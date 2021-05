Le gouvernement va empêcher les fonds d’investissement d’acheter des lotissements

Les Bas Fonds [Combo DVD, Blu-Ray]

Dans les bas-fonds d'Edo, vit un petit peuple de déshérités, dans un misérable logis tenu par un couple avare et impitoyable. Vols, alcoolisme, meurtres et suicide rythment le quotidien de ce taudis où aucune échappatoire n'est possible. Mais dans cette misère et cette désolation, un mystérieux vieillard va permettre pour la première fois à ces êtres damnés de croire enfin à leurs espoirs et leurs rêves...