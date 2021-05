Commerce et au-delà: un nouvel élan pour le partenariat UE-Inde

Narendra Modi est le premier ministre de l’Inde. António Costa est le Premier ministre du Portugal, qui assume actuellement la présidence tournante du Conseil de l’Union européenne.

La réunion des dirigeants de l’Union européenne et de l’Inde qui aura lieu demain est un moment d’une importance géopolitique profonde. En renforçant le dialogue entre les deux plus grands espaces démocratiques du monde, il donnera un nouvel élan à notre partenariat – avec un effet positif sur le commerce et les investissements internationaux.

Le rôle de l’Inde en tant qu’acteur majeur régional et mondial devrait continuer à se développer au cours des prochaines années, et un partenariat renforcé offrirait à l’Europe l’occasion de diversifier ses relations dans une région stratégique du monde.

L’UE et l’Inde se sont périodiquement engagées à élargir notre coopération, en s’appuyant sur l’architecture définie dans notre partenariat stratégique de 1994. Mais la réalisation de cette ambition est restée un défi par rapport aux opportunités offertes par nos économies et à la dynamique du développement technologique.

La réunion des dirigeants UE-Inde de Porto promet d’être un moment charnière à cet égard, donnant un nouvel élan au partenariat entre les deux plus grands espaces démocratiques du monde, composés de plus de 1,8 milliard de personnes. Ce dialogue sera crucial pour rééquilibrer les relations entre l’UE et l’Indo-Pacifique. Il est essentiel pour nous de réaffirmer notre ferme conviction en la démocratie, l’état de droit, la tolérance et l’universalité et l’indivisibilité des droits de l’homme.

Nous devons saisir cette occasion pour élever nos relations, en utilisant l’énorme potentiel de nos espaces démocratiques pour faire progresser les liens commerciaux et d’investissement et pour soutenir un multilatéralisme efficace et un ordre fondé sur des règles.

La réunion est l’occasion d’élargir la coopération entre l’UE et l’Inde dans de nouveaux domaines d’une importance décisive pour le développement des sociétés et des économies contemporaines: la transition numérique, la connectivité, la mobilité, la santé, la transition énergétique et l’action pour le climat.

L’UE et l’Inde sont déjà des partenaires clés dans des questions d’importance croissante pour le développement et la durabilité de nos sociétés. Demain, nous ouvrirons et élargirons de nouvelles voies de coopération. Par exemple, l’UE et l’Inde lanceront un partenariat de connectivité visant à renforcer la coopération dans les domaines des transports, de l’énergie, du numérique et des contacts interpersonnels.

La réunion est également l’occasion de donner un nouvel élan aux négociations commerciales et d’investissement entre l’UE et l’Inde.

L’UE est le premier partenaire commercial de l’Inde et la deuxième destination des exportations indiennes. Le commerce entre l’UE et l’Inde a augmenté de 72% au cours de la dernière décennie. L’UE est également le premier investisseur étranger en Inde. Sa part dans les flux d’investissements étrangers a plus que doublé au cours de la dernière décennie. Quelque 6 000 entreprises européennes sont présentes en Inde, générant 1,7 million d’emplois directs et 5 millions d’emplois indirects. Les investissements croissants de l’Inde ces dernières années ont également entraîné une présence active d’entreprises indiennes dans l’UE.

Le moment est venu de reprendre les négociations en vue d’un accord commercial ambitieux et équilibré, capable d’agir comme un moteur clé de la croissance durable et de la création d’emplois, tant pour l’Inde que pour l’Europe. Indépendamment de tout le reste, un accord UE-Inde enverrait un signal puissant au monde en faveur des avantages de la coopération commerciale internationale.

Une logique similaire s’applique à l’investissement. La négociation d’un cadre de protection des investissements à l’échelle de l’UE offrirait une plus grande stabilité et une plus grande certitude aux entreprises de l’Inde et de l’UE pour étendre leur présence sur les marchés de l’autre.

Les relations UE-Inde ont toujours été marquées par le soutien mutuel et la solidarité. Cela a été évident pendant la pandémie de coronavirus, lorsque les deux se sont soutenus mutuellement et le reste du monde. L’Inde a étendu ses fournitures médicales à l’Europe plus tôt et maintenant l’UE a étendu son assistance à l’Inde alors qu’elle subit une deuxième vague de COVID-19.

Le Portugal et l’Inde ont toujours joué un rôle unique en rapprochant les deux continents, à la fois dans un passé lointain et récent. Le Portugal a accueilli le tout premier sommet UE-Inde à Lisbonne, pendant la présidence portugaise de l’UE en 2000 et l’Inde a accueilli le huitième sommet UE-Inde à New Delhi, en 2007, également pendant une présidence portugaise.

Le lauréat du prix Nobel de littérature indien Rabindranath Tagore, né le 9 mai il y a 160 ans, a beaucoup voyagé en Europe à différentes périodes de sa vie. Le grand poète croyait fermement aux principes de la compréhension mutuelle entre les peuples et à la mission de l’Inde de rapprocher l’Orient et l’Occident. Il écrivait fréquemment sur la rencontre de l’Europe et de l’Inde, à laquelle il attribuait une profonde signification culturelle, politique et même personnelle: «J’ai ressenti la rencontre de l’Orient et de l’Occident dans ma propre vie individuelle.

De la même manière, le poème épique qui représente mieux l’identité portugaise raconte un voyage en Inde. «Les Lusiades» de Luis Vaz de Camões est également le récit d’une rencontre entre l’Europe et l’Inde.

Cela nous rend particulièrement conscients des mérites d’une relation s’étendant sur deux continents et reliant deux vastes océans qui a évolué pour accompagner les grandes transformations de nos pays et de nos sociétés. Il est important que nous ne laissions pas passer ce moment.

Le voyage commun entre l’UE et l’Inde se poursuivra et se poursuivra à partir de demain à la recherche de nouvelles voies de coopération politique, économique et technologique, avec un énorme potentiel d’avantages mutuels.