Confidentiel UE n ° 199, présenté par SQM: Liberté des médias – Voyages européens – Sommet social

Present Time Fauteuil Royal par Present Time

Fauteuil RoyalLe fauteuil Royal peut accueillir seulement 1 personne mais assure un confort optimal. En velours, soyez sûr que son toucher sera doux et agréable. Il existe en couleur marron et noir : de quoi s'accorder à votre décoration et embellir votre salon.Les pieds sont en bois et noir. D'un style contemporain, il ajoute une touche d'esthétisme. Caractéristiques du fauteuil :Hauteur : 80 cmLargeur : 71 cmLongueur : 70 cm Pays de fabrication : Pays-BasLieu de fabrication : Almere