Le commissaire européen change les pourparlers d’adhésion à l’Albanie

Alpinestars Tech-Air 5 système d'airbag Aussi possible de changer en mode course pour Moto Anthracite Noir alpinestars - L

La toute dernière génération de systèmes d'airbags électroniques autonomes ! Avec le système Tech-Air 5, Alpinestars propose un gilet à airbag fermé pouvant se porter sous toutes les vestes textiles bien ajustées ou sous une veste compatible avec Tech-Air.Le gilet garantit une protection inégalée pour le haut du corps et plus de sécurité aux motards en recouvrant de manière unique les épaules, le buste, les côtes et l'ensemble du dos du conducteur. Le système Tech Air 5 est disponible dans toutes les branches. Veuillez vérifier la disponibilité du magasin pour savoir si votre magasin a le gilet en stock. protège le dos, les épaules, les reins, le thorax et la partie supérieure de l'abdomen Couvre entièrement tous les airbags actuellement disponibles Système électronique actif avec six capteurs intégrés (3 gyroscopes et 3 accéléromètres) Algorithme intelligent de détection des accidents Les données de conduite de millions de kilomètres et de milliers d'accidents ont été analysées Temps de gonflement : 40 ms maxi. Réduction de la force d'impact de 95 % en comparaison avec les protecteurs passifs Le système d'airbag Tech-Air 5 vous offre la même protection que 18 protections dorsales CE de niveau 1 Utilisation simple : il suffit de fermer la fermeture éclair et le rabat aimanté pour que le système démarre L'affichage LED indique l'état de fonctionnement de l'airbag Batterie lithium-ion certifiée intégrée avec une durée de vie pour 30 h de conduite Le système est équipé d'un chargeur micro USB magnétique pour une charge rapide, simple et confortable Le système Tech-Air 5 est doté d'une connexion Bluetooth et d'une application permettant d'afficher sur le téléphone du conducteur l'état de fonctionnement et l'état de la batterie, ainsi qu'une analyse détaillée de la conduite Le microprogramme du système peut également être actualisé directement via l'application Le design et la fabrication du système Tech-Air sont certifiés selon la directive sur les articles pyrotechniques 2007/23/CE qui garantit un assemblage conforme aux prescriptions concernant la manipulation et la sécurité des articles pyrotechniques. Ceci signifie que le système peut être transporté en voiture, en bateau, en train ou en avion. Matière : Matière extérieure : Mélange de matières textiles : 100 % polyamide, 100 % polyester, 100 % élasthanne Doublure en mesh, 100 % polyester Compatibilité : le gilet Tech-Air 5 est conçu de manière à pouvoir être utilisé sous toutes les vestes textiles bien ajustées. Veillez néanmoins à ce que la veste soit suffisamment grande pour permettre le déploiement de l'airbag en cas d'accident. Dans le cas des vestes textiles, un espace supplémentaire de 4 cm par rapport à la circonférence du corps doit être disponible. Pour les conducteurs souhaitant porter une veste en cuir sportive, le système Tech-Air 5 peut également être porté avec des vestes en cuir compatibles disposant de panneaux extensibles en cuir intégrés permettant le déploiement de l'airbag....