Pourquoi quelqu’un se soucie-t-il des élections partielles de Westminster?

LONDRES – Il y a quelque chose de typiquement britannique dans les élections partielles parlementaires – et ce n’est pas seulement le temps généralement désastreux qui les accompagne.

Des événements ostensiblement petits et discrets destinés à remplacer les députés qui ont démissionné de leur poste ou sont décédés au travail, les élections partielles sont devenues une partie légèrement excentrique du patrimoine culturel du pays, célébrées – et doucement ridiculisées – dans des sitcoms très appréciées comme Monty. Cirque volant de Python et Blackadder.

C’est le spectacle réconfortant des candidats marginaux bizarres tous alignés sur la scène le soir des élections. Ce sont les faits originaux de l’histoire locale si appréciés de chaque article de journal. Ce sont les vox-pops fortement accentués et souvent comiquement indifférents au journal télévisé.

C’est le sens du drame d’une petite ville, alors que tout le pays devient au fait avec la lutte de longue date d’une communauté au sujet de son hôpital, de la fermeture de son usine ou de sa centrale nucléaire.

Dans la semaine de l’élection partielle très médiatisée de Hartlepool, l’épisode de cette semaine du podcast Westminster Insider de POLITICO demande si ces concours comptent vraiment – et parle aux candidats et aux militants de certaines des élections partielles les plus mémorables de ces derniers temps.

«Je suis encore très ému à ce sujet maintenant – j’ai la chair de poule! – parce que je n’avais pas vraiment d’expérience politique du tout », déclare le député Edward Timpson, évoquant sa victoire des conservateurs à l’élection partielle de Crewe et Nantwich de 2008.« Je n’étais pas quelqu’un qui avait été conseiller local , conseiller spécial… Soudain, me retrouver à l’épicentre de cette énorme victoire a été époustouflant à bien des égards.

La victoire de Timpson est un bon exemple de la façon dont les élections partielles peuvent prendre une signification beaucoup plus large dans l’histoire politique nationale. Le gouvernement travailliste de l’époque, sous Gordon Brown, était sur les cordes après avoir aboli le taux d’impôt sur le revenu le plus bas de 10 pence – frappant les bas salaires – et le nouveau look des conservateurs de David Cameron était sur la voie du pouvoir. Cameron voulait désespérément montrer qu’il pouvait battre le parti travailliste aux urnes – et l’élection partielle lui a donné l’occasion parfaite.

«Presque tout ce que vous pouvez imaginer a mal tourné pour Crewe», déclare le député travailliste Steve McCabe, qui a été envoyé par Brown pour superviser la campagne au sol.

«Nous avions eu des élections au gouvernement local où nous avions été martelés dans le Cheshire. Nous souffrions sous le poids du changement fiscal de 10 pence. Le gouverneur de la Banque d’Angleterre, Mervyn King, a signalé le début de l’austérité au milieu de la campagne. Et je pense que nous avons nationalisé Northern Rock environ un mois, deux mois, avant le début de la campagne. À Crewe même, bien sûr, le Royal Mail menaçait de déplacer le bureau de tri principal de Crewe – et il y avait des points d’interrogation sur l’avenir de l’usine Bentley. Je ne peux penser à rien de pire!

«Franchement, je pensais que c’était une mission impossible – et je l’ai dit à Gordon quand il m’a demandé de le faire. Je l’ai fait par loyauté, parce qu’il me l’a demandé, mais je n’avais aucune illusion sur ce qui allait se passer.

La campagne était aussi sombre pour les travaillistes que McCabe l’avait craint. Les électeurs à la porte se détournaient du gouvernement en masse. En désespoir de cause, des militants travaillistes ont été envoyés s’habiller avec des chapeaux haut de gamme et des costumes dans le cadre d’un coup de presse visant à se moquer des riches antécédents des conservateurs supérieurs – mais cela s’est retourné contre eux.

«Ils n’ont pas fait les devoirs», dit Timpson. «Ils n’avaient pas vraiment regardé qui j’étais, qui était ma famille, nos antécédents de cordonniers, de cordonniers – une famille qui travaillait dur, gagnait son propre argent, accueillait des enfants, redonnait à la communauté. Et cela a vraiment joué entre nos mains et leur campagne s’est déroulée comme un ballon de plomb. «

En fin de compte, les conservateurs ont remporté une victoire confortable – la première fois qu’ils ont pris un siège aux élections partielles du parti travailliste en 30 ans. Cameron a eu l’élan dont il avait besoin pour le transporter jusqu’à Downing Street en 2010. Timpson, qui travaillait quelques semaines auparavant comme avocat dans un tribunal local, s’est retrouvé catapulté au parlement.

«Je n’avais pas vraiment eu l’occasion de comprendre ce que cela signifiait pour moi et ma famille, et comment cela allait changer une grande partie de nos vies», se souvient Timpson. «Mais quand je regarde en arrière, j’ai tellement retiré de l’expérience. C’est tellement unique – si peu de gens peuvent l’avoir – à cause des circonstances dans lesquelles cela a eu lieu, à cause des enjeux qui étaient si élevés. Franchir la ligne d’arrivée, livrer, ce sentiment de soulagement personnel et d’euphorie professionnelle était un mélange assez grisant. J’ai réussi à me retenir… Mais j’ai dormi environ trois jours après, je m’en souviens.