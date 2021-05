Diplomates à Biden: ne donnez pas les postes de Prune Europe aux donateurs et alliés

Biden est dans les dernières étapes de l’examen de certains candidats politiques et prévoit d’annoncer son premier lot de ce type dans les semaines à venir, selon quatre personnes, dont des donateurs et d’anciens responsables de l’administration.

Des dizaines d’ambassadeurs devraient être donnés aux donateurs de la campagne, aux partisans et aux amis de longue date du président au cours des prochains mois, bien que les noms puissent encore changer en fonction du processus de vérification, disent-ils. Les ambassadeurs nécessitent presque toujours une confirmation du Sénat.

Les principaux prétendants à l’Europe incluent l’ami de longue date de Biden et l’ancien sénateur Chris Dodd du Connecticut en Irlande; Michael Adler, donateur et promoteur immobilier en Belgique, Denise Bauer, leader de Women for Biden en France, et Mark Gitenstein, ami et conseiller de Biden pour l’Union européenne, selon les deux personnes proches des listes. Bauer et Gitenstein ont été ambassadeurs de l’ancien président Barack Obama.

Personne ne s’attend à ce que Biden donne la majorité des postes en Europe à des diplomates de carrière, qui se retrouvent souvent en compétition pour des rôles difficiles dans des régions moins développées du monde. Mais les diplomates américains actuels et anciens ont déclaré qu’ils espéraient que Biden nomme des employés de carrière comme ambassadeurs dans des pays comme l’Allemagne et la Pologne pour, au minimum, envoyer un message selon lequel il valorise le service extérieur et reconnaît que même ces pays sont confrontés à des défis difficiles aujourd’hui. . Ces défis incluent une Russie apparemment plus agressive, une Chine de plus en plus influente, ainsi que des tests transnationaux comme le changement climatique, les chaînes d’approvisionnement énergétique et la migration.

«À l’heure actuelle, chaque poste a une importance», a déclaré Kenneth Yalowitz, un ancien officier du service extérieur de carrière qui a été ambassadeur en Biélorussie et en Géorgie.

Entre 1960 et la mi-2016, plus de 70% des personnes nominées pour des ambassadeurs dans les pays d’Europe occidentale étaient des personnes politiques, selon l’American Foreign Service Association, le syndicat des diplomates. Le nombre était d’environ 20 pour cent pour les pays d’Europe de l’Est.

Biden a envisagé un éventail de noms pour remplir les quelque 190 postes d’ambassadeurs disponibles, y compris Cindy McCain, veuve du sénateur John McCain, en tant qu’ambassadrice du Programme alimentaire mondial des Nations Unies, une mission basée à Rome; l’ancien maire de Chicago, Rahm Emanuel, pour le Japon; David Cohen, dirigeant de Comcast et donateur pour le Canada; et l’ancien sénateur et secrétaire de l’Intérieur Ken Salazar pour le Mexique.

Parmi les autres candidats potentiels figurent: l’ancien diplomate de carrière Nicholas Burns pour la Chine; le banquier Tom Nides ou l’ancien membre du Congrès de Floride Robert Wexler pour Israël; et Julie Smith, conseillère de longue date de Biden, pour représenter les États-Unis à l’OTAN.

Le maire de Los Angeles, Eric Garcetti, qui a coprésidé la campagne 2020 de Biden, est envisagé comme ambassadeur en Inde, selon quatre personnes proches du poste. Il a été écarté de plusieurs postes dans l’administration, y compris celui de secrétaire aux transports, et s’était intéressé à un poste très médiatisé, un proche allié affirmant qu’il était ambassadeur au Mexique. (Garcetti est à moitié mexicain et à moitié juif.) Mais une autre personne proche du processus a jeté le doute sur cette possibilité, affirmant que les problèmes de Garcetti à Los Angeles – y compris des allégations de harcèlement contre un ancien conseiller politique de longue date – rendaient une nomination de ce type extrêmement difficile. .

«Ils veulent le coller quelque part» plus loin – un endroit qui n’attire pas autant d’attention que Mexico, a déclaré la personne.

La plupart des présidents au cours des dernières décennies ont donné 30 pour cent des ambassadeurs à des personnes nommées à des fins politiques, y compris les principaux donateurs de campagne. Trump a augmenté ce nombre à environ 44%, ce qui comprenait des postes dans certains pays qui allaient généralement à des diplomates de carrière, tels que la Thaïlande et le Kenya. C’est pourquoi la pression est sur Biden de revenir à un nombre plus petit.

