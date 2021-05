Jeux de Société Peche a la Ligne Enfant Jeu de Pêche Musical avec Canne a Peche Enfant Cadeau Anniversaire Fille Garçon 3 4 5 6 Ans

●Ce que vous pouvez obtenir - Jeux de société enfant comprend 42 poissons de couleurs différentes, 8 cannes à pêche de 2 tailles et 5 couleurs différentes de bacs à poissons amovibles. ●Partie drôle jeu - Jeux de société soutient plusieurs joueurs en même temps. Ainsi, les enfants peuvent jouer au jeu de pêche avec leurs amis et leur famille. ●Jeu de société éducatif - La coordination œil-main et la vigilance des enfants peuvent être bien améliorées pendant les jeux. ●Lon cadeau pour les garçons et les filles - Un jeu classique de l'enfance, chaque enfant va adorer ce jeu amusant. ●Matériau sûr pour les enfants - Fabriqué avec des matériaux ABS sûrs et non toxiques. RISQUE D'ÉTOUFFEMENT - Petites pièces. Ne convient pas aux enfants de moins de 3 ans.