui ont une opinion positive de Johnson – en particulier lorsque de nouveaux partis défient les conservateurs. de la droite.

Il pourrait y avoir des raisons de s’inquiéter. Dans le même sondage cité précédemment, plus d’électeurs ont déclaré avoir une opinion positive de Johnson que de Ross.

«C’est toujours une ligne très délicate à tracer parce qu’il serait facile à certains égards d’être constamment à l’offensive et de se distancer de Westminster», a déclaré Morris. «Mais les 15% qui voteront pour les conservateurs viennent de l’enfer ou de la marée noire, ils ne veulent pas entendre le parti écossais dénigrer constamment ses homologues britanniques.»

Même message, messager différent

Malgré les sondages personnels, l’objectif de Ross et de son parti est simple: s’assurer une solide deuxième place et priver le SNP d’une majorité, comme ils l’ont fait en 2016.

Leur campagne s’est concentrée sur la dénonciation de la menace imminente d’un deuxième référendum sur l’indépendance de l’Écosse auquel ils s’opposent, se présentant comme le défenseur principal de l’union des nations qui composent le Royaume-Uni Davidson a déployé cette stratégie avec grand succès en 2016.

Cette approche se retrouve dans le manifeste électoral de 60 pages des conservateurs écossais, où le mot «référendum» apparaît 30 fois. En revanche, le manifeste du SNP indépendantiste ne mentionne un référendum que 17 fois.

L’espoir est qu’en unissant les électeurs unionistes sous une bannière «Non à IndyRef2», le parti pourra limiter le pouvoir parlementaire du SNP et rester la plus grande opposition à Holyrood.

Pourtant, le sondage des sondages de POLITICO montre que les conservateurs écossais ne sont que de peu devant la troisième place. Un Labour écossais autrefois dominant, qui semble se remettre quelque peu sous le nouveau chef Anas Sarwar, respire par le cou. Si les conservateurs perdent la deuxième place, leur campagne sera considérée comme un échec.

«Ce n’est pas une jolie campagne, ni une campagne particulièrement jolie en 2016», déclare MacIver. «Mais la puissance du message n’est tout simplement pas ce qu’elle était [in 2016] … Ils n’ont pas du tout adapté leur message.

Cependant, il y a eu un énorme changement depuis 2016: le Brexit. Alors que les électeurs britanniques ont soutenu un départ de l’Union européenne lors du référendum de 2016, une majorité d’Écossais a opté pour Remain. Le référendum sur le Brexit a eu lieu à peine 50 jours après que les électeurs écossais ont voté lors des dernières élections à Holyrood.

Pour les conservateurs écossais et Ruth Davidson – un reste ferme – la jubilation au sujet du résultat du référendum sur le Brexit a été de courte durée. Les initiés du parti décrivent un changement d’humeur de l’excitation à la perspective d’une bataille pour être le premier ministre entre Davidson et Sturgeon, à une prise de conscience que le Brexit en viendrait à dominer la politique et à raviver les arguments du SNP pour un deuxième référendum.

Le Brexit a également changé la carte électorale. Les analystes affirment que l’Écosse n’a pas été à l’abri d’un réalignement politique à l’échelle du Royaume-Uni, qui a vu les électeurs se regrouper autour de partis qui représentent leur position sur l’Europe.

«Ils dépendent désormais essentiellement des électeurs qui ont voté Non [to Scottish independence in 2014] – ce n’est pas plus de 25 à 30 pour cent de l’électorat », a déclaré le politologue John Curtice. «En 2016, le parti n’avait rien de si dépendant des électeurs du congé. Ils pêchent beaucoup dans un marché de niche. »