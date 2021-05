Miriam Lord: Le gouvernement en lambeaux sur le coucou dans le nid de la propriété

Le Taoiseach avait raison de paraître inquiet.

C’est un total plus écœurant.

Une nouvelle souche est apparue.

«Il y a quelque chose de nouveau dans ce qui s’est passé ce week-end. Il ne sert à rien de dire qu’il n’y en a pas parce qu’il y en a », a-t-il informé Cian O’Callaghan des sociaux-démocrates.

Une nouvelle souche de l’ancienne cupidité.

Cela pourrait être appelé la «variante de Maynooth» bien qu’un certain nombre de DT disent que ce n’est pas nouveau, mais une infection qui a lentement mais régulièrement pris racine sous l’œil des gouvernements récents dans un marché dangereusement affaibli.

«Insidieux» est ce que Duncan Smith du Labour a appelé.

Micheál Martin a identifié cette nouvelle souche lors des questions des dirigeants. Comme tous les autres, il provient du marché liquide de Reit et est répandu par les coucous et les vautours, mais la grande différence à surveiller ici est l’émergence de l’achat en gros de projets de logement achevés.

Et en piqué. S’enfoncer et ramasser.

«Inacceptable», a-t-il dit. « Pas acceptable. »

Les sociétés d’investissement ne devraient pas acheter des propriétés de banlieue entières. Son gouvernement est absolument opposé à cela.

La sincérité du Taoiseach était authentique. Tel était son souci évident, non seulement pour les victimes individuelles de la variante Maynooth et d’autres mutations financières, mais pour l’avenir de son administration et sa propre peau politique.

Ils n’étaient pas censés commencer à se mobiliser pour des maisons de banlieue appropriées construites pour les personnes qui veulent élever une famille et s’enraciner solidement dans le registre électoral.

Il sera au courant de la réaction dégoûtée à la révélation du week-end par le Business Post d’un véhicule d’investissement appelé Round Hill Capital qui grignotait sournoisement toutes les nouvelles maisons sauf 22 sur 174 dans un lotissement de Kildare, mettant de côté les acheteurs individuels choqués avec son achat massif. Puissance.

Il sera donc conscient que ce type de pratique doit être arrêté, non seulement pour aider les primo-accédants à trouver un logement, mais aussi pour endiguer la colère du public face à l’état injuste, inéquitable et dysfonctionnel du marché du logement ici.

Contagion déchaînée

Au moins un vaccin efficace existe maintenant pour le coronavirus, tandis que les critiques de l’opposition sur la gestion de la pandémie par la Coalition ont toujours été teintées de la conscience prudente qu’une contagion qui fait rage est inconsciente de la règle de la politique.

Si seulement on pouvait en dire autant de la crise du logement, qui était très présente avant la pandémie et qui semble bien prête à survivre. Le climat permettant aux fiducies mondiales d’investissement immobilier (Reits) de prospérer a été conçu il y a près de 10 ans par le ministre des Finances du Fine Gael, Michael Noonan, lorsqu’il a introduit des allégements fiscaux pour encourager ces entreprises à investir ici et à stimuler une économie sortant d’une profonde récession.

Et ils ont coulé.

Ils n’étaient pas censés devenir fous à la recherche d’argent en traitant les jolis allégements fiscaux jusqu’à ce que trop de gens souffrent et que trop s’en aperçoivent. Ils auraient dû se limiter à récolter des bénéfices lucratifs de la propriété commerciale et d’immeubles d’appartements indescriptibles remplis d’étudiants, de jeunes buckos et de locataires qui n’ont pas les moyens d’acheter leur propre logement.

Fianna Fáil, maintenant au gouvernement avec le Fine Gael, ne peut pas dire que le parti n’a pas prévu le spectacle d’horreur qui est devenu The Rise of the Reits. À son époque en tant que chef de l’opposition, Micheál Martin a souvent jeté un œil critique sur leurs relations et un œil tout aussi critique sur Fine Gael pour l’avoir permis. Darragh O’Brien, son porte-parole du logement, promettant de nettoyer la situation, a préparé une législation en 2019 pour faire exactement cela. Mais il n’était pas au gouvernement à l’époque.

Le conseil local ne pouvait pas non plus égaler les vautours en piqué et les fiducies locales pour le logement ont été financées par les coucous.

Mais Darragh est prêt à déménager sur les Reits. Rarin ‘pour y aller. Il a juste besoin de faire une bonne course au début.

