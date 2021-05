La France entre en guerre avec la Belgique et Jersey

France SAUNA Sauna infrarouge Spectra 2 places

Spectra, nouvelle génération d'infrarouges Dual Healthy Sauna infrarouge Quartz + magnésium de 2 à 4 places Avec sa nouvelle technologie Dual Healthy permettant de choisir entre la détente du magnésium ou les bienfaits du Full Spectrum quartz à chaque séance, les saunas Spectra se démarquent également par leur design finement dessiné et leur bois en d'épicéa. La technologie utilisée ainsi que l'équipement complet et de ces cabines disponibles en 3 dimensions en font un best-seller des saunas infrarouges. 3 versions disponibles Epicéa du Canada Panneau digital intelligent Audio MP3 / FM Avantages Technologie dual Healthy : full spectrum Quartz / magnésium Chromothérapie led Panneaux de contrôle digital Audio stéréo radio / mp3 / bluetooth Bois épicéa 100% canadien Equipements Emetteurs infrarouge Quartz + magnésium Équipés de panneaux Full Spectrum + magnésium, basculez d'une technologie à l'autre pour profiter des bienfaits de chacune. Ces panneaux sont disposés ingénieusement pour une couverture complète du corps. Panneau de contrôle digitale Programmez la durée et la température de votre séance sans sortir de votre sauna. Installation Audio Relaxez-vous en musique. Luminauthérapie Profitez des bienfaits des couleurs : sérénité et apaisement. Essences de bois Epicéa du canada L'épicéa du canada, est l'une des essences de bois les plus appréciées et les plus précieuses au monde. Sa beauté durable et son bois de droit fil vous offrent une extraordinaire résistance aux intempéries. L'épicéa pousse lentement. Après plusieurs décennies, le bois devient très dense, très robuste, et contient très peu de résine. Caractéristiques Modèle Spectra 2 Spectra 3C Spectra 4 Capacité 2 personnes 3 personnes 4 personnes Puissance 1980 W 2580 W 1950 W Alimentation 220 V Nb d'émetteur 7 9 11 Type d'émetteur Émetteur Infrarouge Dual Healthy Quartz + magnésium Temp. d'exploitation 18 à 60 °C Structure; Bois Épicéa 100% Canadien Porte Verre sécurisé de 8 mm d'épaisseur Poignée Bois laqué Hauteur 200 cm Largeur au sol 140 cm 160 cm 185 cm Profondeur au sol 110 cm 160 cm 185 cm Largeur hors-tout (Cornière incluse) 140 cm 160 cm 185 cm Profondeur hors-tout (Cornière incluse) 125 cm 160 cm 200 cm Profondeur d'assise 45 cm Épaisseur des parois 5 cm Poids 172 kg 214 kg 269 kg Garantie électronique 2 ans / boiserie 4 ans Télécharger le manuel d'utilisation