Les projets d’amnistie aux soldats accusés de crimes de troubles sont critiqués

Les politiciens des deux côtés de la frontière ont condamné les projets du gouvernement britannique d’accorder une amnistie aux soldats britanniques accusés de crimes pendant les troubles d’Irlande du Nord.

Une dispute entre les gouvernements irlandais et britannique est susceptible d’éclater aujourd’hui sur les plans qui ont été divulgués aux journaux britanniques mercredi soir. Cela impliquerait un délai de prescription afin que les poursuites pour les crimes commis jusqu’à l’Accord de Belfast en 1998 soient empêchées – sauf dans les cas de crimes de guerre, de génocide ou de torture.

Les plans ont été signalés comme empêchant la poursuite des vétérans de l’armée britannique du conflit, mais certains rapports ont indiqué qu’ils s’appliqueraient à toutes les parties au conflit, y compris aux membres de l’IRA.

Les rapports suggèrent également que le gouvernement britannique a l’intention d’instituer une commission vérité et réconciliation de style sud-africain. Les fuites coïncident avec les élections locales qui se déroulent en Angleterre.

Si le mouvement se déroule comme indiqué, ce serait une violation de l’accord de Stormont House de 2014 impliquant les parties du Nord et les gouvernements irlandais et britannique.

Les sources du gouvernement irlandais ont été décontenancées, soulignant qu’il s’agissait d’une décision unilatérale du gouvernement britannique.

Le secrétaire d’État pour l’Irlande du Nord, Brandon Lewis, s’est rendu mercredi à Dublin pour une réunion avec le ministre des Affaires étrangères, Simon Coveney.

Le ministre des Transports et chef du Parti vert, Eamon Ryan, a déclaré qu’il ne pensait pas que M. Lewis avait discuté du projet d’amnistie pour les troubles avec M. Coveney lors de leur rencontre mercredi.

Interrogé sur Morning Ireland sur la radio RTÉ, si M. Lewis avait «prévenu M. Coveney», M. Ryan a déclaré qu’il ne le croyait pas, car si cela avait été discuté, cela aurait soulevé de sérieuses préoccupations et aurait été traité immédiatement.

M. Ryan a ajouté que la question n’avait toujours pas été confirmée et qu’elle n’avait été «seulement» rapportée dans les journaux britanniques qu’à la veille d’une élection. «Nous devons être légèrement prudents.» Les politiciens joueraient toujours à leur base, a-t-il dit.

Le gouvernement irlandais s’est opposé à toute initiative unilatérale sur cette question extrêmement sensible. «Nos pensées doivent avant tout aller aux victimes.» L’accord de Stormont ne peut être abandonné à la légère, a-t-il déclaré.

Dans une déclaration mercredi soir, un porte-parole de M. Coveney a déclaré: «Le gouvernement irlandais a discuté avec nos collègues britanniques des engagements de l’accord de Stormont House et a fortement déconseillé toute action unilatérale sur des questions aussi sensibles. Nous avons répété que seule une approche collective nous permettait de traiter ces questions de manière globale et équitable d’une manière qui réponde aux besoins des victimes, des survivants et de la société dans son ensemble. Les victimes et leurs familles sont la seule priorité. »

En réponse à ce développement, la vice-première ministre d’Irlande du Nord, Michelle O’Neill, a tweeté: «Les rapports selon lesquels le gouvernement britannique doit légiférer pour une amnistie pour ses forces étatiques sont une autre gifle au visage des victimes.

«Un autre mouvement cynique qui mettra les forces britanniques au-delà de la loi. Il s’agit d’une protection juridique pour les personnes impliquées dans des meurtres d’État. Ceci est inacceptable. »

Le chef du SDLP, Colum Eastwood, a décrit l’amnistie proposée comme la plus grande trahison des victimes par un gouvernement britannique.

Il était très difficile pour quiconque d’avoir confiance dans le gouvernement britannique car il était le gouvernement britannique «le plus cynique et le plus indigne de confiance» que nous ayons vu depuis de nombreuses années.

M. Eastwood a déclaré à Morning Ireland, de la radio RTÉ, que lui et son parti s’inquiétaient de cette possibilité depuis un certain temps. Le gouvernement britannique avait agi unilatéralement en informant la «presse conservatrice» à la veille d’une élection sans en informer le gouvernement irlandais. «C’est une honte absolue et une véritable trahison des victimes.»

«Ce gouvernement s’en fiche. Il est prêt à chevaucher les gens. » La réconciliation serait difficile si le gouvernement continuait à «agir ainsi».

M. Eastwood a déclaré qu’il pensait que chaque victime avait le droit de demander l’accès à la vérité et à la justice et qu’elle avait également le droit de rechercher des informations sur la mort de leurs proches.

La glorification de la violence n’était pas bonne, a-t-il ajouté. «Notre société est malade.» L’action du gouvernement a blessé les gens. Annoncer une telle décision la veille des élections n’était pas la bonne solution.

«Il est très difficile pour chacun d’entre nous d’avoir confiance dans le gouvernement.»

La chef du Parti de l’Alliance et ministre de la Justice de Stormont, Naomi Long, a tweeté: «Ce type de briefing, avant tout engagement significatif avec les familles des victimes, caractérise le mépris avec lequel le gouvernement traite les victimes.

«Je pense qu’ils méritent justice là où cela est possible: cependant, à tout le moins, ils méritent de ne pas être informés des projets du gouvernement sur Twitter.»

De nombreuses victimes des troubles s’opposent avec véhémence à tout délai de prescription, qu’elles qualifient d’amnistie qui contrariera leurs chances de justice.

La décision annoncée, dont certains détails pourraient être annoncés dans le discours de la reine de la semaine prochaine, marquerait la suppression d’un mécanisme clé convenu par les gouvernements britannique et irlandais et les principales parties d’Irlande du Nord dans l’accord de Stormont House de 2014. Les propositions de Stormont House comprenaient une nouvelle unité d’enquête indépendante pour réexaminer tous les meurtres non résolus.

En mars dernier, M. Lewis a annoncé son intention de s’éloigner unilatéralement de l’accord Stormont House.

Il a déclaré que seuls les meurtres de Troubles pour lesquels de nouvelles preuves convaincantes avaient émergé feraient l’objet d’une nouvelle enquête policière complète.

Il a ajouté que la plupart des affaires non résolues seraient classées et qu’une nouvelle loi empêcherait leur réouverture.

Mardi, le procès de deux anciens parachutistes accusés du meurtre du commandant officiel de l’IRA Joe McCann en 1972 s’est effondré en raison de problèmes juridiques liés à la recevabilité des déclarations et des interviews données par les ex-soldats. –Rapport supplémentaire PA