Un responsable de la Maison Blanche a déclaré jeudi que l’administration s’attend à ce que le pourcentage d’ambassadeurs politiques soit inférieur à celui de l’administration précédente et plus proche du montant traditionnel. Plus tôt cette semaine, L’attachée de presse de la Maison Blanche, Jen Psaki, a refusé de commenter cette semaine lorsqu’elle a été interrogée sur les ambassadeurs lors de son briefing quotidien. «J’espère que nous aurons bientôt des annonces plus formelles sur les ambassadeurs», a-t-elle déclaré.

Biden a chargé plusieurs assistants de l’aider dans le processus de remplissage des rangs des ambassadeurs: Steve Ricchetti, conseiller du président; Cathy Russell, directrice du bureau du personnel présidentiel de la Maison Blanche; et Katie Petrelius, assistante spéciale du président pour le personnel présidentiel.

Biden a refusé d’exclure la pratique consistant à récompenser les donateurs et les alliés avec des ambassadeurs pendant la primaire démocrate, mais a déclaré que toute personne qu’il nommerait serait qualifiée. Jusqu’à présent, Biden a nommé 11 ambassadeurs, y compris des diplomates de carrière pour le Vietnam, la Somalie et l’Algérie, ainsi que Chris Lu, l’ancien secrétaire adjoint au travail d’Obama, pour être ambassadeur à l’ONU pour la gestion et la réforme.

«Le service extérieur a été blessé d’une manière qui ne l’a pas été dans les temps modernes et vous devez le reconstruire et ces pays l’exigent», a déclaré un donateur démocrate de longue date.

Les anciens ambassadeurs politiques défendent leurs nominations, arguant qu’ils ont souvent leur propre argent à dépenser pour des événements diplomatiques dans des pays coûteux où les dollars des contribuables américains sont limités et ont des relations plus étroites avec le président, les responsables de la Maison Blanche et les membres du Congrès.

«Il y avait un sentiment quand ils me parlaient qu’ils parlaient aussi à Barack Obama et le pauvre officier du service extérieur de carrière n’a probablement jamais rencontré ces personnes, aucune capacité d’appeler Chuck Schumer ou Nancy Pelosi ou la Maison Blanche et faire bouger les choses », A déclaré le représentant Don Beyer (D-Va.), Un collecteur de fonds démocrate qui a été ambassadeur en Suisse et au Liechtenstein.

Les diplomates de carrière reconnaissent qu’il y a eu par le passé d’excellents ambassadeurs nommés par la politique. Ils notent que toutes les personnes nommées politiques ne sont pas des donateurs de campagne; certains sont des experts en la matière. Ils admettent également que tous les diplomates de carrière ne sont pas de bons ambassadeurs.

Mais lorsque POLITICO a signalé que le Département d’État avait récemment fait circuler une liste de postes réservés aux employés de carrière, cela ne s’est pas bien passé dans certains coins du service extérieur, où les gens avaient espéré que ce serait plus long et plus substantiel. Certains ont été particulièrement déçus par le fait que des postes tels qu’ambassadeur en Ukraine et ambassadeur auprès de l’Union européenne puissent être réservés à des nominations politiques.

Marie Yovanovitch, la diplomate de carrière qui a servi pendant les années Trump au poste d’Ukraine, a été contrainte de quitter son poste sous la pression du président de l’époque et de ses alliés qui tentaient de pousser le gouvernement ukrainien à enquêter sur Biden et son fils, Hunter. Le rôle de l’Union européenne a été occupé par Gordon Sondland, un dirigeant de l’hôtel qui a fait don d’un million de dollars au comité inaugural de Trump. Sondland, qui est intervenu dans la politique ukrainienne, a été un témoin clé de la destitution, au cours duquel il a déclaré qu’il faisait partie d’une opération de contrepartie orchestrée par l’avocat de son patron, Rudy Giuliani.

Un responsable du département d’État de Biden a souligné que la liste qui a été diffusée n’est pas définitive et que des postes supplémentaires peuvent encore devenir disponibles pour les employés de carrière au lieu d’être attribués à des personnes politiques extérieures.

Eric Rubin, président de l’American Foreign Service Association, a déclaré dans l’ensemble qu’il avait été encouragé par le nombre de diplomates de carrière qui ont été nommés à des postes de direction politique et à des ambassadeurs jusqu’à présent.

«Nous espérons voir beaucoup plus de nominés et voir l’équilibre traditionnel entre la carrière et les nominations politiques rétabli», a-t-il déclaré. «Nous pensons également qu’il est essentiel que tous les candidats soient pleinement qualifiés comme l’exige la loi sur le service extérieur de 1980, et ne soient pas nommés uniquement en récompense de contributions politiques, une pratique interdite par la loi. Cela n’a pas toujours été vrai dans le passé et nous espérons que ce sera la norme à l’avenir. «