Analyse plus approfondie

Il a déclaré mardi à Morning Ireland qu’une analyse plus approfondie devrait être effectuée avant d’agir. L’interdiction pure et simple de ces entreprises (est-ce que quelqu’un le suggérait?) «Serait une décision assez radicale et pourrait avoir des conséquences involontaires».

Il a été souligné à plusieurs reprises à son patron au Dáil mercredi que l’Allemagne avait réussi à le faire, interdisant ces investissements de gros dans des domaines spécifiques du logement par opposition à l’ensemble du marché immobilier.

Cian O’Callaghan a rappelé au Taoiseach que la Fédération de l’industrie de la construction avait déclaré en 2009 que 95 pour cent des nouveaux appartements construits en 2009 avaient été achetés par ces fonds. Le gouvernement s’intéresse-t-il uniquement à la protection des maisons des banlieues? Et les appartements?

C’est alors que Micheál a annoncé la nouvelle de la nouvelle variante – l’achat de domaines entiers. Nouveau pour lui, c’est.

La co-dirigeante sociale-démocrate Catherine Murphy lui a parlé d’autres domaines à Kildare qui ont également été rachetés par ces coucous financiers qui arrivent avec leurs gros chéquiers et leurs allégements fiscaux spéciaux et éloigne les acheteurs ordinaires de leur nid choisi.

«Comment les acheteurs ordinaires qui lésinent et épargnent pour une hypothèque sont-ils censés rivaliser avec cela?»

Le gouvernement doit faire quelque chose. Les gens qui espéraient acheter l’une des nouvelles maisons n’avaient aucune chance. Le conseil local ne pouvait pas non plus égaler les vautours en piqué et les fiducies de logement locales, également intéressées par l’acquisition de certaines des maisons, ont été financées par les coucous.

«Il y a une idéologie biaisée en jeu ici», a-t-elle dit, promettant que «chacun de nous» passerait la nuit ou le week-end s’il devait adopter une loi.

Le Taoiseach était très sympathique. «En ce qui concerne cette invasion par cet investisseur, nous allons nous en occuper. Ce n’est pas acceptable. »

Navires-usines

Mais ça empire. Ces Reits sont comme des navires-usines internationaux, pénétrant en Irlande et aspirant sans discernement toutes sortes de logements.

Duncan Smith a révélé que les primo-accédants ne sont pas seulement perdants sur les nouvelles maisons. Les fonds d’investissement laissent les jeunes couples «absolument dévastés» en flairant des maisons d’occasion qui pourraient être à la portée des primo-accédants et en offrant des surenchères avant même qu’elles n’entrent sur le marché.

«Ce qui se passe est insidieux.»

Le Sinn Féin, en particulier son porte-parole du logement Eoin O’Broin, réclame depuis plusieurs années la fermeture des échappatoires fiscales qui donnent à ces machines financières mondiales un énorme avantage sur les acheteurs locaux. Richard Boyd Barrett de People Before Profit s’est également plaint depuis longtemps des actions des fonds et a mis à l’envers les histoires personnelles de personnes impuissantes.

Mary Lou McDonald a été la première à répondre aux questions des dirigeants à exiger une action, et rapidement, de la part du gouvernement. Elle a été suivie par une succession d’orateurs de tous les partis de l’opposition.

Même le vénérable Bernard Durkan, pilier du Fine Gael, a voulu savoir quelle législation d’urgence était envisagée. En tant que Kildare TD, il est bien conscient du chagrin du logement dans la circonscription.

En dehors du Dáil, le Tánaiste Leo Varadkar a dit sans ambages que la situation était «indésirable».

Pendant ce temps, Darragh (ne soyons pas trop radicaux) O’Brien a dit que ce qu’il fallait, c’est «une approche pangouvernementale».

Le Taoiseach a indiqué qu’O’Brien, avec le ministre des Finances et le ministre des Dépenses publiques, travaillait sur un plan. Mais malgré les demandes fébriles de l’opposition d’en savoir plus, les détails ne sont pas venus.

Dans une nouvelle tournure, la sénatrice travailliste Rebecca Moynihan a promis que le parti présentera le projet de loi 2019 de Darragh O’Brien «mot pour mot» s’il ne le fait pas lui-même avant la fin de la semaine.

Il est temps pour le gouvernement de se précipiter et de remettre ce mauvais coucou dans son horloge.

Sinon, ce seront les électeurs qui appelleront l’heure.