Le mal de tête de Boris Johnson en Écosse ne fera que s’aggraver

Delius Klasing Verlag Curves Écosse Delius Klasing Verlag

L'Écosse a bien plus à offrir que les seuls cornemuses, kilts et Scotch. Le brouillard, la pluie et le froid s'invitent également volontiers. Vous pensez qu'il ne s'agit pas du pays idéal pour partir en virée ? Détrompez-vous ! Les étroites routes de campagne légèrement sinueuses sont légendaires. Tous les ans, elles attirent des centaines de milliers de touristes qui se laissent transporter par le charme de l'authenticité naturelle et de la culture unique de ce pays. À commencer par la langue : l'anglais s'est imposé partout comme langue officielle, et malgré tout, les Écossais sont fiers et perpétuent vaillamment l'écossais des Lowlands et le gaélique écossais. Ils ont l'indépendance dans la peau. Nous partons pour un voyage sur des terres mystérieuses. Des châteaux en ruine et des lacs légendaires nous attirent par leur aura tout aussi menaçante que fascinante. Dans les Highlands, nous roulons en direction du parc national de Cairngorms où des milliers de cerfs rouges renforcent l'ambivalence de nos sentiments de manière troublante en ajoutant leur brame à l'ambiance environnante. Effrayant. Il est difficile d'échapper au brouillard, mais nous nous aventurons tout de même en direction de l'île de Skye. Sur les traces des Vikings où nous n'osons quitter notre véhicule que lorsque c'est nécessaire. C'est-à-dire pour visiter une distillerie de whisky. Mais il ne s'agit que d'une courte pause, car la route côtière North Coast 500 nous invite à repartir bien vite vers le nord et à savourer la balade.